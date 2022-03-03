Миллионы инвестиций и никаких реальных имен: почему криптосообщество остается анонимным

Криптосфера стала почти синонимом анонимности. И розничные инвесторы, и венчурные компании вкладывают свои средства в проекты, не зная даже имени основателей. Почему это происходит и чем это опасно — в пересказе The New York Times.

В течение нескольких месяцев криптоэнтузиасты вкладывали сотни миллионов долларов в проект под названием Wonderland, который утверждал, что обеспечивает систему обмена для децентрализованных финансов. Чтобы принять участие в проекте, инвесторы, которые называли себя Frog Nation, доверили свои деньги менеджеру Wonderland, разработчику криптовалют, которого они знали только по псевдониму 0xSifu.

В конце января выяснилось, что 0xSifu — это псевдоним Майкла Патрина, который отсидел 18 месяцев в федеральной тюрьме США за мошенничество. Цена токена Wonderland $TIME мгновенно обрушилась, пока напуганные жители Frog Nation обсуждали закрытие проекта. Брэд Никель, один из инвесторов Wonderland и автор подкаcта Mission: DeFi вспоминает: «Это сразу привело к полной потере доверия».

С момента своего создания криптоиндустрия строилась на анонимности. Биткоин был придуман более десяти лет назад таинственной персоной, известной под псевдонимом Сатоши Накамото. В течение многих лет криптовалюты использовались для ведения теневого бизнеса.

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Способность работать анонимно — основополагающий принцип криптотехнологий. Все транзакции с криптовалютами записываются в блокчейнах, децентрализованных системах учета, которые позволяют пользователям совершать транзакции без имени, без регистрации банковского счета или взаимодействия с традиционными финансовыми контролерами.

Теперь, когда криптосфера становится все более массовой, на анонимности настаивают даже те, кто действует в рамках закона — основатели стартапов, разработчики и инвесторы. Все больше криптопредпринимателей, многие из которых получают сотни миллионов долларов средств от инвесторов, скрываются за аватарами.

Некоторые венчурные компании поддерживают фаундеров, даже не узнав их настоящих имен.

Но плачевное положение проекта Wonderland заставляет задуматься о том, подрывает ли эта культура анонимности подотчетность и способствует мошенничеству. В прошлом месяце онлайн-ресурс BuzzFeed News спровоцировал бурное обсуждение, идентифицировав двух псевдонимных основателей Bored Ape Yacht Club, коллекции NFT стоимостью $2,5 млрд.

Брайан Нгуен, криптопредприниматель, который еще в прошлом году использовал псевдоним, прежде чем раскрыть свою личность, указывает на опасность псевдонимности. Даже если сейчас это законопослушная персона, возможно, через два или три года это будет уже не так.

Нгуен однажды потерял более $400 тысяч в результате распространенной аферы под названием rug pull («вытягивание ковра»), в которой анонимный разработчик запускает проект, собирает средства у инвесторов, а затем исчезает с деньгами. Жертвы часто остаются практически беззащитны.

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Тем не менее, некоторые из самых влиятельных игроков отрасли признают, что разработчики и фаундеры часто предпочитают работать анонимно. Это обеспечивает более равные условия на рынке: предпринимателей оценивают по их техническому опыту, а не по их академическому или семейному прошлому. Публичная запись транзакций в блокчейне позволяет опытным наблюдателям оценить квалификацию анонимного предпринимателя, не сверяясь с резюме.

Эми Ву, возглавляющая венчурное подразделение криптовалютной биржи FTX, рассказывает, что иногда сотрудничала с анонимными инвесторами, с которыми знакомилась онлайн. Один из них прославился, запустив пародийный аккаунт Илона Маска в Twitter, у которого сейчас почти 2 млн подписчиков.

«Я не знаю, кто он такой. Я не знаю, в какой компании он работал. И мне это не нужно. Я знаю, что он эксперт в этой отрасли», — признается Эми Ву.

В прошлом году FTX наняла инфлюенсера из Twitter с псевдонимом SolanaLegend, чтобы консультировать корпоративных клиентов, заинтересованных в NFT. В интервью с The New York Times SolanaLegend отказался назвать свое настоящее имя, заявив, что остается анонимным, чтобы защитить свою безопасность и конфиденциальность.

