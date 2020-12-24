Костры, поцелуи и набитые карманы: как встречают Новый год в разных уголках мира

Многие новогодние традиции, которые мы воспринимаем как должное, на самом деле берут свое начало в древности. Сделайте ваш праздник особенным и добавьте к привычным ритуалам пару новых.
Не бойтесь шуметь
Весь мир любит встречать Новый год шумом и огнями. Здесь все средства хороши — от фейерверков и стрельбы до церковных колоколов.
- В древнем Таиланде стреляли из оружия, чтобы отпугнуть демонов.
- В Китае с помощью фейерверков изгоняли силы тьмы.
- В Дании бросают тарелки и стаканы в двери друг друга, чтобы изгнать злых духов.
- В Эквадоре существует традиция сжигать чучела известных людей, чтобы уничтожить плохую энергетику прошлого года и начать все заново.
- В первых американских колониях Новый год встречали пистолетными выстрелами в воздух.
- В наши дни в Соединенных Штатах многие наблюдают за падением новогоднего шара на Таймс-сквер в Нью-Йорке.
- В некоторых странах Новый год встречают под звон церковных колоколов или курантов на башенных часах.
Еда на удачу
Многие новогодние традиции связаны с едой.
- В Испании люди пытаются съесть 12 виноградин за 12 ударов курантов в полночь. По традиции, если они успеют — их ждет удача на протяжении всех месяцев в будущем году.
- На юге США удачу предвещают спаржа и блюда из свинины.
- В Шотландии празднуют последний день уходящего года — Хогманай. Жители разжигают костры и организовывают шествие, размахивая гигантскими огненными шарами на шестах.
- Поедание любого угощения в форме кольца (например, пончика) символизирует завершение цикла и сулит удачу.
- В Нидерландах подают оладьи olie bollen.
- Ирландцы делают выпечку под названием bannocks.
- В Индии и Пакистане символом процветания является рис.
- Во время празднования Рош ха-Шана (еврейский Новый год) традиционно подают вымоченные в меде яблоки.
- В Швейцарии небольшие порции взбитых сливок, символизирующие достаток в следующем году, оставляют прямо на полу.
Разнообразьте напитки
Несмотря на то, что шампанское является самым распространенным символом Нового года, в некоторых странах есть свои собственные традиции приготовления напитков.
- В некоторых частях Англии подают похожий на пунш напиток Wassail, что в переводе с гэльского означает «хорошее здоровье».
- «Горячая пинта» со специями — это шотландская версия Wassail. Согласно традиции, шотландцы пьют за процветание друг друга, а также, вместе с небольшим подарком, предлагают горячительный напиток соседям.
- В Нидерландах пьют теплое, пряное вино.
- В Испании тосты произносят с Cava (игристое белое вино).
Дарите подарки
Новый год — время обмена подарками.
- В Риме в знак начала Нового Года дарили золоченые орехи или монеты.
- Персы обменивались яйцами, символом плодородия.
- Древние египтяне дарили близким глиняные фляги.
- В Шотландии традиционными символами удачи считались уголь, песочное печенье и столовое серебро.
Шагните в новый год
В Шотландии важной частью празднования Нового года является обычай «Первой ноги».
После курантов друзья навещают друг друга. Первый человек, переступивший порог после полуночи, должен подарить что-то на удачу. Обычно «первопроходцами» становятся новобрачные, молодые матери, высокие брюнеты или рожденные 1 января.
Подведите итоги
Преддверие нового года — самое подходящее время для того, чтобы подвести итоги.
- Евреи, соблюдающие Рош ха-Шана, перед праздником находят время для молитв, самоанализа и посещения могил родных.
- В христианских церквях проводится всенощное бдение.
- Традиция давать обещания на новый год появилась еще в 2600 году до нашей эры. Это еще один способ задуматься о прошлом и составить план на будущее.
Прислушайтесь к новогоднему фольклору
Некоторые из традиций и верований передаются на протяжении многих веков. Вот лишь некоторые из них.
- В канун нового года поцелуйте человека, с которым вы хотели бы провести следующий год.
- Южный ветер в новогоднюю ночь предвещает тепло и благополучие.
- Встречайте праздник с набитыми карманами, это принесет вам достаток в будущем году.
- Вступайте в новый год без долгов.
Старинные и необычные традиции помогут сделать праздник уникальным. Кто знает, может именно они принесут нам удачу в 2021 году.Фото на обложке: marythepooh / Depositphotos
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