Воскресенье без экранов: как отказ от гаджетов влияет на жизнь

В конце 2019 года предприниматель Мэри Леммер пережила травматический обморок, нервный припадок и сотрясение мозга, после чего решила замедлить темп своей жизни. Она не считала себя зависимой от телефона, но чувствовала, что проводит слишком много времени у экранов.

В январе 2020 года я отказалась от использования компьютера и мессенджеров по воскресеньям. Вместо этого я проводила время за старомодным вещами: читала физические книги, писала тексты с помощью ручки и бумаги, гуляла без звукового сопровождения (не слушая подкасты или музыку).

Поначалу я испытывала некоторую неуверенность по поводу эксперимента. Не повредит ли это моим отношениям с друзьями? Не буду ли я чувствовать себя более одинокой и не потеряю ли я связь с людьми? Буду ли я менее продуктивной?

В самом начале мне пришлось внести в свой образ жизни некоторые изменения. Например, когда я планировала встретиться с друзьями в воскресенье, нужно было заранее сообщить им, что не буду проверять свои сообщения или электронную почту, и попросить их сообщить мне в субботу, если им нужно будет отменить встречу. Когда я отправлялась на занятия йогой пешком или на метро, по пути я не листала ленту и не слушала аудиокниги.

Вместо этого я наблюдала за миром и людьми вокруг меня. Если я планировала куда-то пойти в воскресенье, в субботу я заранее изучала маршрут, иначе на следующий день пришлось бы совершить неслыханное: спросить у кого-нибудь как пройти. Без Google и Siri я была вынуждена общаться с людьми вокруг — в парке, метро, кафе или студии йоги.

Я чувствовала с этими людьми большую связь, чем с теми, кого я читала в Twitter. Я замечала то, чего не увидела бы, смотря в телефон. Например, цветных птиц, милых собак на улице, небо, эмоции прохожих, рекламу мероприятий или сообщения о пропавших питомцев, уличных артистов или художников.

Тяжелее всего были воскресенья, которые я проводила дома, в однокомнатной квартире без телефона и телевизора. Тогда я буквально была вынуждена подружиться с собой.

Я задавала себе вопросы. Я пыталась развлечь сама себя. Я делала арт-проекты, писала письма от руки, готовила еду, читала книги, убиралась в квартире, занималась йогой, а иногда просто сидела и смотрела в окно или гуляла одна в парке через дорогу. Только это время помогло мне осознать свою гибкость и креативность. Я чувствовала себя увереннее и удовлетвореннее, зная, что я могу чувствовать радость, покой, волнение, просто находясь с самой собой.

Фото: Dejan Dundjerski / Shuterstock

Как только в марте началась пандемия, я отправилась на карантин на ферму моей семьи в Мичигане. В то время, когда люди жаждали виртуальных взаимодействий, я находила ценность в цифровой тишине по воскресеньям — ни телефона, ни компьютеров, ни планшетов, ни телевизора. Когда я рассказывала друзьям, что по воскресеньям обхожусь без экранов, они были восхищены и заинтригованны. Часто они рассказывали, почему у них не получилось бы сделать что-то подобное.

Они говорили: «я никогда не смогу этого сделать», «я управляю бизнесом» или «люди могут захотеть поговорить со мной; может быть, есть что-то, на что мне нужно ответить». Я отвечала, что все понимаю. Люди хотят поговорить и со мной.

Я управляю бизнесом, работаю в команде, консультирую несколько компаний, веду вечернее комедийное шоу, у меня есть друзья и семья. Я просто прошу людей, которые могут захотеть поговорить со мной в воскресенье, связаться со мной в любой другой день.

Есть еще шесть возможных дней, и я выбираю только один из них. Каждый, кто уважает меня, уважает мое время и уважает этот день для меня. Я ничего не потеряла, но добилась улучшений в бизнесе, внутри команды, в отношениях и здоровье.

Они говорили: «А что, если я пропущу что-то важное в новостях или в социальных сетях?». Я отвечала: «Это всего лишь один день. Через 24 часа важные новости никуда не пропадут». Вы либо решаете пропустить заголовок или пост в Instagram, который все еще будет там на следующий день, либо лишаетесь качественного времени с близкими, миром вокруг и самим собой. В конечном счете, это ваш выбор, и это компромисс, на который вы идете.

