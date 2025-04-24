Олигополия в экономике: что это такое, ее признаки и виды

Олигополии возникают на рынке постоянно. Для того, кто всерьёз решил вести бизнес, надо знать, в каких случаях они появляются, что для них характерно — и что надо учитывать финансисту или менеджеру, если он столкнулся с такой ситуацией.

Что такое олигополия

Олигополия — это сложившаяся на рынке ситуация, когда его целиком или большей частью контролируют несколько крупных компаний, конкурентов которым нет.

Такая картина может возникнуть как естественным образом (когда все конкурирующие игроки были разорены или поглощены), так и в результате действий государства, регламентирующего какую либо отрасль и предъявляющего высокие требования для вхождения в неё.

Такая картина обычно возникает в том случае, когда предлагаемый товар или услуга примерно одинаков и относится к одному ценовому классу, так что потребитель делает выбор, опираясь в основном на цену.

Как определить олигополию

Признаками олигополии можно считать:

небольшое число (от двух до десяти) участников рынка, контролирующих его на 50-70%;

значительная доля продаж у каждого из них (например, три фирмы получают по 25%, а остатки делят мелкие игроки);

доступ на рынок ограничен, высокий «порог вхождения»;

стратегическое поведение — участники олигополии строят политику, ориентируясь не столько на потребителей, сколько на конкурентов;

стабильность цен — они если и меняются, то в рамках «ценовой войны», и тогда на значительную величину.

Перечень признаков не исчерпывающий, но наличие любого заставляет задуматься о том, не соответствует ли ситуация на рынке характеристикам, свойственным именно для олигополии.

Также дополнительными признаками выступают следующие:

взаимная зависимость, когда решение одного производителя должно учитываться остальными;

неценовая конкуренция — не имея возможности вести ценовые войны, компании пытаются захватить дополнительную долю за счёт дифференциации продукта по видам;

стабильная рентабельность с точки зрения участников.

Для более точного определения ситуации используются два главных показателя:

Коэффициент концентрации рынка (CR). Сумма долей, которые занимают крупнейшие игроки. Если, например, три главных участника вместе захватили более 50% — это уже олигопольный признак. Индекс Херфиндаля-Хиршмана (HH) — сумма квадратов долей всех фирм, которые работают в той или иной отрасли. Если индекс выше 2 тыс. пунктов — это можно рассматривать как настораживающий признак.

Олигополия и монополия — в чём разница?

Отличие олигополии от более известной монополии в том, что доминирует не одна крупная компания, а несколько, контролирующих в целом не менее 50% рынка и в итоге прямо или косвенно влияющие на его развитие. Пояснить это можно на таком примере из российской экономики:

Монополия — РЖД в железнодорожных перевозках. Независимые компании-перевозчики существуют, однако они вынуждены пользоваться или арендованным у РЖД подвижным составом, или её инфраструктурой (хотя и частные вагоны, и принадлежащие предприятиям подъездные пути есть). Олигополия — рынок сотовой связи, на котором, по состоянию на март 2025 года, лидируют «МТС», «Билайн», «Мегафон» и Т2 (ранее ТЕЛЕ2). Другие компании вынуждены либо арендовать оборудование у кого-то из «Большой Четвёрки», либо присутствуют «в следовых количествах» и не могут всерьёз возражать основным игрокам на этом рынке.

На олигопольном рынке вход новых игроков хотя и крайне затруднён (специалисты используют термин «высокий порог вхождения»), но всё же возможен. Монополист же будет конкурентов вытеснять по принципу «надо давить паровозы, пока они ещё чайники».

Именно поэтому с монополиями (кроме естественных или прямо уполномоченных государством) борются специальные службы (в России это ФАС — Федеральная антимонопольная служба), а олигополии обычно терпят и лишь пытаются ввести в рамки, в каких они не окажут разрушительное действие на экономико-политическую ситуацию в стране.

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Классификация олигополий

Однородная

В этом случае на рынке присутствует один продукт, не отличающийся у разных производителей по качеству, характеристикам или другим признакам.

Характерный пример — рынок стали и сталепроката: товар у всех металлургических компаний, по большому счёту, один и тот же, отличаются лишь производители — потому что технология отработана, и новшеств не ожидается.

Неоднородная

Участники олигополии производят вроде бы один и тот же товар, функции почти идентичны — но есть определённые различия. Характерный пример — рынок мобильных устройств: смартфонов, телефонов и планшетов.

У доминирующих игроков различаются функции, возможности, дизайн, качество сборки и особенности использования (например, iPhone контролируется производителем почти полностью, и перепрошивка — занятие нетривиальное и рискованное; а малоизвестный бренд больше похож на конструктор «собери сам» — пусть даже и без малейших гарантий надёжности).

Дуополия

Название происходит от той же олигополии и приставки «дуо» — «два». Это один из видов олигополии, когда на рынке присутствуют только два основных игрока, которые конкурируют в основном между собой, а на прочих участников производства или оказания услуг обращают мало внимания. Характерный пример — существовавшее когда-то глобальное противостояние между производителями «Пепси» и «Кока-колы».

Как работает олигополия

Олигополии могут существовать и влиять в своих отраслях рынка по-разному. Специалисты выделяют несколько типичных моделей, имеющих свои характеристики.

