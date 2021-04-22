Четыре типа сотрудников, которые появились в результате пандемии

Пандемия началась год назад, и за это время большинство людей привыкли к новым условиям. Но вакцины все же обещают помочь нам вернуться к нормальной жизни, в том числе и в офисы. Руководитель HR-отдела JLL Мэри Билбри рассказывает, как создать эффективное рабочее пространство будущего с учетом четырех новых типов сотрудников.

По словам Билбри, компаниям потребуется создать уникальную офисную среду, которая обеспечивает возможность взаимодействия гибридной команды. Один из способов сделать это — учесть новые типы сотрудников, которые появились в результате пандемии.

Билбри выделяет четыре группы, которые могут определить, как пространство и технологии должны формировать рабочее место будущего.

Традиционный офисный работник

Этот человек готов вернуться в офис. Он, вероятно, не работал из дома до пандемии и в будущем захочет проводить большую часть времени в офисе.

По словам Билбри, гибкость графика привлекает этот тип не так сильно, как других сотрудников. У компаний могут возникнуть трудности, если традиционный офисный работник занимает управленческую должность. Этому человеку понадобится приложить дополнительные усилия, чтобы принять вероятные отличия других членов команды.

Любитель разнообразия

Этот тип стремился к гибкости графика еще до пандемии. Такой человек ценит рабочее сообщество, однако время, проведенное вне офиса, он также находит полным вовлеченности и возможностей.

Билбри заявляет: такой сотрудник, вероятно, захочет проводить два-три дня в офисе, а в остальные дни иметь возможность работать из дома. В таком случае руководству потребуется разобраться в том, как управлять им без вреда для других членов команды, а также составить расписание дней, когда его присутствие необходимо.

Ценитель баланса и здоровья

Такой тип сотрудника ценит собственное здоровье и баланс между личной жизнью и работой. В то время как любитель разнообразия хочет чаще бывать в офисе, ценитель баланса и здоровья предпочитает удаленную работу и готов появляться на рабочем месте всего один или два дня в неделю.

Билбри предупреждает: такому сотруднику нужна компания, которая позволит ему создать необходимый баланс. Такой тип часто встречается в цифровой и технологической индустриях.

Свободолюбивый

Такой тип сотрудника хочет работать полностью удаленно и готов появляться лишь на особых встречах. Главный приоритет для него — проводить время с семьей. Он не хочет работать по стандартному графику и даже может проживать в другом городе. Задача менеджеров — обеспечить вовлеченность таких сотрудников в процесс работы и команду.

Советы работодателям

По слова Билбри, отделу HR важно поддерживать вовлеченность и связанность всего персонала, а офис поможет восстановить корпоративную культуру и стимулировать новые коллаборации и инновации. Вот что потребуется от работодателей.

Обеспечить персонал подходящим оборудованием. Все эти четыре типа будут полагаться на технологии, которые позволят им взаимодействовать с коллегами как в офисной, так и удаленной среде. Различные инструменты — от сервисов для проведения видеоконференций до платформ управления проектами — станут основой гибридной работы. Учитывать предпочтения команды. Лидерам следует быть внимательными к отдельным предпочтениям своих подчиненных и предоставлять необходимую поддержку. Билбри рекомендует предоставить руководителям инструменты, чтобы определить типы личностей в команде. Однако гибкость в отношении сотрудника все же зависит от типы выполняемой им работы. Быть открытым. Если конкретная должность не требует возвращения сотрудника в офис, также стоит обговорить это как можно раньше. Быть гибким. Билбри предупреждает: если вы не предлагает различные возможности, то рискуете потерять сотрудников.

Источник.