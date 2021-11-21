10 способов распознать своего внутреннего перфекциониста

Как правило, мы представляем перфекционистов сверхлюдьми, которые демонстрируют завидную трудоспособность на пути к совершенству. Но этот образ далек от истины — на самом деле они часто испытывают беспокойство, а фиксация на собственных ошибках вредит прогрессу и демотивирует. Рассказываем о признаках, которые выдают тягу к перфекционизму.

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Когда стремление к совершенству становится навязчивой мыслью, это отражается на нашей жизни и деятельности. Вот лишь несколько примеров.

Негативный внутренний диалог. Внутренний голос постоянно напоминает о допущенных ошибках или неудачах прошлого. Естественным образом это сказывается на нашей эффективности.

Внутренний голос постоянно напоминает о допущенных ошибках или неудачах прошлого. Естественным образом это сказывается на нашей эффективности. Хроническая тревожность. Перфекционист постоянно думает о результатах, и со временем любое отклонение от идеала вызывает беспокойство.

Перфекционист постоянно думает о результатах, и со временем любое отклонение от идеала вызывает беспокойство. Неуверенность в себе. Убежденность в собственных силах крепнет с каждым разом, когда мы видим собственный успех. Однако перфекционизм мешает признавать его, что отражается на самооценке.

Убежденность в собственных силах крепнет с каждым разом, когда мы видим собственный успех. Однако перфекционизм мешает признавать его, что отражается на самооценке. Отсутствие мотивации. Поначалу трудовая дисциплина, подкрепленная перфекционизмом, выглядит впечатляюще. Стремление к совершенству стимулирует повышать навыки. Но какими бы ни были результаты, перфекционист будет замечать только ошибки, и со временем разочаруется в важности своих усилий.

Как понять, что вы — перфекционист

Чаще всего мы путаем это качество с амбициозностью. Однако чтобы избежать негативных сценариев, важно признать проблему. Для этого стоит обратить внимание на следующие признаки.

Вы слишком строги к себе

Самокритика очень важна, чтобы совершенствоваться. Анализируя свою работу, мы видим, в каких направлениях стоит поработать, чтобы улучшить результат.

Однако с перфекционистом эта привычка может сыграть злую шутку. Он не просто обращает внимание на области для роста: ему всегда будет недостаточно собственных достижений.

Неидеальные результаты расстраивают

Как чувствует себя человек, который безжалостно критикует сам себя? Перфекционизм подпитывается ощущением, что мы просто недостаточно хороши. Если неудачные результаты вызывают депрессию, это тревожный знак.

Вы ставите перед собой недостижимо высокие стандарты

На самом деле, высокие стандарты — это очень полезно. Но перфекционист ставит перед собой невозможную планку. И после того, как цель не выполнена, начинается порочный круг самоуничижения.

Вас преследует чувство вины

Человек, который отчаянно стремится быть совершенным и при этом постоянно терпит неудачи, ощущает вину. Он не может концентрироваться на своей продуктивности — вместо этого он недоволен собой и думает, сколько всего не успел сделать. Это неизбежно ведет к выгоранию.

Успеха никогда не бывает достаточно

Горькая правда жизни в том, что нам всегда будет к чему стремиться. И есть два способа относиться к этому — видеть в этом бесконечные возможности для роста или причину для бездействия. Негативное восприятие характерно для перфекционистов.

Вы часто прокрастинируете

Прокрастинация — распространенное явление среди перфекционистов. Дело в том, что желание быть совершенным тормозит нас, мешая нам даже начать действовать. Перфекционисты часто откладывают новые проекты или идеи, считая, что они недостаточно хороши.

Вы постоянно ищете ошибки

Если вы оцениваете свою работу, стремясь определить, что сделали не так, это верный признак перфекционизма. Эта черта характера просто не позволяет нам представить ситуацию, в которой все сделано идеально.

Вы всегда чувствуете, что несовершенны

Перфекционист никогда не бывает доволен собой. Это довольно иронично, учитывая, что он всегда стремится к идеальным результатам.

Вы не позволяете себе насладиться успехом

Очень важно признавать свои хорошие результаты — как в жизни, так и в работе или спорте. Они не обязательно должны быть значительными. Выполнить все, что запланировано на день, рано встать, отыграть совершенную ошибку — все это маленькие победы, которым стоит отдавать должное.

Вы избегаете новых вызовов

Для настоящего прогресса требуется постоянно ставить перед собой новые цели, выходить из зоны комфорта и проверять возможности своего тела и разума.

Но для этого придется признать, что с высокой вероятностью вы допустите ошибки. И это — главный страх перфекциониста.

Перфекционизм — не то качество, которым стоит гордиться. Оно лишь отдаляет от прогресса и мешает осуществлять поставленные цели. Чтобы добиться развития в личной и профессиональной сфере, откажитесь от стремления к совершенству и готовьтесь учиться на ошибках — как чужих, так и собственных.

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