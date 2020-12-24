Костры, поцелуи и набитые карманы: как встречают Новый год в разных уголках мира

Многие новогодние традиции, которые мы воспринимаем как должное, на самом деле берут свое начало в древности. Сделайте ваш праздник особенным и добавьте к привычным ритуалам пару новых.

Не бойтесь шуметь

Весь мир любит встречать Новый год шумом и огнями. Здесь все средства хороши — от фейерверков и стрельбы до церковных колоколов.

В древнем Таиланде стреляли из оружия, чтобы отпугнуть демонов.

В Китае с помощью фейерверков изгоняли силы тьмы.

В Дании бросают тарелки и стаканы в двери друг друга, чтобы изгнать злых духов.

В Эквадоре существует традиция сжигать чучела известных людей, чтобы уничтожить плохую энергетику прошлого года и начать все заново.

В первых американских колониях Новый год встречали пистолетными выстрелами в воздух.

В наши дни в Соединенных Штатах многие наблюдают за падением новогоднего шара на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

В некоторых странах Новый год встречают под звон церковных колоколов или курантов на башенных часах.

Еда на удачу

Многие новогодние традиции связаны с едой.

В Испании люди пытаются съесть 12 виноградин за 12 ударов курантов в полночь. По традиции, если они успеют — их ждет удача на протяжении всех месяцев в будущем году.

На юге США удачу предвещают спаржа и блюда из свинины.

В Шотландии празднуют последний день уходящего года — Хогманай. Жители разжигают костры и организовывают шествие, размахивая гигантскими огненными шарами на шестах.

Поедание любого угощения в форме кольца (например, пончика) символизирует завершение цикла и сулит удачу.

В Нидерландах подают оладьи olie bollen.

Ирландцы делают выпечку под названием bannocks.

В Индии и Пакистане символом процветания является рис.

Во время празднования Рош ха-Шана (еврейский Новый год) традиционно подают вымоченные в меде яблоки.

В Швейцарии небольшие порции взбитых сливок, символизирующие достаток в следующем году, оставляют прямо на полу.

Разнообразьте напитки

Несмотря на то, что шампанское является самым распространенным символом Нового года, в некоторых странах есть свои собственные традиции приготовления напитков.

В некоторых частях Англии подают похожий на пунш напиток Wassail, что в переводе с гэльского означает «хорошее здоровье».

«Горячая пинта» со специями — это шотландская версия Wassail. Согласно традиции, шотландцы пьют за процветание друг друга, а также, вместе с небольшим подарком, предлагают горячительный напиток соседям.

В Нидерландах пьют теплое, пряное вино.

В Испании тосты произносят с Cava (игристое белое вино).

Дарите подарки

Новый год — время обмена подарками.

В Риме в знак начала Нового Года дарили золоченые орехи или монеты.

Персы обменивались яйцами, символом плодородия.

Древние египтяне дарили близким глиняные фляги.

В Шотландии традиционными символами удачи считались уголь, песочное печенье и столовое серебро.

Шагните в новый год

В Шотландии важной частью празднования Нового года является обычай «Первой ноги».

После курантов друзья навещают друг друга. Первый человек, переступивший порог после полуночи, должен подарить что-то на удачу. Обычно «первопроходцами» становятся новобрачные, молодые матери, высокие брюнеты или рожденные 1 января.

Подведите итоги

Преддверие нового года — самое подходящее время для того, чтобы подвести итоги.

Евреи, соблюдающие Рош ха-Шана, перед праздником находят время для молитв, самоанализа и посещения могил родных.

В христианских церквях проводится всенощное бдение.

Традиция давать обещания на новый год появилась еще в 2600 году до нашей эры. Это еще один способ задуматься о прошлом и составить план на будущее.

Прислушайтесь к новогоднему фольклору

Некоторые из традиций и верований передаются на протяжении многих веков. Вот лишь некоторые из них.

В канун нового года поцелуйте человека, с которым вы хотели бы провести следующий год.

Южный ветер в новогоднюю ночь предвещает тепло и благополучие.

Встречайте праздник с набитыми карманами, это принесет вам достаток в будущем году.

Вступайте в новый год без долгов.

Старинные и необычные традиции помогут сделать праздник уникальным. Кто знает, может именно они принесут нам удачу в 2021 году.

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