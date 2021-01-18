Как эффективно дать обратную связь руководителю

Умение эффективно давать обратную связь вышестоящим лицам является критически важным навыком. Многие решения, принимаемые на рабочем месте, могут иметь непредвиденные последствия. Однако свежий взгляд со стороны может своевременно указать на проблемы, которые не видят коллеги. Вот несколько способов донести до начальства свои советы и замечания.

Поставьте себя на место руководителя

Когда вы чувствуете, что что-то идет не так, предупредить других о проблеме совершенно нормально. Также это касается случаев, когда вы не согласны с принятым решением или поступили бы иначе.

В такие моменты важно помнить, что вы, вероятно, не в курсе всех нюансов и контекста, которыми руководствовался начальник. Однако ваш свежий и непредвзятый взгляд на проблему может быть полезен руководителю. Поставьте себя на его место и спросите себя, какая информация помогла бы оценить успех решения.

Лучшая обратная связь для начальства — это информация, которую ему было бы трудно получить своевременно. Сообщите о своей точке зрения, исходя из выполняемой работы. Сосредоточьтесь на наблюдениях, а не на своем изложении проблемы. Такая подача, скорее всего, привлечет внимание лидера. Если ему потребуется более глубокий анализ ситуации и ее последствий, он обратится к вам за дополнительной информацией, но даже если он этого не сделает, вы внесете ценный вклад.

Не говорите только о плохом

Как правило, вы обращаетесь за советом к людям, которые хорошо осведомлены в ситуации, заботятся о ваших интересах и достаточно опытны, чтобы изменить ваше отношение к чему-либо.

Чтобы дать хороший совет, необходимо обладать соответствующими знаниями, добрыми намерениями и пониманием общей ситуации.

Чтобы ваши руководители обращались к вам за советом, необходимо делиться не только плохими новостями, но и хорошими. Если обычно вы только жалуетесь, ваш отзыв, вероятно, будет проигнорирован.

Обсудите способы решения проблемы

Когда вам все же удалось донести проблему до начальства, обсудите с ним дальнейшие действия по ее устранению. Так руководство увидит в вас не только человека, ищущего проблемы, но и того, кто находит возможности и заботится об интересах организации.

Не расстраивайтесь, если ваша первая попытка поднять вопрос не увенчается успехом, даже если вы оказались правы. Люди, стоящие за важными решениями в организации, получают информацию из множества источников. Даже если они не выполнили рекомендации, возможно, ваши опасения были услышаны.

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