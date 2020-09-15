12 способов использовать старый смартфон

Многие из нас используют одну и ту же модель по несколько лет, но всегда есть соблазн разориться на новинку. Старый телефон можно продать по трейд-ин и немного сэкономить, однако, скорее всего, он будет лежать дома и собирать пыль. Найдите ему новое применение — отслуживший свое гаджет может выполнить одну из этих 12 ролей.

Каждый из нас носит в кармане маленький суперкомпьютер. На нем можно делать почти все что угодно: проверять погоду, сидеть в интернете, запускать игры, читать медиа, фотографировать и анализировать данные.

Камера слежения

Телефон, который больше не используется, можно превратить в домашнюю камеру слежения. Загрузите на старое и новое устройства специальное приложение, например, Alfred, а затем установите старый телефон в нужном месте. В качестве крепления возьмите что-то такое же простое, как присоска для автомобиля. Главное — убедиться, что у устройства есть доступ к питанию. Теперь новый смартфон можно использовать для входа в систему и просмотра трансляции, которую ведет старый.

Детская камера

Превратите старый смартфон в камеру для детей. Pixl Toys продает Pixlplay Camera, гаджет, внешне напоминающий классическую камеру, в который можно вставить смартфон. С помощью специального приложения ребенок сможет фотографировать и редактировать снимки прямо на устройстве. Для работы ему не нужно подключение к интернету. Потом изображения можно передать через Wi-Fi или проводное соединение.

По словам Pixl, устройство подходит для большинства смартфонов стандартного размера, включая iPhone 4/5/6/7/8/X и многих моделей на Android размером с Galaxy S8. Но Pixlplay Camera не будет работать с iPhone Plus или XL. Конечно, можно и просто отдать ребенку старый телефон, но сначала вам может понадобиться новый чехол и защитная пленка для экрана.

Игровая система

Существует масса мобильных игр для iPhone и Android, и многие из них не требуют подключения к интернету. Если у вас есть лишний смартфон, почему бы не превратить его в отдельную игровую систему? Используйте ее в свободные минуты. Или дождитесь, когда дети закончат фотографировать.

Устройство для видеочата

Если вы много общаетесь через Skype, FaceTime или любую другую платформу для видеозвонков, старый смартфон можно использовать специально для этой цели. Убедитесь, что у вас хорошая скорость Wi-Fi. Детям больше не придется одалживать у вас телефон, чтобы позвонить бабушке или друзьям. А пока они болтают по старому смартфону, новый будет доступен для срочных звонков и сообщений.

Беспроводная веб-камера

Если у вас нет камеры для компьютера, а ноутбук неисправен, можно использовать старый смартфон. Такие бесплатные программы, как DroidCam и EpocCam, позволяют превратить телефон в веб-камеру.

Будильник

Такие умные устройства, как Echo Show 5 и Lenovo Smart Clock, помогут просыпаться вовремя, но не все хотят иметь микрофон в спальне. Вместо этого превратите старый смартфон в будильник, который не будет шпионить за вами. Просто скачайте приложение для будильника через Wi-Fi, поместите телефон на подставку, и проблема решена. Если по утрам вы часто откладываете будильник, телефон будете легко снять с подставки и держать рядом.

Пульт для телевизора

У большинства устройств для стриминговых сервисов есть собственный пульт управления. Но, как правило, они маленькие и часто теряются. Однако вместо того, чтобы покупать новый пульт, можно использовать телефон. У каждого стримингового сервиса есть собственное приложение, загрузите его на старое устройство, привяжите свою учетную запись и используйте телефон в качестве пульта.

Чтение электронных книг

Если вы любите книги и комиксы, но не хотите покупать ридер, используйте телефон. Загрузите на смартфон Amazon Kindle и синхронизируйте покупки, чтение и даже бесплатные электронные книги. В iOS придется сначала приобрести электронные книги на Amazon (поскольку Amazon не хочет предоставлять Apple скидку в 30% на покупку книг в приложении), но когда вы войдете в приложение iOS и обновите его, книги будут там. Или читайте через Apple Books. Поклонники комиксов могут подключиться к Comixology, Marvel Unlimited или DC Universe.

Слушайте аудиокниги

Если у вас есть учетная запись Audible, загрузите приложение и слушайте свои любимые книги. Носите старое устройство с собой по дому или подключите его к Bluetooth-колонке, чтобы получить объемный звук.

Музыкальный проигрыватель

Если вы подписаны на стриминговый музыкальный сервис, у вас есть доступ практически к любой когда-либо написанной песне. Установите старое устройство на зарядную подставку и подключите беспроводные наушники или Bluetooth-динамик. Затем выберите музыку или подкаст и слышайте их, убирая дом, выполняя какую-то работу или просто расслабляясь.

Внесите свой вклад в науку

Пока ваш старый смартфон еще работает, он, скорее всего, настолько же мощный и производительный, как и компьютер конца 90-х. Так почему бы не использовать эти ресурсы для благого дела? В настоящее время решение есть только для Android: Университет Беркли разработал приложение BOINC (Google Play), которое позволяеи применить неиспользуемые вычислительные мощности вашего устройства для краудсорсинга науки.

Вы можете сделать вклад в исследования в области здравоохранения и устойчивого развития с помощью IBM World Community Grid или помочь [email protected] избежать столкновения планеты с астероидом и другие подобные проекты. Выберите, кому вы хотите помочь, подключитесь к Wi-Fi и помогите человечеству приблизиться к будущему.

Экстренный способ связи

По закону, все телефоны могут связаться со службой спасения даже без SIM-карты или подключенного тарифного плана. Неважно, сколько лет телефону — главное, чтобы он был заряжен. Даже когда сигнал неустойчивый, вызов должен пройти.

Хотя, вероятно, у вас собой будет телефон, резервное устройство не помешает. Например, вы можно хранить неработающий телефон в машине на случай чрезвычайной ситуации.

Или отдайте его пожилому родственнику, у которого, возможно, нет смартфона, но в случае чего он сможет связаться с аварийными службами.

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Фото на обложке: Billion Photos / Shutterstock