При этом во время первого разговора со своим руководством в FTX он раскрыл свое имя. Он называет его и когда представляется клиентам, полагая, что руководителям традиционного бизнеса может быть неудобно обращаться к нему по псевдониму.

За последний год венчурная компания Paradigm также наняла разработчиков и исследователей, которые работают анонимно. На странице персонала компании указаны их псевдонимы. Последним был нанят специалист, который известен как Transmissions11 и посещает среднюю школу «в свободное время» — именно это указано в его биографии на сайте. Джим Проссер, представитель Paradigm, отмечает, что руководители сотрудников знают их настоящие имена.

Во время интервью анонимные криптопредприниматели и разработчики предлагали множество причин для сокрытия своих имен. Некоторые опасались, что из-за законодательных ограничений могут попасть под внимание правоохранительных органов. Другие говорили, что им не нравится такое внимание или что они обеспокоены тем, что их растущий капитал может сделать их мишенями для воров и хакеров.

Безымянные предприниматели часто предпринимают крайние меры, чтобы сохранить свою личность в тайне, используя программное обеспечение для изменения голоса при звонках или требуя от деловых партнеров подписывать соглашения о неразглашении.

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Некоторые венчурные компании все равно готовы в них вкладываться.

В прошлом году 0xmaki, разработчик, который помог запустить известный криптопроект SushiSwap, привлек $60 млн от группы венчурных инвесторов, включая Эми Ву, не раскрывая им своего настоящего имени. Сделка сорвалась после того, как члены SushiSwap, так называемой децентрализованной автономной организации (DAO), выразили обеспокоенность по поводу финансирования.

Прошлым летом анонимный фаундер Alchemix, еще одного крупного криптопроекта, привлек $4,9 млн от группы венчурных компаний, возглавляемых CMS Holdings. Дэн Матушевски, основатель CMS, сказал, что он никогда не просил лидера проекта, который использует псевдоним Scoopy Trooples, раскрыть свою личность.

«У многих из них многолетняя репутация. Не похоже, что для них имеет смысл убегать и скрываться с деньгами», — считает основатель CMS Holdings Дэн Матушевски.

Но для многих может быть трудно оценить, насколько заслуживает доверия неизвестный разработчик, работающий под псевдонимом. В прошлом году анонимные основатели криптосообщества под названием AnubisDAO всего за несколько часов собрали почти $60 млн. Менее чем через день средства исчезли. По данным Chainalysis, эта был второй по величине rug pull в 2021 году.

«В конечном счете никто не занимается аудитом. Теперь это просто анонимные люди в интернете. Иногда они оказываются мошенниками», — отмечает Джорди Александер, директор по инвестициям Selini Capital.

В наши дни криптопредприниматели, которые используют свои настоящие имена, даже подчеркивают общедоступность их прошлого как рекламное преимущество стартапа. И фаундерам становится все труднее сохранять свою личность в секрете: так, основатели Bored Ape Yacht Club были обнаружены после изучения общедоступных деловых записей.

Проект Wonderland был основан в сентябре Даниэле Сестагалли, криптопредпринимателем, который руководил проектом вместе с Майклом Патрином. В январе Сестагалли написал в своем блоге, что уже с декабря знал о криминальном прошлом партнера, но решил не предпринимать никаких действий, потому что он верил во «второй шанс».

Его инвесторы были не столь снисходительны. Как и SushiSwap, Wonderland управляется как DAO. После голосования в январе Патрин был вынужден уйти из проекта. Второй референдум, призывающий закрыть Wonderland, потерпел поражение.

Личность Патрина, возможно, осталась бы в секрете, если бы не работа влиятельного крипторасследователя, который опубликовал в Twitter скриншоты переписки с Сестагалли. В этих сообщениях основатель Страны Чудес, похоже, признал, что скрывается из свое настоящее имя 0xSifu.

В прошлом месяце сыщик снова взялся за дело, опубликовав в Twitter доказательства того, что анонимный лидер другого криптопроекта однажды был оштрафован Комиссией по ценным бумагам и биржам США.

Имя сыщика? Неизвестно. Он также пользуется псевдонимом.

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