Одежда как валюта: в приложении Nuw можно обмениваться вещами из масс-маркета

Nuw позволяет дать вторую жизнь одежде категории фаст-фэшн. Такие вещи трудно перепродать, но люди готовы ими обмениваться, считает создательница сервиса Эслинг Бирн. За каждый добавленный товар пользователь получает виртуальную монету и может купить на нее другой, доплатив лишь $1 за обслуживание и доставку.

Ненужные предметы гардероба не обязательно выкидывать — их можно отдать в секондхенд или перепродать. Как правило, это хорошо работает с люксовой и винтажной одеждой, но не с фаст-фэшн — дешевыми и одноразовыми вещами.

Но это не значит, что люди не готовы носить бывшие в употреблении товары из масс-маркета, говорит Эслинг Бирн, основательница и CEO сайта по обмену одеждой Nuw. Бирн убедилась в этом на своем опыте: во время учебы в колледже ей не удавалось перепродать такие вещи в интернете, но при этом она с легкостью обменивалась ими с друзьями.

По словам Бирн, главный барьер — это стоимость. Так, если бывшую в употреблении вещь продают слишком дорого, то люди предпочитают купить новую в магазине. Напротив, низкая стоимость вызывает подозрения в ее состоянии. Если же исключить из этого процесса ценообразование, люди с радостью пытаются дать вторую жизнь одежде из масс-маркета, утверждает Бирн.

Фото в тексте: Nuw

Так появилось Nuw — приложение для обмена одеждой. Пользователь добавляет товар и в обмен получает виртуальную монету: серебряную — за стандартные предметы одежды, золотую — за более интересные и уникальные. За эту монету можно «купить» другой товар на Nuw, по сути обменяв на новый тот, что вам больше не нужен. Каждый предмет одежды стоит одну монету и $1 за обслуживание и доставку.

В 2021 году Nuw был запущен в Ирландии и Великобритании, а в апреле этого года — в США. На данный момент на платформу загружено 50 тыс. предметов одежды, из них обменено 36 тыс.

С помощью Nuw Бирн надеется изменить отношение людей к потреблению одежды. О влиянии быстрой моды на окружающую среду говорят все чаще, но тенденция покупать одежду для особых мероприятий по-прежнему существует. Так, на премьеру фильма «Барби» люди массово покупали розовые наряды.

Бирн утверждает: пусть человек, купивший вещи из масс-маркета, больше не будет их носить, они могут продолжать «жить» и имеют ценность, даже если не стоят дорого на традиционных платформах для перепродажи.

Основательница и CEO Nuw Эслинг Бирн. Фото в тексте: Nuw

Nuw также тестировал возможность сдавать такую одежду в аренду. Однако люди обычно носили ее лишь по несколько раз, а при полном обмене вовлеченность оказалось выше.

Перепродажа вещей также может способствовать чрезмерному потреблению: если покупать ношеную одежду в том же количестве, что и новую из масс-маркета, проблема не решится, говорит Бирн. Ожидается, что к 2027 году мировой вторичный рынок вырастет почти вдвое и достигнет $305 млрд.

По данным Nuw, за 12 месяцев уровень удержания составляет 88% — это означает, что люди приходят на платформу и продолжают ею пользоваться. «Они начинают совершенно по-другому смотреть на пополнение гардероба, — говорит Бирн. — И похоже, что как только вы начнете обмениваться, вы просто не останавливаетесь».

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Фото на обложке: Sorbis / Shutterstock