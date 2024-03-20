Основатель Nvidia пожелал студентам Стэнфорда «боли и страданий»

В интервью Стэнфордской школе бизнеса он пожелал следующему поколению предпринимателей много «боли и страданий» — именно это он считает секретным ингредиентом своего успеха.

Часто говорят, что для достижения успеха нужно установить высокую планку. Но основатель и CEO Nvidia Дженсен Хуанг с этим не согласен.

«У людей с очень высокими ожиданиями крайне низкая устойчивость, и, к сожалению, устойчивость важна для успеха, — сказал Хуанг. — Одним из моих больших преимуществ является то, что у меня очень низкие ожидания».

Хуанг сталкивался с трудностями на пути к успеху

Совет Хуанга основан на личном опыте: по его словам, у него было непростое детство.

Предприниматель, чье состояние оценивается в $80 млрд (он является одним из самых богатых людей в мире), родился на Тайване в 1963 году. Когда ему было 9 лет, его семья переехала в США.

«Мне повезло, что родители, с одной стороны, создали нам условия для достижения успеха, — сказал он. — Но было много возможностей для неудач и страданий».

Так, до своей государственной школы в Кентукки Хуанг добирался по опасному пешеходному мосту через реку. Другие ученики дразнили его из-за китайского происхождения и даже пытались столкнуть его с моста.

В интервью Стэнфордской школе бизнеса Хуанг отметил, что успехом и трудолюбием обязан своей первой работе в закусочной Denny's, где он сначала был «лучшим посудомойщиком», а затем стал помощником официанта и также выкладывался «на все сто». Он добавил, что и сейчас работает над тем, чтобы «быть хорошим CEO».

Именно в Denny’s вместе с друзьями Крисом Малаховски и Кертисом Примом он придумал идею компании, которая специализируется на компьютерных чипах для рендеринга графики. Впоследствии все трое основали Nvidia.

«Я желаю вам много боли и страданий»

Как отметил миллиардер, у студентов таких элитных учебных заведений, как Стэнфорд, куда крайне сложно попасть, вероятно, более высокие ожидания относительно будущего по сравнению с обычными людьми.

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Хуанг не знает, как начать «страдать» тем, кому посчастливилось не сталкиваться с трудностями в детстве. Но он рассказал, как пережить трудные времена.

«Я не знаю, как это сделать, но всем вам, студентам Стэнфорда, я желаю много боли и страданий, — сказал Хуанг. — Величие исходит из характера, и характер формируется не из умных людей, а из тех, кто страдал».

Хуанг по-прежнему приветствует трудности в своей организации несмотря на ее успех (рыночная капитализация Nvidia составляет $2 трлн). «По сей день я с большим оптимизмом использую фразу “боль и страдания” внутри компании», — добавил он.

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