Модель Бертрана

В этой ситуации компании, делящие рынок, начинают ценовую войну. Один из участников начинает снижать цены — и другие, чтобы не потерять свою часть, вынуждены поступать так же. В результате возможны 2 варианта:

Та компания, чьи финансовые резервы позволяют некоторое время держать цену даже ниже уровня окупаемости, выигрывает. Конкуренты разоряются, их долю рынка получает победитель, который затем с помощью вновь поднятых цен окупает все свои убытки. На место олигополии приходит монополия. Победителя нет, наступает равновесие Нэша. Цена на товар или услугу падает до минимального уровня, отклониться от которого уже ни одна из компаний не может без риска потерять свою долю рынка полностью или частично, или вообще разориться и прекратить свою деятельность.

Модель Курно

Ситуация возможна в том случае, когда рынок замкнут, вход новых игроков и уход старых отсутствует, а сами компании обладают рыночной властью — возможностью поднимать цену выше уровня предельных издержек.

Игроки не сотрудничают, но знают друг о друге и выбирают те объёмы производства и цены, которые кажутся наиболее выгодными.

При ошибке параметры корректируются. Со временем наступает момент, когда рынок поделен, объём производства и цена стабилизировались — и в таком положении олигополия может существовать неопределённо долго.

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Во всяком случае, до появления масштабных неучтённых рыночных (экономический кризис) или нерыночных (санкции, появление новых технологий) факторов, кардинально меняющих структуру рынка.

Модель Курно обычно описывает те ситуации, в каких работает дуополия: сам исследователь в своих расчётах опирался именно на ситуацию, когда на рынке присутствует всего два основных игрока. Это не значит, что модель не работает для трёх и более фирм в одном замкнутом секторе продаж — но расчёты становятся намного сложнее, и ситуация больше начинает напоминать одну из других моделей.

Модель Штакельберга

Здесь среди совокупности игроков на рынке выделяется одна компания, которая становится лидером. Это может быть связано как с авторитетом, наработанным за годы, так и с высоким качеством производства или оказания услуг, наличием собственных научно-технических разработок.

Суть модели в том, что любые действия, связанные с изменением цены или объёма выпуска продукции первым совершает именно такой лидер (прайс-мейкер) — а остальные участники рынка (прайс-тейкеры) вынуждены копировать его действия, чтобы не потерять прибыль и свою долю рынка.

В результате возникает парадоксальная ситуация: формально сговор отсутствует, антимонопольной службе предъявить игрокам на рынке нечего — но участники рынка действуют согласованно.

Коренное отличие от модели Курно — именно иерархия игроков и наличие прайс-мейкера, который первым принимает решение, а остальные следуют за ним. Как правило, в модели Штакельберга в итоге при том же спросе выпуск продукции будет выше, а цена на единицу — соответственно меньше.

Поэтому теоретически в тех отраслях, где уже наблюдаются признаки олигополий, наличие прайс-мейкера выгодно для потребителя. Однако такая ситуация неустойчива и может привести к появлению монополии (если лидер, пользуясь своим весом, постепенно задушит конкурентов), либо кризису (в случае ошибки лидера, которую повторят прайс-тейкеры).

Плоха или хороша олигополия

В том случае, когда в экономике возникает олигополия, для потребителей это может быть и преимуществом:

Качество товаров и услуг остаётся стабильным. Производитель, который слишком сильно пытается «оптимизировать производство», проиграет конкурентам. Цена может оказаться ниже обычной — в том случае, если участники рынка начали «ценовую войну». Прямая связь между брендом и покупателями и установление рамок, в каких идёт взаимодействие производителя и потребителя.

Но есть и минусы:

Если работают модели Курно или Штакельберга, возможен оверпрайс — завышение цен. Производители, которые между собой полностью делят рынок, сочли для себя это выгодным — и нет того, кто мог бы на них повлиять. В этом случае ситуация аналогична той, что возникает при монополии и других видах несовершенной конкуренции. Ограниченное предложение. Товары и услуги предлагаются лишь те, что пожелают игроки. Потребности потребителя могут и не закрываться. Все издержки бизнеса ложатся на потребителя. Это характерный момент в рыночной экономике, но при ограниченной конкуренции ситуация особенно остра: любая ошибка менеджеров компаний бьёт по кошельку покупателей, потому что для них других вариантов, собственно, и нет. Отсутствие альтернатив. Олигополисты за счёт демпинга, агрессивной рекламы и других мер обычно легко давят и выкидывают с рынка любого, кто угрожает их положению, не давая захватить значимую долю.

Свои преимущества есть и для участников рынка:

Существует гарантированный спрос, стабильность и возможность планировать стратегию, проводить долгосрочные инвестиции и внедрять новые решения. Высокая устойчивость рынка гарантирует хотя бы минимальную, но защиту от кризисных явлений. Есть возможность организовывать более эффективное производство (за счёт масштаба и объёма) или оказание услуг. Инновации, необходимые для того, чтобы просто «остаться на плаву», могут внезапно открыть новые рынки для участников. Стабильность способствует росту и развитию экономической сферы страны и снижению безработицы — всегда есть потребность в рабочих местах.

Однако не всё так радужно:

«Ценовые войны» отрицательно сказываются на капитализации и доходах. Из-за того, что олигопольный рынок ограничен, велика конкуренция — и в случае ошибки компания разоряется.

Наличие несовершенной конкуренции и олигополии как одного из её видов — это скорее правило, чем исключение. Нерегулируемый рынок сам по себе стремится к ситуации, когда сильные игроки разоряют или поглощают слабых — и в лучшем случае их остаётся всего два (дуополия), а то и вовсе один (монополия).

Ограниченное количество компаний в сегменте рынка — те условия, в каких часто приходится работать современному экономисту, финансисту или менеджеру, учитывая плюсы и минусы олигополии.

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