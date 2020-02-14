Источник проблем или драйвер креативности? HR-эксперты — о служебных романах

В честь Дня святого Валентина мы решили выяснить, что думают о служебных романах сами работодатели: какие видят риски и, наоборот, возможные бонусы с точки зрения бизнеса. Вот что нам удалось узнать у директоров по персоналу и HR-экспертов.

Недавний опрос, проведенный сервисом «Работа.ру», показал, что больше половины россиян считают романтические отношения на работе уместными, хотя почти трети опрошенных приходилось скрывать их от начальства и коллег.

Екатерина Полежаева, Head of HR Yoola

Я бы делила «служебные романы» на несколько категорий: платонические влюбленности, адюльтеры с коллегами у женатых людей, романы свободных людей, приводящие к серьезным отношениям/браку, устройство на работу состоявшейся семейной пары.

Платонические влюбленности/флирт (особенно если симпатия взаимна) дают дополнительную энергию в работе, это как «хорошие отношения в квадрате». Человек с большей охотой идет на работу, он более позитивно настроен, у него больше уверенности в себе и в целом ощущение благополучия. И при этом риски, отрицательная сторона практически отсутствуют.

Адюльтеры, когда за этим стоит чувство вины перед законным супругом и страх быть пойманными и разоблаченными, едва ли позитивно влияет на рабочий настрой и бизнес-процессы. Ситуация сильно стрессова при любом раскладе.

Помимо этого, если люди сильно взаимосвязаны функционально или находятся в зависимых отношениях (руководитель-подчиненный), эти отношения напрямую влияют на бизнес-процесс.

Даже когда все хорошо в отношениях, человек теряет способность мыслить объективно и с «холодной головой». А уж когда отношения рушатся, то в любом случае одному неминуемо придется уйти из компании или как минимум существенно изменить роль. Работать конструктивно уже не получится.

Романы несемейных людей при сильной взаимосвязанности функций тоже несут риски, хоть и чуть меньшие, чем адюльтеры. Меньше стресса, но риски по нарушению конфиденциальности, образованию «альянсов», потеря сразу обоих при уходе одного — все это остается.

И есть еще вариант, когда изначально в компанию берут семейную пару. У нас в Yoola есть такой опыт. И его можно назвать позитивным, так как отношения у людей уже стабильны, а роли подобраны очень тщательно, чтобы отношения либо не сказывались, либо работали на бизнес (например, жена — личный помощник своего мужа-руководителя).

Если резюмировать, мое мнение — романы/отношения на работе несут скорее риски для работодателя, нежели плюсы.

Если роман случился и об этом известно, нужно очень тщательно проанализировать функциональную бизнес-зависимость участников и совместно с ними принять решение — возможно ли оставаться в прежних ролях или стоит сменить роль/компанию.

В целом мне нравится этика многих международных компаний, когда сотрудники, понимая, что отношения сильно влияют на бизнес, должны сообщить общему руководителю об этом и совместно с ним принять решение о том, как лучше действовать.

А что касается HR, то нам точно нельзя ни с кем романы крутить, так как мы влияем на решения по всем сотрудникам и очень сильно. Я считаю, это крайне важная часть этики нашей профессии.

Анастасия Туча, HR-директор технологичного агентства недвижимости Homeapp

Не вижу ничего критичного в возникновении взаимных светлых чувств у сотрудников. Самое важное здесь для влюбленных, как мне кажется, — уметь выстраивать и видеть границы: где и во сколько начинается и заканчивается коммуникация профессиональная, а где — личная.

Кстати, большую роль для обретения такого навыка играет корпоративная культура компании, формы коммуникации между сотрудниками, а также общий уровень удовлетворенности.

Если внутри есть понимание ценности своей работы, интерес к ней, а мероприятия и встречи по рабочим вопросам не менее включающие, чем неформальные внутренние тусовки, то будет и представление о различии работы и личной жизни.

Наша компания растет из небольшого стартапа очень стремительно: задач, идей, встреч, реализации новых продуктов столько, что мы едва находим время отвлечься от работы. Но в то же время я знаю (по очень большому секрету) о нескольких парах, которые образовались у нас внутри компании и вместе уже не один год. И считаю это показателем здоровой внутренней атмосферы.

HR-отдел, в свою очередь и с позволения сотрудников, старается не обходить стороной события, связанные с приятными и трогательными последствиями возникновения служебных романов.

Юлия Карпова, генеральный директор рекрутингового агентства RealHR

Однозначного ответа на вопрос, стоит ли парню/девушке и мужу/жене работать вместе, у меня нет: ситуации бывают очень разные, люди — тоже, и последствия служебных романов для компаний также могут иметь разную окраску.

Начну с положительного примера: со своим мужем я познакомилась на работе, это было в «Яндексе» много лет назад. Мы вместе ехали в лифте, потом он какими-то невероятными усилиями нашел меня в многотысячной базе сотрудников, написал мне, с того дня мы начали встречаться, а через год поженились.

