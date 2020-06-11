Новый льготный кредит на возобновление бизнеса — интересные детали

Правительство установило правила выдачи нового льготного кредита на восстановление работы бизнеса. Главная особенность — при сохранении 90% сотрудников долг будет полностью списан.

Кто может взять кредит на возобновление деятельности

Кредит могут получить компании и ИП, в которых есть наемные работники. Компания должна работать в одной из трех отраслей:

Отрасль из списка наиболее пострадавших от коронавируса. Отрасль, из перечня требующих поддержки для возобновления деятельности. Социально ориентированные некоммерческие организации, которые получают меры поддержки из-за коронавируса.

Представители малого бизнеса могут использовать как основной, так и дополнительный код ОКВЭД. Средние и крупные компании — только основной. Вид деятельности должен быть указан в уставных документах на 1 марта 2020 года.

На какие цели выдается кредит

Кредит выдается на предпринимательскую деятельность. При этом расходы нужно будет документально подтвердить. К таким затратам, в том числе, относятся выплата заработной платы, оплата ранее полученных кредитов по программе «8,5 %» и на поддержку и сохранение занятости.

Полученные средства нельзя потратить на выплату дивидендов, благотворительность, выкуп акций и долей в уставном капитале.

Когда можно получить кредит

Банки принимают заявления с 1 июня по 1 ноября 2020 года.

Какую сумму можно взять в кредит

Чтобы узнать максимальную сумму кредита, необходимо перемножить следующие показатели:

численность работников на 1 июня 2020 года;

расчётный размер оплаты труда — МРОТ с учётом районного коэффициента, процентных надбавок и 30% страховых взносов;

базовый период кредитного договора — число полных месяцев с даты заключения по 1 декабря 2020 года.

Так как на сумму кредита влияет дата заключения договора, то, чем раньше подать заявку, тем больше средств можно получить.

Банк выдает кредит по частям ежемесячно. Лимит ежемесячной выплаты рассчитывается по формуле:

Сумма в месяц = Расчётный размер оплаты труда × 2 × N работников

Каковы правила погашения и списания кредита

Условия погашения кредита зависят от того, насколько у вас сократилась численность персонала. В зависимости от этого весь срок кредитного договора делится на три периода. И схема погашения / списания выглядит так.

Таким образом, если бизнес на 1 марта 2021 года сохранит численность сотрудников на уровне не меньше 90% по отношению к 1 июня 2020 года и выполнит остальные условия, то долг спишут полностью. Сумму списанного долга можно не учитывать в составе доходов как для налога на прибыль, так и для НДФЛ.

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