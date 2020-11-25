Чувствуете выгорание? Попробуйте не использовать телефон по утрам

Сотрудники компании Zapier провели необычный эксперимент: они отказались от просмотра новостей и социальных сетей по утрам. И вот какие результаты у них получились.

Привычка заглядывать в телефон сразу после пробуждения приводит к повышению стресса, тревоги и быстрому уставанию. Если, открыв глаза утром, вы сразу проверяете электронную почту и соцсети, скорее всего, вы заметили этот эффект.

Чтобы отказаться от просмотра соцсетей и прочих вещей в телефоне по утрам, попробуйте установить несколько правил. Ниже пять советов, на которые можно опираться.

Определите, сколько времени после пробуждения вы не будете брать в руки телефон. Например, один час или любой другой удобный для вас период.

Например, один час или любой другой удобный для вас период. Придумайте альтернативное занятие. Это может быть прогулка, ведение утреннего дневника или приготовление полноценного завтрака.

Это может быть прогулка, ведение утреннего дневника или приготовление полноценного завтрака. Не ставьте будильник на телефоне. Будет сложно не взглянуть на его экран, если это первое, к чему вы прикасаетесь после пробуждения.

Будет сложно не взглянуть на его экран, если это первое, к чему вы прикасаетесь после пробуждения. Купите обычный будильник. В таком случае вы сможете убирать телефон на ночь в другую комнату.

В таком случае вы сможете убирать телефон на ночь в другую комнату. Включите режим «не беспокоить». Android и iOS предлагают функции, которые позволяют отложить все уведомления до определенного времени.

Тем не менее не обязательно устанавливать жесткие правила. Главное — пересмотреть свое отношение к технологиям и получению информации.

Эксперимент показал следующие результаты.

Времени стало больше, а мелкие дела не вызывают стресс

Первое, что заметил писатель Джастин Пот: просмотр социальных сетей и новостей сразу после пробуждения порождает стресс. Как оказалось, проблема заключалась не том, что нужно помыть вчерашнюю посуду или приготовить завтрак. Дело было в нехватке времени.

Если отложить телефон, то времени остается больше, а стресса становится меньше.

Инженер по интеграции Кэти Реддерсон-Лир заметила то же самое: «Мне стало легче справляться с мелкими утренними делами, которые обычно вызывали стресс. Например, вчера вечером я забыла развесить чистое белье и помыть собачью миску. К тому же, пролила стакан воды. В большинстве случаев эти вещи меня раздражали, но сегодня я просто разобралась с ними».

Старший специалист технической поддержки Эрин Озолинс заметила, что теперь начинает рабочий день вовремя: «Мой рабочий день начинается в 7 утра. Теперь до его начала я успеваю привести себя в порядок, позаниматься йогой, приготовить кашу и выгулять собаку. Обычно я приступала к работе в 7:15, раздражаясь, что опаздываю на 15 минут».

Как правило, мы не осознаем, что теряем драгоценное утреннее время за экраном смартфона. Просто отказавшись от этой привычки, можно начать успевать намного больше.

Утро становится более продуктивным и осознанным

Иногда мы берем телефон с определенной целью: посмотреть погоду, проложить маршрут или проверить список дел. Однако чаще всего он попадает в руки без особой причины — и мы начинаем бездумно просматривать статьи, сообщения и прочие вещи, тратя на это огромное количество времени. Когда мы получаем столько информации сразу после пробуждения, нам труднее сосредоточиться на важных делах.

Эксперимент помог старшему UX-исследователю Эйлин Руберто переосмыслить то, как она проводит утро.

«Это помогло мне понять, что нужно более осознанно подходить к утреннему распорядку. Оказалось, очень полезно проводить последний и первый час дня, не глядя в телефон».

Менеджер Джесси Паркер также обнаружил, что теперь использует время более целенаправленно: «В первый час после пробуждения я читаю книгу, пью кофе и гуляю с собаками. Мне все еще хочется заглянуть в телефон, чтобы проверить сообщения, но то, как я теперь провожу время, помогает мне сохранять спокойствие и ровный ход мыслей».

Просматривая уведомления по утрам и продолжая поглощать лишнюю информацию в течение дня, мы переключаем внимание на менее важные вещи. Сокращение экранного времени помогает подходить к делам более осознанно.

Подстраивая правила под себя, можно извлечь максимум пользы

Как было сказано выше, соблюдение жестких правил не было главной задачей эксперимента. Цель заключалась в том, чтобы попробовать и проанализировать результаты. Каждый из участников использовал свой подход.

Главный редактор блога Zapier Деб Теннен корректировала запрет в зависимости от распорядка дня. «Когда я сплю до 7 утра, отсутствие телефона в руках позволяет мне провести время с семьей. Но если мне нужно встать в 4:30, просмотр соцсетей помогает моему мозгу проснуться», — рассказывает она.

Второй главный редактор Жанин Андерсон придерживалась похожей тактики: «Однажды утром я случайно проснулась в 4 утра, и когда поняла, что уже не засну, решила почитать что-нибудь в телефоне».

Деб и Джанин установили для себя разные правила. Деб решила не пользоваться только Slack и разрешила себе читать новости и разгадывать кроссворды в сети. Джанин полностью отказалась от социальных сетей и электронной почты до тех пор, пока не встанет с кровати.

Frontend-инженер Джейкоб Соулз также адаптировал правила под себя, чтобы выработать подходящий вариант. Если он просыпается раньше и не хочет вставать, то разрешает себе заглядывать в телефон. Запрет касается лишь первого часа после того, как он встанет с кровати.

Главное — установить подходящие правила и придерживаться их. Чтобы выработать привычку, вам понадобится соблюдать их в течение нескольких недель. Даже если вы не будете придерживаться этих правил в дальнейшем, этот эксперимент поможет вам изучить себя и переосмыслить свой распорядок дня.

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