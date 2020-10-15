14 самых востребованных soft skills на рынке труда

Этот рейтинг содержит мягкие навыки, необходимые для самых актуальных профессий.

Если вы хотите строить карьеру в развивающейся отрасли, убедитесь, что у вас есть эти навыки. Неважно, какая у вас профессия — работодатели все чаще ищут кандидатов с soft skills.

1. Системный анализ

Это способность определять, как должна работать система, и как изменения в условиях, операциях и окружающей среде повлияют на результаты.

Кому пригодится: аналитики управления, разработчики мобильных приложений, аналитики компьютерных систем.

2. Ориентация на клиента

Этот социальный навык означает активный поиск способов помочь людям.

Кому пригодится: аттестованные сиделки, медсестры, специалисты по психическому здоровью, фельдшеры.

3. Тайм-менеджмент

Это управление собственным временем и временем окружающих.

Кому пригодится: руководители по медико-санитарному обслуживанию, аттестованные сиделки, медсестры, юристы.

4. Координация

Это умение организовать собственные действия относительно чужих.

Кому пригодится: руководители по медико-санитарному обслуживанию, генеральные и операционные директоры, руководители строительных работ.

5. Активное обучение

Так называется понимание последствий новой информации для решения текущих и будущих проблем, а также принятия решений.

Кому пригодится: фельдшеры, медсестры, преподаватели медицинских дисциплин для средних профессиональных и высших учебных заведений, маркетологи.

6. Социальная восприимчивость

Это способность осознавать реакции других людей и понимать, почему они так себя ведут.

Кому пригодится: специалисты по психическому здоровью, фельдшеры, медсестры, средний медицинский персонал.

7. Контроль и анализ

Этот навык - умение оценивать свои результаты, а также результаты других людей или организаций, чтобы вносить корректировки или улучшения.

Кому пригодится: финансовые менеджеры, руководители направлений или департаментов, генеральные и операционные директоры, аттестованные сиделки, медсестры.

8. Решение сложных проблем

Это умение определять сложные проблемы и изучать связанную информацию, чтобы разрабатывать и оценивать варианты, а также внедрять решения.

Кому пригодится: управляющие финансами и контролеры, юристы, фельдшеры, медсестры.

9. Умение хорошо писать

Иными словами — эффективно коммуницировать в письменной форме в соответствии с нуждами аудитории.

Кому пригодится: юристы, руководители по медико-санитарному обслуживанию, преподаватели медицинских дисциплин для средних профессиональных и высших учебных заведений.

10. Способность делать выводы и принимать решения

Этот системный навык определяется как умение оценить затраты и плюсы потенциальных решений, чтобы выбрать самое верное.

Кому пригодится: управляющие финансами и контролеры, юристы, фельдшеры, медсестры.

11. Умение говорить

Это способность эффективно доносить информацию до окружающих.

Кому пригодится: юристы, руководители по медико-санитарному обслуживанию, учителя начальной школы.

12. Понимать прочитанное

Это базовый навык — умение понимать тексты, связанные с работой.

Кому пригодится: юристы, управляющие финансами и контролеры, фельдшеры.

13. Критическое мышление

Это означает использование логики и рассуждений, чтобы определить сильные и слабые стороны альтернативных решений, выводов и подходов к проблемам.

Кому пригодится: юристы, менеджеры компьютерных и информационных систем, управляющие финансами и контролеры.

14. Активное слушание

Так называют способность уделять полное внимание тому, что говорит собеседник, тратить время на то, чтобы понять высказанные мысли, задавать уместные вопросы и не перебивать.

Кому пригодится: специалисты по психическому здоровью, юристы, фельдшеры.

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