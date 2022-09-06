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Истории

«Мы — семья»: 6 причин, почему этот принцип может навредить работе

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

Иногда от сотрудника требуется отдавать гораздо больше, чем он получает. Задач становится все больше, границы рабочего дня размываются, а требования руководства становятся все более расплывчатыми. Зачастую в этом виноваты и работник, и работодатель. Но вместо того, чтобы обсудить проблему, многие идут на уступки — ведь рабочий коллектив «совсем как семья». Рассказываем о недостатках подобной культуры.

«Мы — семья»: 6 причин, почему этот принцип может навредить работе

1. Работа и семья создают разные ожидания

Концепция «семьи» подразумевает атмосферу поддержки и сотрудничества, но на практике это происходит редко.  В контексте рабочего места это создает пространство для манипуляций.

Компания не сможет обеспечить любовь или утешение в плохой день, и мы не формируем с ней связь на всю жизнь. Внутри семьи условия размыты, тогда как на работе их необходимо строго соблюдать. Семьи могут функционировать по-разному, тогда как компаниям требуется дисциплина и функциональность для роста и процветания.

2. Профессиональное смешивается с личным

В конце концов, бизнес есть бизнес. В один день работника могут поощрить, а на следующий — уволить. В семье расстаться с кем-то, не говоря уж о том, чтобы дать обратную связь, будет гораздо сложнее. В конце концов, члену семьи не дают план работы и не увольняют его за несоответствие.

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Не все сотрудники хотят создавать глубокие эмоциональные связи с коллегами или начальством. На работе лучше сводить личное к минимуму и даже оставлять за пределами офиса. При необходимости откровенность вполне допустима. Но не стоит ожидать, что работодатель станет вашим доверенным лицом и защитником.

3. Формируются родительские отношения

Как правило, в семье решения принимают родители, а дети подчиняются. В рабочих условиях такие отношения некорректны, потому что каждый член команды в той или иной мере принимает решения сам.

Находясь «под надзором», сотрудники теряют энтузиазм. В результате они не могут даже постоять за себя, поскольку опасаются отчуждения, с готовностью принимают задачи, выходящие далеко за рамки их должностных инструкций.

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Ради одобрения работники используют любую возможность произвести впечатление на руководство — как ребенок на родителя. Та же зависимость объясняет, почему некорректное поведение внутри коллектива может остаться безнаказанным.

4. От команды ожидают избыточно высокой лояльности

Семья подразумевает лояльность, и этого же требуют от «командных игроков». Есть примеры того, что преувеличенная лояльность поощряет неэтичные действия ради сохранения работы или продвижения по службе.

концепция дружелюбного коллектива, командные игроки

Фото в тексте: Jacob Lund / Shutterstock

И наоборот, та же избыточная лояльность отбивает у сотрудников желание высказываться против своей рабочей семьи, преуменьшая проступки и безнравственность. Хуже того, рабочие и семейные отношения будут подразумевать защиту тех, кто вел себя неэтично, укрепляет коррупцию и делает такой подход к ведению бизнеса приемлемым.

5. Новые сотрудники чувствуют отчуждение

Новички, которые не придерживаются семейного стиля работы, как правило, становятся аутсайдерами. Они либо уходят по собственному желанию, либо их увольняют из-за несоответствия культуре.

Семьи могут быть сплоченными, но в рабочей среде подобные отношения могут создавать проблемы. Основное внимание будет уделяться сходству и исключению различий в личности и мнениях. Поэтому в организациях, которые идентифицируют себя как «семейные», чаще встречается текучесть кадров. И поскольку отток кадров препятствует самовыражению, остальным приходится выполнять все больше работы.

6. Эта система неустойчива

В конце концов, объем заданий становится невыносимым, поведение сотрудников становится небрежным, а качество работы снижается. Коллектив считает, что получил место на всю жизнь. Подобный тип эмоционального выгорания трудно исправить.

Дело в том, что отношения в офисной культуре семейного типа уже неформальны и слабо организованы, в них часто присутствует фаворитизм, и зачастую им не хватает продуктивности. К тому времени, когда выгорание достигает критического уровня, команду приходится набирать заново. Компания вновь проходит цикл, так и не делая выводы.

Работа позволяет нам вести тот образ жизни, который нам привычен, но не более. Даже крепкие отношения, которые формируются среди коллег, имеют свои ограничения. Личная жизнь, время и настоящая семья всегда остаются важнее, чем «офисная».

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Фото на обложке: REDPIXEL.PL / Shutterstock

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