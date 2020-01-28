5 самых распространенных травм, которые вы можете получить в офисе

Очевидно, что работа в офисе не так опасна для здоровья, как, например, работа на заводе. Но и спокойная офисная жизнь может вызвать проблемы с самочувствием. Вот на какие травмы и недомогания обычно жалуются офисные работники и как их можно предотвратить.

Синдром компьютерной шеи

Бывало ли у вас такое, что утром вы просыпались и едва могли пошевелить шеей? На такое состояние жалуется 30% американцев. Чаще всего боль и напряжение в шее возникает именно из-за офисной работы. Многие люди неправильно сидят за столом, из-за чего верхняя часть тела получает слишком большую нагрузку.

«Зачастую когда мы сидим за компьютером, мы горбимся, и наша голова наклоняется вперед, — объясняет мануальный терапевт Джозеф Тейлор. — Если часами сидеть в такой позе, то со временем кости в шее и верхней части спины сдвинутся в неестественное положение». Это настолько распространенная проблема, что у нее даже есть специальный термин iHunch или синдром компьютерной шеи.

Если игнорировать это состояние, оно может привести к серьезным последствиям — головной боли, судорогам в мышцах, заболеваниям челюсти и даже уменьшению объема легких.

«Часто синдром может незаметно развиваться задолго до появления болезненных ощущений, — предупреждает доктор Тейлор. — Если его не обнаружить, со временем ваше состояние может ухудшиться до непоправимого».

Если вы испытываете боль, обязательно обратитесь к терапевту. Доктор Тейлор считает, что работодатели должны заботиться о том, чтобы сотрудники не сталкивались с подобной проблемой — например, размещать компьютеры так, чтобы мониторы были на уровне глаз и не приходилось наклонять шею. «Если сидеть, касаясь ногами пола, выпрямив спину и расправив плечи, то ваша шея и верхняя часть спины не будут испытывать излишнюю нагрузку», — советует он.

Хроническая боль в пояснице

По оценкам экспертов, 80% взрослых людей однажды столкнутся с хронической болью в пояснице. Это распространенное явление, которое также влияет на наше здоровье и работоспособность. По словам Саманты Паркер, эксперта по йоге и физиологии движения, хроническая боль в пояснице является главной причиной нетрудоспособности и из-за нее ежегодно теряется 26 миллионов рабочих часов.

Разумеется, смена положения в кресле помогает избавиться от симптомов этого состояния, однако важнее разобраться с мышцами бедра, квадрицепсами и сухожилия. «Мускулы в ногах соединяются с тазом, который является проводником между верхней и нижней частью тела, — объясняет Паркер. — Большую часть дня мы сидим под углом в 90 градусов и в мышцах возникает напряжение, которое давит на таз. Многие из нас ерзают в кресле, чтобы избавиться от дискомфорта, но мы забываем разминать ноги. И для этого недостаточно просто вытягивать их на пару секунд».

Заведите привычку хорошенько разминать ноги и бедра перед сном. Можно делать простые упражнения вроде поднимания и опускания ног и выпадов.

Фото: Unsplash

Туннельный синдром запястья

Каждый день мы сильно напрягаем наши запястья — печатаем, двигаем мышью, поднимаем тяжести. Чрезмерное напряжение в этой маленькой части нашего тела может вызвать очень неприятное состояние под названием «туннельный синдром запястья». Ежегодно такой диагноз получают более восьми миллионов человек — и если вы работаете в офисе, то у вас выше шансы его заработать.

Симптомы туннельного синдрома — это слабость и боль в кисти. Если вам кажется, что он у вас есть, сразу же обратитесь к доктору и начните делать упражнения для рук. Например, можно нажимать основаниями рук на стол или стену, подергивать за каждый палец и сжимать и разжимать кулаки.

Травмы от падений

Многие офисные сотрудники считают, что на работе им ничего не грозит, особенно если сравнивать их рабочие условия с заводом.

Однако у них в 2,5 раза выше шансы получить травму от падения, чем у тех, кто работает вне офиса. Обычно, когда мы поскальзываемся, мы инстинктивно падаем на вытянутую руку — и это может привести к травмам плеча, запястья или верхней части тела.

В офисе есть множество вещей, из-за которых вы можете упасть — например, неровно положенный ковер, кривая плитка, мокрый пол, плохое освещение, провода или открытый ящик стола. Звучит смешно, но чтобы избежать травм достаточно просто медленно ходить, смотреть по сторонам и не разбрасывать по полу вещи.

Фото: Unsplash

Перенапряжение глаз

На него жалуется 60% американцев — основные симптомы это сухость и тяжесть в глазах, а также размытое зрение и головная боль. Из всех проблем со здоровьем, которые могут возникнуть на работе, эта может показаться не такой болезненной, но со временем она может сказаться на вашем зрении.

Занимайтесь «йогой для глаз» — то есть упражнениями для расслабления глаз. Их можно делать в течение дня и они помогают улучшить гибкость вашего зрения. Например, можно по очереди закрывать глаза, а затем смотреть вверх, вниз, влево, вправо. Представьте, что вы смотрите на циферблат — несколько раз посмотрите с 12 до 3, а затем с 6 до 9. Затем повторите движения в обратном порядке. Также можно быстро моргать по нескольку раз подряд, а затем закрыть глаза на 20 секунд. Эти и другие упражнения пригодятся вам, если вы целыми днями смотрите в экран.

Источник.