Nvidia, Intel или AMD: кто из производителей чипов активнее инвестирует в стартапы?

В 2022 году инвестиции Nvidia в стартапы выросли на 280% в годовом исчислении. Ее главные конкуренты — AMD, Arm и Intel — также активно поддерживают технологические компании, стремясь завоевать позиции в перспективных областях, включая особенно динамичный сегмент генеративного ИИ.

Intel

Безусловно, Intel превосходит других конкурентов Nvidia по инвестиционной активности благодаря собственной венчурной компании Intel Capital, которая уже давно работает на рынке. В 2023 году Intel Capital направила более $350 млн на инвестиции, среди которых конкурент OpenAI AI21 Labs, платформа управления рисками идентификации Grip Security, сеть доставки приложений Fly.io и сервис по безопасности на рабочем месте TuMeke.

Данные Crunchbase не являются исчерпывающими. Но из них следует, что Intel Capital участвовала в 32 сделках со стартапами в 2023 году, и в 47 — годом ранее.

Согласно Crunchbase, в прошлом году Intel напрямую инвестировала в два стартапа (Hugging Face и Twelve Labs), а также осуществила неакционерные инвестиции в стартап платежной инфраструктуры Tweed (через акселератор Ignite, принадлежащий Intel), в результате чего общее количество сделок достигло 34 в 2023 году и 47 в 2022 году.

Также источник указывает, что Intel инвестировала в Vanguard SemiConductor и Aleph Alpha, но представитель компании опроверг эти данные, поэтому сделки исключены из подсчета.

Любопытно, что стартапы в области искусственного интеллекта — несмотря на их стратегическую важность для индустрии чипов в наши дни — составляют относительно небольшую часть венчурного портфеля Intel. По данным Crunchbase, активы Intel в области программного обеспечения, IT и корпоративных SaaS-компаний намного превосходят по объему сделок ее стартапы в области ИИ.

Впрочем, ситуация может измениться, поскольку Intel стремится поставлять новые программные продукты и сервисы, включая продукты на базе GenAI, которые сделают ее аппаратное обеспечение более привлекательным для целого ряда приложений ИИ.

В январе Intel выделила собственное подразделение в отдельную компанию Articul8 AI для создания решений GenAI, работающих на чипах Intel, для предприятий аэрокосмической промышленности, финансовых услуг, телекоммуникаций и полупроводниковой промышленности.

Arm

По сравнению с Intel, Arm не так активно инвестирует в стартапы. Но компания, которая зарабатывает преимущественно на лицензировании чипсетов собственной разработки, осуществила несколько прямых инвестиций, а также заключила ряд сделок через Deeptech Labs, венчурный фонд и акселератор, который Arm запустила совместно с Кембриджским университетом, Cambridge Innovation Capital и Martlet Capital.

В прошлом году Arm осуществила четыре прямые инвестиции в стартапы — микропроцессорное предприятие SiPearl, компанию eSIM security Kigen и Raspberry Pi и фонд Raspberry Pi Foundation — и шесть инвестиций через Deeptech Labs.

Бенефициарами денежных средств Deeptech Labs стали Nu Quantum, стартап по созданию квантовых сетей; RoboK, который разрабатывает технологию 3D-зондирования; и Perceptual Robotics, поставщик технологий автоматизированного контроля ветряных турбин.

Читайте по теме:

Nvidia: история бренда и его роль в развитии ИИ

Таким образом, в общей сложности в 2023 году Arm вложила деньги в 10 стартапов. Это значительный рост по сравнению с 2022 годом, когда Arm инвестировала всего в 4 компании — прямые инвестиции в аппаратный стартап с открытым исходным кодом Arduino и три инвестиции через Deeptech Labs (Waku Robotics, Xapien и SonicEdge).

Можно предположить, что будущие инвестиции Arm в искусственный интеллект будут более очевидными, учитывая, что в этом году компания делает ставку на резкий рост продаж собственных центров обработки данных и потребительских чипов ИИ.

AMD

У AMD есть собственная венчурная организация AMD Ventures, через которую она инвестирует в стартапы. Но сделок не так много, и они заключаются относительно редко.

В прошлом году AMD Ventures осуществила несколько инвестиций: поучаствовала в серии A для Ethernovia, стартапа, создающего семейство ethernet-чипов и программного обеспечения, инвестировала в раунды для Essential AI, который стремится стать пионером в области автоматизации программного обеспечения на базе ИИ; Moreh, создающую инструменты для оптимизации моделей искусственного интеллекта; и Hugging Face (вместе с Intel и Nvidia).

Годом ранее AMD заключила единственную сделку с Radian Arc, платформой, предоставляющей «инфраструктуру как услугу» для облачных игр и ИИ.

В общей сложности в 2023 году AMD заключила 4 сделки — самый скромный результат по сравнению с конкурентами. Но 2024 год может выглядеть иначе. Мэтью Хейн, директор по стратегии корпоративного развития AMD, комментирует:

«В прошлом году AMD Ventures повысила инвестактивность и планирует ускориться в 2024 году, нацелившись на достижение двузначного уровня инвестиций. Мы инвестируем на разных этапах, поддерживая многообещающие ранние стартапы, готовые стать лидерами рынка, а также зрелые компании на более поздних стадиях.

Большинство наших новых инвестиций в 2024 году будут направлены на экосистему ИИ, включая платформы искусственного интеллекта, компании с генеративными моделями и предложения для инфраструктуры ИИ.

2024 год станет поворотным для AMD и в других отношениях. Компания наращивает производство ИИ-чипа MI300, который предназначен для обработки рабочих нагрузок с использованием искусственного интеллекта в ЦОД, и запускает Ryzen 8040, мобильные процессоры с ИИ-ускорением, предназначенные для ноутбуков».

По цифрам

Nvidia — не единственный производитель чипов, инвестирующий в проекты на ранних стадиях. Но, похоже, он действительно превосходит конкурентов. Согласно вышедшему ранее отчету S&P Global, только за первые три квартала 2023 года Nvidia направила почти $1 млрд «неаффилированным» компаниям — впечатляющая сумма даже для Intel Capital.

Успех в сфере производства чипов с искусственным интеллектом не обязательно предполагает создание надежной экосистемы стартапов. Но очевидно, что Nvidia, одна из самых ценных компаний в мире, контролирующая около 95% рынка чипов ИИ, играет на опережение — пытается укрепить доминирующее положение, распространяя свое финансовое влияние далеко и широко.

Так что ее конкурентам есть к чему стремиться.

Источник.

Фото на обложке: Evolf / Shutterstock