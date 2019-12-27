Новые технологии меняют нашу повседневную жизнь. Изменениям подвергается и рабочее пространство: через пять-десять лет оно перестанет быть похожим на привычные open space площади с рядами столов. Но что же придет им на смену? Rusbase вместе с компанией Samsung разобрался, как будут выглядеть офисы будущего.

Умные носимые устройства с виртуальными ассистентами

Gartner предсказывает, что к 2021 году 25% сотрудников, которые применяют компьютеры и смартфоны в работе, будут пользоваться голосовыми помощниками. Сейчас эта цифра составляет всего 2%. В технологии уже заинтересованы страховая и финансовая сферы, их внедряют IT-компании и отделы обслуживания клиентов.

Голосовые помощники в носимых устройствах помогут решить рутинные рабочие задачи: записать дату встречи, позвонить клиенту или отправить сообщение коллеге. Чат-боты разгрузят сотрудников технической поддержки и тех, кто принимает заявки от клиентов. Также в связке с датчиками интернета вещей они смогут отправлять автоматические сообщения, если оборудование вышло из строя. Это намного облегчит работу системного администратора.

Кроме того, нательные гаджеты позволят следить за здоровьем на работе — например, покажут давление и уровень стресса. Они могут подсказать, когда нужно выпить кофе, чтобы взбодриться, сделать перерыв, размяться или пообедать.

Цифровые доски и флипчарты

Вместо привычных бумажных флипчартов в офисах появятся их цифровые версии — дисплеи с сенсорным экраном. Они намного удобнее привычных досок и имеют дополнительные функции, которые пригодятся для эффективной совместной работы. Изучим их на примере цифровой доски для бизнес-совещаний Samsung Flip 2.

На ней также можно писать заметки от руки, но не фломастером, а с помощью специального стилуса или любого другого подходящего предмета. Вместо переворачивания листов — скроллинг и поиск в сохраненных заметках.

Кроме того, цифровые флипчарты могут подключаться к другим устройствам — например, к смартфону и рабочему ноутбуку. Это позволяет скачивать файлы на дисплей и синхронизировать изображение презентации на всех устройствах. Также есть возможность делиться заметками с коллегами, прислав их по электронной почте или распечатав на принтере. А если нужно скрыть презентацию от посторонних, можно поставить на нее пароль.

Виртуальный офис будет трудно отличить от настоящего.

Работа с коллегами в виртуальной реальности

Офисы будущего могут перейти в виртуальную реальность. Уже сейчас появляются первые сервисы для деловых собраний в VR. Виртуальные переговорки еще не слишком реалистичны, а вместо коллег придется общаться с «говорящими головами». Однако в будущем технологии станут более развитыми, и, возможно, виртуальный офис будет трудно отличить от настоящего.

Сервисы позволяют проводить презентации с 3D-моделями, создавать прототипы, рисовать на виртуальной доске и даже в воздухе. Кроме того, в виртуальных офисах можно показывать видео, делиться с коллегами файлами и ссылками на интернет-ресурсы — например, добавить доску или карточку из Trello. Все это должно приблизить виртуальные совещания к реальным и даже сделать работу команды эффективнее.

Дополненная реальность для обучения и повышения продуктивности

Приложения и сервисы с дополненной реальностью уже не новинка. Многие из них разработаны для обучения детей или технических специалистов. Например, с их помощью можно изучать иностранные языки, историю, астрономию и другие предметы, а также тренироваться работать со сложным оборудованием.

Но и в офисе будущего технология AR будет востребована. С помощью дополненной реальности сотрудники смогут визуализировать свои проекты — например, чертежи проектируемого здания. А ещё она поможет ограничить рабочее пространство: установить виртуальные перегородки на столе и добавить экран. Такие сооружения помогут не отвлекаться и сосредоточиться на работе.

Главное преимущество сети Wi-Fi 6 в том, что она сохраняет качество, даже если к ней одновременно подключаются много устройств.

5G и Wi-Fi 6

Развитие мобильной и беспроводной связи повлияет на всех, в том числе на офисы будущего. Спрос на 5G крепнет — доход провайдеров от установки новой инфраструктуры вырастет в два раза уже в 2020 году. И это не удивительно, ведь новое поколение мобильной связи увеличит скорость интернета и позволит подключаться к сети миллионам пользователей одновременно.

Сети 5G нужны для стабильной и быстрой коммуникации — например, в беспилотных автомобилях и датчиках интернета вещей. Кроме того, они незаменимы для технологий VR/AR — с их помощью будет проще пользоваться виртуальным офисом и приложениями с дополненной реальностью. И конечно, сети 5G дадут пользователям качественный интернет, который поможет общаться быстро и без задержек.

Новое поколение беспроводной связи также улучшит связь в офисе. Но главное преимущество сети Wi-Fi 6 не в скорости передачи данных, а в том, что она сохраняет качество, даже если к ней подключаются одновременно несколько устройств. Это очень полезно, когда офисным Wi-Fi пользуются сразу все сотрудники.

Фото: Samsung