Он был на тот момент проджект-менеджером, а я — менеджером по работе с клиентами в коммерческом департаменте. По работе мы никак не пересекались, зато могли приезжать и уезжать вместе, выходить на обед, попить чаю, просто поболтать пару минут. Это создавало приятное ощущение постоянной поддержки, которое даже в условиях жестких дедлайнов и потока задач позволяло легче переносить рабочий стресс.

Мы работали в одном офисе, поэтому не было желания побыстрее уйти с работы — зачем, ведь любимый человек тоже здесь. Отсюда более высокая степень вовлеченности в задачи, а значит, бесспорная польза для компании-работодателя. Все сложилось так радужно потому, что направления нашей деятельности радикально отличались, и работа в одной компании не стала помехой.

Все могло бы сложиться иначе, если бы мы работали в подчинении друг у друга, были коллегами в одном отделе или, того хуже, представителями конкурирующих подразделений.

Скорее всего, мы бы столкнулись конфликтами по рабочим вопросам, чувством зависти к успехам другого, необъективным отношением друг к другу и на работе, и дома, потому что перенос проблем из одной сферы жизни в другую никто не отменял.

Как следствие, это привело бы к снижению результативности по задачам, накалению обстановки дома и, возможно, даже появлению озлобленности. Если бы мы работали вместе и конфликты на работе разрушали бы личные отношения, я бы предпочла сменить место работы или отдел, потому что личное для меня важнее.

А вот в то, что «бабочки в животе» в период острой влюбленности снижают продуктивность на работе, лично я не верю. У меня все наоборот — я готова все дела переделать, задачи решаются почти сами по себе, и все благодаря позитивному настрою. Допускаю, что не у всех так, как у меня, но бояться влюбленности уж точно не стоит, это же прекрасно!

Ирина Моисеева, HR-директор RTVI

Для телевидения служебные романы — не редкость. Наши редакционные центры находятся в Москве, Нью-Йорке и Тель-Авиве, а также есть корреспондентские пункты в Берлине, Тбилиси, Украине, странах Балтии, Калифорнии и других странах. Сотрудники редакции находятся в тесной взаимосвязи друг с другом, много времени проводят на работе, ездят в командировки, готовят и обсуждают совместные материалы.

Учитывая, что люди склонны влюбляться в близких по духу, неудивительно, что при таком активном графике между ними возникают романтические чувства.

В идеале — нужно придерживаться баланса, чтобы отношения сотрудников не влияли на работу. Однако жестким регулированием отношений с помощью внутренних документов этого не достичь.

Как говорит Арт Маркман, профессор психологии и маркетинга из Университета Техаса в Остине: «Правила должны подстраиваться под реальность мира. В случае с романтическими отношениями на работе мы должны научить людей принимать правильные взрослые решения, а не наказывать их, следуя инструкциям».

Кодекс корпоративной этики или устав, где зафиксированы правила отношений между сотрудниками, не могут остановить людей влюбляться, встречаться, жениться, но могут установить «правила игры», безопасные для компании.

Например, в Google и Facebook коллеги могут пригласить друг друга на свидание один раз. В случае, если человек отказывается или дает неоднозначный ответ (например, «извини, я занят»), его больше не спрашивают об этом.

У нас есть положительные примеры служебных романов, среди них — директор новостных программ Екатерина Котрикадзе и бывший заместитель главного редактора телеканала Тихон Дзядко. Они познакомились 4 года назад, успешно работали в нашей американской студии, в прошлом году поженились и вернулись в Россию. Екатерина продолжила работать у нас, а Тихон перешел на должность главного редактора «Дождя» в январе этого года.

Катерина Новографская, HR generalist digital-агентства iBrush

Вопрос романтических отношения на работе обстоит по-разному в зависимости от размера компании.

У нас в компании так исторически сложилось, что романтические отношения на работе не приветствуются и не поощряются.

В команде 25 человек, то есть штат небольшой, все друг с другом очень связаны в рабочих процессах. Поэтому в нашем случае роман может крайне негативно сказаться на компании.

Тому есть две основные причины.

Риск потери сразу двух сотрудников. Если у коллег возникают отношения, а потом один из них уходит из компании, то второй с очень высокой долей вероятности последует за ним. А это сразу потеря двух человек. Для небольшого коллектива это очень ощутимо. Отношения 24/7. Мы все находимся в одном пространстве и постоянно коммуницируем друг с другом. Получается, что пара будет вместе постоянно, круглые сутки. Чаще всего это приводит к негативным последствиям в отношениях, которые опять-таки скажутся на качестве их работы.

Все вышесказанное могу подтвердить двумя примерами из нашей практики. На заре становления компании у нас был ценный квалифицированный сотрудник. Потом появилась девушка, которая проработала у нас недолго — пришлось расстаться из-за того, что она не справилась с работой.

