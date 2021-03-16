Основатель Oculus предлагает создавать видеоигры, в которых можно получить реальные травмы

Основатель VR-компании Oculus и поставщика военных технологий Anduril Палмер Лаки предложил сделать видеоигры еще более захватывающими, добавив возможность получить физический ущерб после смерти или ранения в игре.

В своем посте в Twitter он отметил: «Видеоигры с физическими последствиями, вплоть до смертельных, часто присутствуют в научной фантастике, но мало кто верит в их возможность в реальной жизни. С учетом популярности мотоспорта и экстремальных видов спорта непонятно, почему».

Производители видеоигр и виртуальной реальности всегда искали способы сделать свои системы более иммерсивными и захватывающими.

Но Палмер Лаки предлагает пойти дальше.

Представьте, что в VR-гонках игрок может попасть в аварию и по-настоящему сломать шею. В конце концов, зачем нужны сторителлинг и продвинутая графика, если можно добиться того же эффекта, добавив риск увечий или смертельного исхода?

Предложение Лаки вызывает несколько вопросов. Неужели ему наскучил стрим на Twitch и захотелось чего-то поинтереснее? Или, возможно, он играл в Skyrim, его персонаж вступил в схватку с великаном, и предприниматель задумался, каково это – когда тебе ломают все кости на самом деле?

Пока на эти вопросы нет ответа. Но стоит внимательно следить за новыми анонсами от Oculus.

Источник.

Фото на обложке: Pexels