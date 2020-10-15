14 самых востребованных soft skills на рынке труда
Если вы хотите строить карьеру в развивающейся отрасли, убедитесь, что у вас есть эти навыки. Неважно, какая у вас профессия — работодатели все чаще ищут кандидатов с soft skills.
Этот рейтинг содержит мягкие навыки, необходимые для самых актуальных профессий.
1. Системный анализ
Это способность определять, как должна работать система, и как изменения в условиях, операциях и окружающей среде повлияют на результаты.
Кому пригодится: аналитики управления, разработчики мобильных приложений, аналитики компьютерных систем.
2. Ориентация на клиента
Этот социальный навык означает активный поиск способов помочь людям.
Кому пригодится: аттестованные сиделки, медсестры, специалисты по психическому здоровью, фельдшеры.
3. Тайм-менеджмент
Это управление собственным временем и временем окружающих.
Кому пригодится: руководители по медико-санитарному обслуживанию, аттестованные сиделки, медсестры, юристы.
4. Координация
Это умение организовать собственные действия относительно чужих.
Кому пригодится: руководители по медико-санитарному обслуживанию, генеральные и операционные директоры, руководители строительных работ.
5. Активное обучение
Так называется понимание последствий новой информации для решения текущих и будущих проблем, а также принятия решений.
Кому пригодится: фельдшеры, медсестры, преподаватели медицинских дисциплин для средних профессиональных и высших учебных заведений, маркетологи.
6. Социальная восприимчивость
Это способность осознавать реакции других людей и понимать, почему они так себя ведут.
Кому пригодится: специалисты по психическому здоровью, фельдшеры, медсестры, средний медицинский персонал.
7. Контроль и анализ
Этот навык - умение оценивать свои результаты, а также результаты других людей или организаций, чтобы вносить корректировки или улучшения.
Кому пригодится: финансовые менеджеры, руководители направлений или департаментов, генеральные и операционные директоры, аттестованные сиделки, медсестры.
8. Решение сложных проблем
Это умение определять сложные проблемы и изучать связанную информацию, чтобы разрабатывать и оценивать варианты, а также внедрять решения.
Кому пригодится: управляющие финансами и контролеры, юристы, фельдшеры, медсестры.
9. Умение хорошо писать
Иными словами — эффективно коммуницировать в письменной форме в соответствии с нуждами аудитории.
Кому пригодится: юристы, руководители по медико-санитарному обслуживанию, преподаватели медицинских дисциплин для средних профессиональных и высших учебных заведений.
10. Способность делать выводы и принимать решения
Этот системный навык определяется как умение оценить затраты и плюсы потенциальных решений, чтобы выбрать самое верное.
Кому пригодится: управляющие финансами и контролеры, юристы, фельдшеры, медсестры.
11. Умение говорить
Это способность эффективно доносить информацию до окружающих.
Кому пригодится: юристы, руководители по медико-санитарному обслуживанию, учителя начальной школы.
12. Понимать прочитанное
Это базовый навык — умение понимать тексты, связанные с работой.
Кому пригодится: юристы, управляющие финансами и контролеры, фельдшеры.
13. Критическое мышление
Это означает использование логики и рассуждений, чтобы определить сильные и слабые стороны альтернативных решений, выводов и подходов к проблемам.
Кому пригодится: юристы, менеджеры компьютерных и информационных систем, управляющие финансами и контролеры.
14. Активное слушание
Так называют способность уделять полное внимание тому, что говорит собеседник, тратить время на то, чтобы понять высказанные мысли, задавать уместные вопросы и не перебивать.
Кому пригодится: специалисты по психическому здоровью, юристы, фельдшеры.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter