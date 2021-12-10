Не только цифровое искусство: 5 практических способов использовать NFT

Сегодня большинство ассоциирует NFT с эксцентричным сообществом и переоцененными цифровыми картинками. Но криптоэнтузиасты считают, что история NFT только начинается, и вскоре появятся более практичные варианты использования токенов. Хотя такие сценарии все еще далеки от массовых, технологические компании уже начали предлагать продукты и услуги для их реализации.

Виртуальная мода

Как бы трудно это ни было представить, однажды права владения в виртуальном мире могут стать такими же важными, как и в реальном мире. NFT, подтверждающий право собственности на участок цифровой земли, может быть столь же важным, как и документ на дом в физическом мире.

«NFT (или их производные) предоставят права на цифровую собственность миллиардам людей, — говорит соучредитель Animoca Brands Ят Сиу. — Это имущество будет включать как цифровые, так и физические товары и информацию всех видов».

Модные бренды уже создают цифровых двойников реальных продуктов, которые они продают.

Вот как это может работать: допустим, Yves Saint Laurent продает вечернее платье за $5 тысяч в одном из своих магазинов. Одновременно покупатель получает специальный NFT, цифровую копию платья, которую можно надеть на свой аватар во время прогулки по Roblox, Fortnite или иным игровым мирам. Возможно, все будет происходить наоборот: сначала будет приобретена цифровая копия платья, что затем даст покупателю право собственности на физическое платье.

«Поколение Roblox и Fornite будет искать бренды, которые сочетают реальное и нереальное, чтобы они могли показать это друзьям», — говорит исполнительный креативный директор RGA London Ник Прингл.

Вечные веб-домены

Одна из первых забот компании, начинающей онлайн-бизнес, — выбор домена сайта.

Простой, запоминающийся URL-адрес может существенно повлиять на маркетинг сайта и его товаров. Из-за этого и ограниченного количества доступных расширений адресов некоторые доменные имена стали очень дорогими. По той же причине некоторые занимаются «перехватом доменов»: ждут, пока истечет срок регистрации популярных доменных имен, затем торопятся перекупить URL-адрес, прежде чем владелец узнает, что произошло.

CEO Unstoppable Domains Мэтью Гулд рассказывает, что теперь можно купить или зарегистрировать доменное имя в качестве NFT на блокчейне (и хранить его в своем криптокошельке) вместо того, чтобы получать его у регистратора, такого как Network Solutions или GoDaddy. С доменными именами на основе блокчейна появляется целый новый набор доступных доменов верхнего уровня, например .crypto и .bitcoin.

Гулд объясняет, что регистраторы NFT-доменов, такие как Unstoppable Domains, взимают только разовую плату за эти домены. Когда операторы сайтов смогут напрямую покупать доменные имена и владеть ими вечно, их больше нельзя будет перехватить. Однако некоторые считают, что поскольку домены блокчейна децентрализованы и достаточно анонимны, злоумышленники могут применять их как инструмент для киберпреступлений.

Игры Play-to-Earn

Некоторые игры позволяют пользователям покупать внутриигровую одежду и другие цифровые товары в качестве NFT. Например, в игре Epic Fortnite используют криптовалюту для покупки скинов (нарядов) для аватаров игроков. Это может показаться немного странным, поскольку эти покупки не имеют никакой ценности за пределами игры. Но это имеет смысл для миллионов геймеров.

На самом деле, NFT не обязательно должны оставаться внутри игры. Игра Axie Infinity в последние месяцы пользуется большой популярностью, во многом потому, что у игроков есть шанс заработать реальные деньги, играя. В игре игроки покупают милых цифровых питомцев. Они могут вступать в бои между собой, а победы приносят владельцам токены. Если они заработают достаточно, то смогут размножать питомцев, чтобы создавать новых.

Игроки могут продавать свои NFT на внутреннем маркетплейсе. В конечном счете, игроки могут вывести внутриигровые токены и/или доходы от продажи питомцев с платформы Axie Infinity на открытые маркеплейсы за пределами игры, где они при желании могут конвертировать криптовалюту в традиционную валюту.

Дело не только в этом. На самом деле Axie — это что-то среднее между шахматами, Dungeons & Dragons и Pokémon Go. Это пример разработчика игр, который нашел рабочую бизнес-модель на основе NFT, которая заставляет игроков возвращаться. Другие разработчики могут найти свои собственные формулы в этом жанре.

Смарт-билеты на мероприятия

Представьте, что вы используете биткоин для покупки NFT, который будет служить пропуском на концерт или спортивное мероприятие. NFT может включать произведение цифрового искусства или другой специальный контент от группы или спортивной команды.

Оказавшись на мероприятии, можно использовать NFT, чтобы приобрести дополнительные услуги, например напитки, еду или футболку. Такие компании, как TicketMint и Nuarca Labs, запустили платформы для поддержки продажи билетов на базе токенов. Даже после окончания мероприятия NFT может иметь такую ценность, какую не могут иметь бумажные билеты.

Если вы любите собирать билеты на концерты или игры в качестве памятных вещей, NFT можно хранить в криптокошельке. Если это будет запоминающееся событие, NFT может даже чего-то стоить.

Криптоэнтузиасты говорят, что NFT может в конечном итоге изменить экономику бизнеса событий.

В конце концов, NFT — это смарт-контракты. Их можно настроить таким образом, чтобы доходы от каждой продажи автоматически распределялись между заинтересованными сторонами. Место проведения может получить 30%, артист или спортивная команда — 40%, команда уборщиков — 1% и так далее. Если производить оплату напрямую через блокчейн, возможно, организовывать мероприятия станет проще. Кроме того, это избавит от необходимости в некоторых посредниках.

Более выгодные программы вознаграждений

Гулд рассказывает, что музыкальные группы, спортивные команды и промоутеры очень внимательно следят за сферой NFT, потому что они рассматривают токены как большую возможность постоянно общаться с фанатами.

Поскольку NFT-билет зарегистрирован на вас в блокчейне, организатор концерта или спортивного мероприятия может использовать его для программы вознаграждений, которая предлагает дополнительные услуги определенным фанатам. Это может означать допуск на закрытую вечеринку после мероприятия, допуск на встречу с командой после игры или событие, организованное официальным фан-клубом через несколько недель после мероприятия.

Такие поощрения могут существовать как в реальном мире, так и в виртуальном.

NFT все еще предстоит преодолеть некоторые препятствия, прежде чем они будут готовы к массовому применению. Финансовым регуляторам, возможно, потребуется более четко разъяснить правила взаимодействия с токенами. Суды ожидает больше прецедентных споров об авторских правах в отношении NFT. Разработчики инфраструктуры блокчейна должны решить, как масштабировать использование NFT без ущерба для окружающей среды.

Вероятно, мы поймем что NFT вошли в обиход, когда эта аббревиатура перестанет появляться в заголовках. В конце концов, это всего лишь обычные смарт-контракты, которые могут быть связаны с ценным цифровым контентом.

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