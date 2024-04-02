Как оплачиваются ночные смены

Рассказываем, что считается ночным временем, кого можно привлекать к таким работам, как правильно рассчитать доплату за ночную смену и какие наказания полагаются работодателям за отказ оплачивать сверхурочные часы.

На предприятиях непрерывного цикла часть персонала трудится в ночную смену. За такой график положена доплата, но далеко не все работники знают свои права, и руководство не всегда выполняет свои финансовые обязательства.

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Что считается ночным временем

Согласно Трудовому кодексу (ТК) РФ, ночное время длится с 22:00 до 6:00 часов. Закон не лимитирует работу в ночную смену по количеству часов в месяц или продолжительности.

За ночные смены полагается доплата. Бывает, что вместо этого работодатель предлагает работнику дополнительные дни отдыха. Соглашаться с таким предложением или нет — личное дело каждого, но по умолчанию за ночную переработку положены именно деньги, а не отпускные дни. Если ночные смены выпадают на выходные, за сверхурочные полагается дополнительная оплата.

Доплата начисляется разными способами — сверху на оклад, в качестве прибавки к сдельным расценкам или тарифной сетке. Но в любом случае это должна быть отдельная доплата, отраженная в платежных документах.

Кого можно и нельзя привлекать к работе в ночное время

Закон запрещает привлекать к ночным сменам беременных и несовершеннолетних. Есть исключения для творческих работников и занятых в сфере спорта.

Привлекать с письменного согласия разрешено следующие категории сотрудников:

женщин с детьми до трех лет;

людей с инвалидностью;

родителей детей-инвалидов;

ухаживающих за больными членами семьи (по медицинским показаниям);

отцов и матерей-одиночек, опекунов детей до пяти лет;

родителей детей до 14 лет, если второй родитель мобилизован, служит в ВС РФ или работает вахтовым методом;

сотрудников с тремя детьми до 18 лет, если младшему нет 14 лет.

У сотрудников, привлеченных к работе в ночь, не должно быть к этому медицинских противопоказаний. При этом работодатели обязаны сообщить работникам об их праве отказаться от ночных смен. Сами сотрудники из перечисленных выше категорий должны письменно подтвердить, что они знают об этом праве.

В случае отказа от работы в ночные смены за это не предусматривается никаких дисциплинарных взысканий. Невыход на работу в случае, если сотрудник не подписал согласие на ночную смену, прогулом не считается.

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Всех остальных работников, которые не попадают в указанный выше список, разрешено привлекать в обязательном порядке.

Согласно общим правилам, ночные смены должны длиться на час меньше, чем обычные. Однако есть исключение для некоторых категорий сотрудников:

тех, у которых и так сокращенный день;

тех, кто работает именно в ночную смену по трудовому договору;

тех, кто работает на непрерывном производстве.

Условия работы в ночное время и порядок начисления оплаты за нее указываются в трудовом договоре при поступлении на работу.

Надбавка к зарплате

Ночная смена оплачивается по повышенной ставке. При этом тариф должен быть не ниже установленных трудовым законодательством или другими нормативными актами.

Повышенная ставка за оплату ночного труда установлена Правительством РФ с учетом мнения комиссии по регуляции социально-трудовых отношений. За каждый отработанный час работник должен получить как минимум на 20% больше стандартной заработной платы.

Организация имеет право устанавливать более высокий коэффициент повышения за ночной труд, согласно внутренним нормативам оплаты труда.

Формат рабочего графика не влияет на размер ночных доплат. Это значит, что доплата за ночную работу не зависит от того, работает ли сотрудник по сменному графику или имеет стандартный пятидневный рабочий режим.

Сокращенное рабочее время

Согласно Трудовому кодексу, продолжительность смен в ночное время сокращается на час в сравнении с обычной работой, сроки которой указаны в трудовых договорах и других нормативных актах. Отработка этого часа дополнительно не требуется.

К примеру, если сотрудник работает 5 дней в неделю по 8 часов, при переходе на ночное время он будет работать 7 часов.

Порядок оплаты

Разовый выход в ночную смену можно оформить приказом (при условии, что закон разрешает этому сотруднику работать ночью). Такой приказ прежде всего в интересах работника. Если впоследствии понадобится взыскать деньги за неоплаченные часы, письменное доказательство будет кстати.

Если ночной график — это постоянная практика, лучшим способом оформить порядок оплаты будет дополнительное соглашение к основному трудовому договору. В этот документ включают частоту и продолжительность ночных работы и размер надбавки, если она не указана в локальных актах компании.

Ночные смены могут быть оформлены как работа по совместительству. Например, если днем сотрудник работает менеджером, он может подрабатывать ночным сторожем.

Порядок расчетов

Итак, минимальное повышение оплаты ночного труда — 20% к обычным тарифам. Доплата может быть больше — конкретный размер каждый работодатель указывает в локальных нормативных актах, трудовом договоре либо дополнительном соглашении.

Расчет в большинстве ситуаций не составит труда. Если вы знаете расценки за час дневной работы, вы просто прибавляете к этой сумме 20%. Например, если обычная ставка — 400 рублей в час, то за ночную смену надбавка будет 400 + 20% = 480 руб.

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Аналогично поступают при сдельной оплате труда. Но есть нюанс — минимальная надбавка по сдельной оплате не предусмотрена. В ТК указано, что оплата просто должна быть повышенной.

Наказание за нарушение

Работодателя ждет штраф, если он не оплачивает ночное время по повышенному тарифу, привлекает к работе в ночь сотрудников, которых нельзя привлекать без их согласия, не уведомляет о возможности отказа от дополнительной работы.

За первичное нарушение доплаты предусмотрены следующие штрафы:

для ИП и руководителей компаний — от 1 до 5 тыс. рублей;

для юрлиц — от 30 до 50 тыс. рублей.

В случае повторного нарушения штраф для ИП увеличивается до 10-20 тыс. руб., для организаций до 50-70 тыс. руб. Руководителям может грозить дисквалификация за систематические нарушения ТК.

Если работодатель задействует к работе в ночную смену сотрудника с медицинскими противопоказаниями, штраф для ИП и руководителей предприятий составит от 15 до 25 тыс. руб., для организаций — от 110 до 130 тыс. руб. Повторные нарушения повышают штрафы до 30-40 тыс. и 100-200 тыс. соответственно. Возможна приостановка деятельности компании на срок от 90 суток.

Фото на обложке: Dusan Petkovic / Shutterstock