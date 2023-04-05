Как сохранить энергию при недостатке сна

Мы до сих пор не знаем, зачем человеку нужен сон, но его нехватку трудно игнорировать. Как именно недостаток сна влияет на нашу работоспособность и как этому противостоять — читайте в материале.

Вспомните ночь, когда вам не удалось выспаться. Были ли вы продуктивны на утро? Трудно ли было начать рабочий день? Показался ли он бесконечно долгим? Не вышло ли так, что вы тратили время в социальных сетях, а не занимались работой?

Если ваш ответ «да», вы не одиноки. Даже если мы не до конца понимаем, почему мы спим, мы знаем, что сон невероятно важен для нашего физического и психического функционирования.

Исследования в области организационного поведения показали, что сон важен для эффективности работы. Ученые из Тринити-колледжа в Дублине запустили дневниковые исследования, во время которых заполняли анкеты несколько раз в день в течение нескольких рабочих недель.

Полученные результаты показали, что после хорошего сна (то есть более качественного или продолжительного) сотрудники лучше справляются со своими основными рабочими задачами, более вовлечены в работу и с большей вероятностью поддержат коллег.

Между тем, недостаток сна повышает вероятность прокрастинации и неэтичных поступков, например присвоения чужих заслуг.

Одно исследование показало, что в те дни, когда у менеджеров ухудшалось качество сна, подчиненные чаще наблюдали злоупотребления, например резкие замечания в их адрес в присутствии других коллег.

Сон влияет на силу воли

Полноценный отдых особенно важен для когнитивных навыков более высокого уровня, которые мы используем для контроля и координации наших мыслей и поведения. Жизненно важным когнитивным навыком, который особенно зависит от хорошего сна, является самоконтроль, или сила воли.

На работе без нее не обойтись. Сила воли нужна нам, чтобы контролировать импульсы и эмоции, выполнять задачи, которые менее или откровенно неприятны, и не отвлекаться во время работы.

Примерами ситуаций, требующих силы воли на работе, могут служить люди, работающие с клиентами и предоставляющие услуги с улыбкой, даже если на самом деле они не в позитивном настроении, или те, кто работает удаленно, сосредоточившись на сложной задаче, в то время как их дети играют на заднем плане.

Как сохранять энергию после плохого ночного сна

Существует множество исследований, в которых подчеркивается важность хорошего сна и даются рекомендации по улучшению сна, например отказаться от смартфонов перед сном. Но время от времени каждому случается не выспаться, особенно во время стресса. Так что поможет хорошо справляться с работой в такой ситуации?

1. Стратегически подходите к задачам, над которыми вы работаете

Если вы не выспались, при возможности стоит избегать дел, требующих силы воли. Вместо этого переключитесь на то, что не требует много размышлений или внимания.

Если избежать задач, требующих силы воли, нельзя, запланируйте их на начало дня, поскольку именно тогда у вас, скорее всего, будет больше умственной энергии.

2. Выберите путь наименьшего сопротивления

Исследования показывают, что наше понимание силы воли влияет на то, как мы можем ее использовать.

Относитесь к ней как к неисчерпаемому ресурсу — исследования показывают, что такой взгляд помогает лучше справиться с обязанностями.

Если вы не можете изменить себя, измените ситуацию.

Тому, кто сидит на диете, проще вообще не покупать шоколад, чем каждый раз бороться с искушением, открывая кухонный шкаф. Исследования показали, что люди, которые очень хорошо проявляют силу воли, на самом деле стараются избегать ситуаций, которые этого потребуют.

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В ходе эксперимента люди, которые лучше проявляли силу воли, чаще выбирали комнату с меньшим количеством отвлекающих факторов. Поэтому, особенно в те дни, когда вы плохо спали ночью, стратегии, которые полностью исключают необходимость напрягать силу воли, помогут работать продуктивнее и лучше справляться с обязанностями.

3. Ищите позитивные эмоции

Это позволяет восстановить умственную энергию.

В ходе недавнего исследования ученые из Тринити-колледжа в Дублине обнаружили: достаточно посмотреть забавный ролик в течение дня, чтобы снизить негативные последствия напряженной работы и повысить эффективность. Поэтому в те дни, когда вы плохо спали, попробуйте посмотреть забавное видео. Это позволит пополнить умственную энергию, главное — не увлечься.

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