«Мы — семья»: 6 причин, почему этот принцип может навредить работе

Иногда от сотрудника требуется отдавать гораздо больше, чем он получает. Задач становится все больше, границы рабочего дня размываются, а требования руководства становятся все более расплывчатыми. Зачастую в этом виноваты и работник, и работодатель. Но вместо того, чтобы обсудить проблему, многие идут на уступки — ведь рабочий коллектив «совсем как семья». Рассказываем о недостатках подобной культуры.

1. Работа и семья создают разные ожидания

Концепция «семьи» подразумевает атмосферу поддержки и сотрудничества, но на практике это происходит редко. В контексте рабочего места это создает пространство для манипуляций.

Компания не сможет обеспечить любовь или утешение в плохой день, и мы не формируем с ней связь на всю жизнь. Внутри семьи условия размыты, тогда как на работе их необходимо строго соблюдать. Семьи могут функционировать по-разному, тогда как компаниям требуется дисциплина и функциональность для роста и процветания.

2. Профессиональное смешивается с личным

В конце концов, бизнес есть бизнес. В один день работника могут поощрить, а на следующий — уволить. В семье расстаться с кем-то, не говоря уж о том, чтобы дать обратную связь, будет гораздо сложнее. В конце концов, члену семьи не дают план работы и не увольняют его за несоответствие.

Не все сотрудники хотят создавать глубокие эмоциональные связи с коллегами или начальством. На работе лучше сводить личное к минимуму и даже оставлять за пределами офиса. При необходимости откровенность вполне допустима. Но не стоит ожидать, что работодатель станет вашим доверенным лицом и защитником.

3. Формируются родительские отношения

Как правило, в семье решения принимают родители, а дети подчиняются. В рабочих условиях такие отношения некорректны, потому что каждый член команды в той или иной мере принимает решения сам.

Находясь «под надзором», сотрудники теряют энтузиазм. В результате они не могут даже постоять за себя, поскольку опасаются отчуждения, с готовностью принимают задачи, выходящие далеко за рамки их должностных инструкций.

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Ради одобрения работники используют любую возможность произвести впечатление на руководство — как ребенок на родителя. Та же зависимость объясняет, почему некорректное поведение внутри коллектива может остаться безнаказанным.

4. От команды ожидают избыточно высокой лояльности

Семья подразумевает лояльность, и этого же требуют от «командных игроков». Есть примеры того, что преувеличенная лояльность поощряет неэтичные действия ради сохранения работы или продвижения по службе.

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И наоборот, та же избыточная лояльность отбивает у сотрудников желание высказываться против своей рабочей семьи, преуменьшая проступки и безнравственность. Хуже того, рабочие и семейные отношения будут подразумевать защиту тех, кто вел себя неэтично, укрепляет коррупцию и делает такой подход к ведению бизнеса приемлемым.

5. Новые сотрудники чувствуют отчуждение

Новички, которые не придерживаются семейного стиля работы, как правило, становятся аутсайдерами. Они либо уходят по собственному желанию, либо их увольняют из-за несоответствия культуре.

Семьи могут быть сплоченными, но в рабочей среде подобные отношения могут создавать проблемы. Основное внимание будет уделяться сходству и исключению различий в личности и мнениях. Поэтому в организациях, которые идентифицируют себя как «семейные», чаще встречается текучесть кадров. И поскольку отток кадров препятствует самовыражению, остальным приходится выполнять все больше работы.

6. Эта система неустойчива

В конце концов, объем заданий становится невыносимым, поведение сотрудников становится небрежным, а качество работы снижается. Коллектив считает, что получил место на всю жизнь. Подобный тип эмоционального выгорания трудно исправить.

Дело в том, что отношения в офисной культуре семейного типа уже неформальны и слабо организованы, в них часто присутствует фаворитизм, и зачастую им не хватает продуктивности. К тому времени, когда выгорание достигает критического уровня, команду приходится набирать заново. Компания вновь проходит цикл, так и не делая выводы.

Работа позволяет нам вести тот образ жизни, который нам привычен, но не более. Даже крепкие отношения, которые формируются среди коллег, имеют свои ограничения. Личная жизнь, время и настоящая семья всегда остаются важнее, чем «офисная».

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