Что касается людей с детьми, то 56% родителей сообщают, что проводят слишком много времени с телефоном, а 71% взрослых обеспокоены тем, что их дети много сидят перед экранами. Так почему бы не подать пример и не воздерживаться от гаджетов? Даже Билл Гейтс и Стив Джобс ограничивали экранное время своих детей. Откажитесь от экранов всей семьей. Исследования показывают, что семейные ритуалы связаны с удовлетворением браком, чувством личной идентичности подростков, здоровьем детей, учебными достижениями и более прочными семейными отношениями.

Как изменилась моя жизнь без гаджетов

Во время пандемии, когда мы проводим больше времени у экранов, мы чувствуем одиночество, сомнения и неуверенность. К сожалению, экраны не решают эти проблемы. Но я заметила, что по воскресеньям я чувствую себя спокойной, радостной, отдохнувшей и энергичной. Я связана с окружающими и мое положение надежно. Это все, что я хочу чувствовать во время пандемии, и я получила эти эмоции без экрана.

Когда я полностью отключилась, мир продолжил существовать. На самом деле, это было скорее начало. В дополнение к очевидным преимуществам от этой практики, например, отдыха для глаз, в моей жизни появилось так много преимуществ и последствий, которых я даже не ожидала.

Я чувствую себя менее одинокой. Я чувствую большую связь с собой и другими. Мои отношения с собой улучшились. Ежедневные записи в дневнике (и подробные записи по воскресеньям) о моей жизни, моих чувствах, моих страхах, моих мечтах — все это подпитывало самосознание, которое улучшало мои отношения и мою работу.

Я принимаю обдуманные решения о своей работе и жизни, а не реактивные решения, основанные на том, что мне транслирует мир через экран.

Я чувствую себя здоровее и больше не падаю в обморок.

Я лучше сплю. Раньше бывало, что я не могла сомкнуть глаз до 4 утра. Теперь в 11 я уже сплю и не просыпаюсь ночью. Когда я просыпаюсь, я готова встать с постели, а не мечтаю, чтобы у меня был еще один час на сон.

Я более сконцентрирована. Я завершила несколько проектов, которые давно хотела завершить. Когда начинается рабочая неделя и я снова работаю с экранами, я могу отключить отвлекающие факторы в гаджетах. Если я могу провести целый день без Instagram, то я точно выдержу без него три часа, чтобы сосредоточиться на проекте, разговоре или встрече.

Воскресенья без экрана также помогли мне почувствовать себя более творческой натурой.

Конечно, есть масса других факторов, которые повлияли на эти улучшения. Корреляция это не причина. Тем не менее, отказ от экранов на один день в неделю, безусловно, помог мне, дав время и пространство, которое я смогла наполнить чем-то полезным.

Я добавила день отдыха от гаджетов в недельное расписание и вижу положительный эффект. Мне не понадобилось бросать свою жизнь, семью, друзей или работу.

Я смогла дать себе перерыв, время, чтобы восстановить связь с самой собой и тем, что меня окружает. В воскресенье я работаю над отношениями с семьей, друзьями, работой и самой собой. Это позволяет мне контролировать время: я решаю, когда использовать экран, а когда нет.

Я люблю воскресенья. Сейчас это мой самый любимый день недели. И хотя воскресенье — мой любимый день, я не хочу, чтобы каждый день был воскресеньем. Это часть волшебства этой практики. Одного дня полного отдыха достаточно, если делать это регулярно. Это укрепляет, заряжает энергией и помогает мне перегруппироваться.

Когда наступает понедельник, я полна энтузиазма и энергии на неделю вперед. Я начинаю больше ценить себя и все вокруг. Я более осмысленно использую экраны. Я не трачу на них так много времени в течение недели, потому что поняла, что мне это не нужно.

Раньше за мои счастье, радость и развлечения отвечал телефон. Он с этим плохо справлялся, и теперь я сама занимаюсь этим. Мне не нужно использовать экраны, чтобы чувствовать себя энергичной, вовлеченной, информированной или творческой. Я получила все это в воскресенье, так что мне больше не нужно полагаться на экраны, чтобы генерировать эти чувства.

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Фото на обложке: Vadim Georgiev / Shutterstock