В этот момент молодой человек сильно изменился, появилась очевидная напряженность в рабочем общении. Оказалось, что у них были отношения, которые они скрывали. И после увольнения своей возлюбленной молодой человек был обижен на компанию. Все закончилось тем, что он ушел вслед за ней.

А второй пример — недавнее собеседование с очень профессиональным соискателем.

Молодой человек признался, что ищет работу в связи с тем, что женился на коллеге и рабочие вопросы стали перетекать и в семейную жизнь.

Они вместе обсудили это и решили, что один уйдет, а так как супруг более компетентный и опытный специалист, то ему будет проще найти работу. В итоге в той компании осталась супруга, а вот крутого компетентного сотрудника они потеряли.

Но все это относилось к небольшим компаниям. Если речь идет о больших коллективах, ситуация может быть иной. И на это у меня есть мой личный пример.

Я работала в компании федерального масштаба со штатом сотрудников только в московском офисе 300+. Это был большой офис со множеством отделов, работа которых минимально пересекалась. И вот в этой компании служебные романы были обычным делом, которое вообще не мешало работе, а даже наоборот.

Я не стала исключением. У меня завязались отношения с коллегой из другого отдела. И в этом были очевидные плюсы: в работе мы не пересекались, но были в одной тусовке, к тому же была возможность вместе пообедать и переключиться с рабочих вопросов на что-то совершенно иное, совместная дорога от работы до дома и обратно. Согласитесь, что в московском ритме это очень ощутимое преимущество.

Поэтому для разных компаний можно рассматривать вопрос романов на работе по-разному. Хотя все-таки мне ближе позиция, что рабочее и личное надо разделять.

Екатерина Зялюкова, HR-директор ИТ-компании «Эвотор»

Мы нормально относимся к служебным романам, если они не мешают работе. Более того, семейные пары, которые у нас работали в разное время, своим примером доказали, что работать вместе и разделять рабочее и личное — вполне реально.

С негативными следствиями «романов» мы не сталкивались: возможно, нам везло — люди у нас сознательные, и даже личные разногласия в парах не отражались на работе. А вот позитивный эффект от совместной работы семейных пар над одной задачей мы замечали.

Если люди понимают друг друга с полуслова, то не тратят время на долгие обсуждения задач. В итоге задачи выполняются быстрее и с лучшими результатами.

За три с половиной года у нас не было случаев, чтобы роман сложился в период работы в нашей компании. Но коллектив у нас достаточно молодой — средний возраст сотрудников 32 года. Так что все может быть.

Карина Оганджанян, вице-президент Twiga Communication Group

За 26 лет в нашей коммуникационной группе создано 14 пар. То есть 28 человек, работая в наших агентствах, нашли друг друга и создали семью. Это уникальная статистика для одного креативного агентства в отдельно взятой стране.

Мы живем во время, когда любовь и отношения на работе находятся если не под запретом, то не поддерживаются бизнесом. Достаточно вспомнить недавнее громкое увольнение генерального директора McDonalds за взаимный роман с коллегой. Как пишет The Chicago Tribune, сейчас подобные правила вводят в своих компаниях около половины американских компаний.

Последние события в мире, такие как #metoo, борьба с сексизмом и мизогинией — все это следствие глобальных социокультурных изменений, которые, как всегда, не проходят без «охоты на ведьм» и «перегибов на местах».

С помощью существующих технологических возможностей, позволяющих контролировать личную жизнь на уровне протокола, можно построить весьма удручающее и грустное общество, где любые чувства будут под запретом. Только бизнес, ничего личного.

Мы относимся к процессу создания пар с уважением, симпатией и пониманием, а наш ежегодный Форум (двухдневный выезд сотрудников на учебу и затем безудержные развлечения в Подмосковье) недавно был назван официальным спонсором твиговских пар. Он является катализатором отношений, по нашим наблюдениям.

Почему мы считаем, что романтические отношения в офисе между сотрудниками — это хорошо (а мы именно так и думаем)?

В коммуникационном бизнесе масса всего создается благодаря эмоциям, а многие процессы строятся на симпатии, на любви, отношения имеют огромную роль в создании выдающегося креативного продукта.

При возникающих романтических отношениях у еще-не-пары появляется дополнительная мотивация бежать в офис, больше времени проводить на работе — очевидно, что для бизнеса это дополнительные рабочие часы. Кроме этого, влюбленные распространяют вокруг себя эмоцию любви — это физически можно ощутить в офисе, наполненном такими отношениями.

Мне особо приятно, что наш бизнес максимально открыт любым типам пар — вы не найдете гомофобии у нас. Возможно, это касается всей нашей толерантной индустрии.

Из интересного: наш HR-директор в минуту рекрутерского запала и отчаянья всерьез рассматривала фразу в конце рекламы вакансии: «Работая у нас, вы с легкостью найдете себе пару — 28 человек уже сделали это».

Фото на обложке: Shutterstock / itm20