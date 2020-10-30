Ценная информация или шум? Сколько времени мы тратим на чтение новостей

В издательстве «Манн, Иванов и Фербер» вышла книга Рольфа Добелли «Без новостей. Как избавиться от информационного шума и мыслить ясно». Мы публикуем отрывок (с сокращениями), где автор подсчитывает, сколько времени мы тратим на новости, и рассказывает, почему так происходит.

Из-за новостей нам приходится нести непомерные расходы. Мы бездарно тратим свое время — по трем направлениям.

Во-первых , это время на потребление самих новостей — пока вы их читаете, слушаете по радио или смотрите по телевизору, отслеживаете на своем компьютере или водите пальцем по экрану смартфона.

, это время на потребление самих новостей — пока вы их читаете, слушаете по радио или смотрите по телевизору, отслеживаете на своем компьютере или водите пальцем по экрану смартфона. Во-вторых , это время, которое тратится на обратную фокусировку внимания, так называемый период переключения: минуты, потраченные на возвращение к прерванному делу, к тому, чем вы занимались, пока не отвлеклись на новости.

, это время, которое тратится на обратную фокусировку внимания, так называемый период переключения: минуты, потраченные на возвращение к прерванному делу, к тому, чем вы занимались, пока не отвлеклись на новости. В-третьих, новости мешают сосредоточиться еще много часов после того, как вы их проглотили. Впечатляющие сюжетные истории, картины и образы, как привидения, долго будут возникать в вашей голове, вновь и вновь прерывая ход мысли.

Устроим небольшой подсчет. С утра вы листаете газету, в обед слушаете выпуск новостей по радио, а вечером смотрите «Новости дня». Добавьте короткие гастроли по любимым новостным сайтам, когда вы немного устали от работы и позволяете себе маленькую паузу. Не забудем и невинные заглядывания в ленту новостей в соцсетях, когда вам хочется погладить себя по голове, «наградить» за хорошую работу.

Исследовательский центр Pew подсчитал все это время: получилось от 58 до 96 минут в день. И, между прочим, чем выше уровень образования у человека, тем больше новостей он ежедневно потребляет.

Прибавим к этой сумме время на обратную фокусировку внимания. Ведь вам каждый раз нужно снова собраться с мыслями. Где вы остановились в своей работе? Где и как сохранили рабочий документ? Чем собирались заняться до того, как увлеклись новостями? Период переключения всякий раз отнимает у вас от двух до трех минут.

И добавим среднее время — пусть дважды по пять минут — на обдумывание истории, переваривание впечатлений: например, у вас перед глазами стоит картина железнодорожной катастрофы. Теперь это минимум полтора часа в день. Не слишком ли много? За неделю вы теряете рабочий день. При самых скромных подсчетах — месяц в год. Да-да, целый месяц!

Скажем, у меня в году двенадцать месяцев, а у вас (если вы интересуетесь новостями) остается всего одиннадцать. Улучшили ли вы свою компетенцию в профессиональной сфере? Научились ли принимать более разумные решения? Легко ли вам сосредоточиться? Способны ли вы теперь чаще наслаждаться душевным покоем? В глобальном масштабе потери времени огромны, просто неохватны.

Вспомним теракт в Мумбае в 2008 году. Преступники в стремлении продемонстрировать свою важность и значимость убили двести человек. Вообразим: около миллиарда человек уделили в среднем по часу внимания этой трагедии. Люди следили за новостями, в ужасе слушали болтовню «комментаторов» по телевидению. Эта оценка вполне реалистична, поскольку население одной только Индии уже составляет миллиард человек. Но и многие из вас наверняка отслеживали, как разворачивается драма.

Будем, однако, считать с осторожностью. Пусть всего миллиард человек просидели у телевизора по одному часу. Это совокупно уже миллиард часов, или сто тысяч лет. Продолжительность жизни в среднем по всей Земле составляет 66 лет. Если рассуждать в экономических категориях, на потребление этой новости было потрачено две тысячи человеческих жизней — в десять раз больше, чем жертв от самого теракта.

Запредельными оказались потери времени, когда умер Майкл Джексон. Событие, ставшее трагедией для самых ярых фанатов певца, было совсем незначительным для большинства из нас. Но и нам тоже пришлось потратить на это миллионы часов.

Информация стала сегодня неограниченным ресурсом — в отличие от возможностей нашего внимания. Почему же вы так безответственно распоряжаетесь им? Ведь в отношении собственного здоровья, своей репутации и своих денег вы совсем не так расточительны.

Этот факт еще две тысячи лет назад повергал в удивление Сенеку. По словам великого философа, мы скупы в вопросе денежных трат, но время расходуем максимально расточительно. Хотя это единственный дар, в распоряжении которым уместна скупость.

Мы перестраиваем свое питание и уже научились противостоять соблазнам сладостей и прочей пищи, содержащей простые углеводы. С новостями сегодня ситуация такая же, что и двадцать лет назад с сахаром и фастфудом: мы знаем, что для ума они как сахар для тела.

В отличие от книг и хорошо продуманных длинных статей новостные сообщения не дают ощущения сытости. Можно проглотить множество новостей, а впечатление будет как от сахарных леденцов. Причем побочный эффект — как и при потреблении сахара, алкоголя, фастфуда или при курении — проявится лишь спустя некоторое время.





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