Почему каждому человеку нужен отдых от уведомлений на телефоне

Бесконечные уведомления на телефоне раздражают и не дают сосредоточиться на работе. Но получится ли решить проблему, если просто их отключить? Эль Хант из The Guardian задала этот вопрос людям, которые уже опробовали такой вид цифрового детокса, и специалистам по психологии и нейробиологии.

Три года назад Айша Икбал получила диплом врача и начала осваиваться в профессии. На работе девушка часто ощущала подавленность и всякий раз, когда она брала телефон и видела, как «появляются все эти сообщения», то чувствовала себя еще хуже. «Было очень легко забыть о цели, с которой я достала телефон, или почувствовать, что мне необходимо немедленно ответить множеству людей», — отмечает Икбал.

Когда мы говорим о фрагментирующем воздействии технологий на внимание или о всплеске дофамина, который заставляет проверять ленты в соцсетях, мы часто имеем в виду уведомления: звуки, всплывающие окна и светящиеся точки, которые притягивают нас к телефонам и толкают от приложения к приложению.

В одном небольшом исследовании, проведенном в 2014 году, говорится, что владельцы мобильных телефонов ежедневно получают в среднем 63,5 уведомления, причем большинство из них просматривается в течение нескольких минут — независимо от того, был телефон в спящем режиме или нет. Исследование Deloitte, проведенное в 2016 году, показало, что люди проверяют телефон в среднем 47 раз в день, и часто это реакция на уведомления. Неудивительно, что некоторые люди практикуют отдых от них.

Это могут быть сообщения от друзей, родственников, начальника или банка. Это могут быть оповещения о новостях, напоминания о необходимости выпить стакан воды или помедитировать или приложения, просто говорящие об их присутствии на телефоне. (Их стоит отключить прямо сейчас).

Даже если уведомления содержат важную информацию или вы сами их подключили, итоговый эффект может оказаться печальным. Приходящие в течение дня уведомления прерывают выполнение задач и снижают вашу концентрацию и производительность.

Исследование, которое Университет штата Флорида провел в 2015 году, показало, что любой сигнал телефона, звучащий во время сложного теста, отрицательно сказывается на результатах учащихся. Звук уведомления отвлекает так же сильно, как и разговор по телефону, поэтому «мобильный телефон может снизить внимательность, даже если вы не взаимодействуете с ним», заключили ученые.

Именно это заставляет людей отключать все (или почти все) уведомления. Когда Икбал заметила их влияние на ее душевное спокойствие и продуктивность, она приняла меры. «Я все выключила, и мне стало легче. Переключение внимания на телефон я могла контролировать», — говорит девушка.

28-летняя Икбал работает педиатром в Лестере. Она также является сертифицированным личным тренером и для развития бизнеса в основном использует соцсети. Единственный сигнал, который она оставила, — это светящаяся точка на передней панели телефона, говорящая о новых сообщения в WhatsApp и новых письмах на одной из электронных почт. Икбал говорит, что теперь тратит меньше времени на прокрутку лент в Facebook и Instagram и больше не чувствует, что должна отвечать на сообщения мгновенно. «Мне даже не приходило в голову снова включить все уведомления», — добавила она.

При этом отказ от уведомлений стал возможным относительно недавно. В 2013 году Apple с гордостью сообщила, что через ее серверы прошли 7,4 трлн уведомлений, и только в 2018 году представила функции для контроля за ними, в том числе режим «Не беспокоить», чтобы помочь пользователям «находиться в моменте». Google запустил аналогичный сервис «Цифровое благополучие» для Android. Даже CEO Apple Тим Кук признался, что «разделался» со своими уведомлениями, и призвал всех пользователей iPhone сделать то же самое. «Они не повышают ценность моей жизни и не делают меня лучше», — заявил он.

Но что, если проблема не в технологиях, а в нас самих? Нир Эяль, эксперт по поведенческому дизайну и автор книги «Неотвлекаемый: Как контролировать внимание и выбирать жизнь», считает, что основными причинами снижения внимательности являются внутренние триггеры: неуверенность, стресс, беспокойство и усталость. Но обвинять технологии проще, чем справляться с этими проблемами. Тактика разработчиков, заставляющая нас использовать их приложения, хороша, но все же они не контролируют наше сознание, говорит Эяль. «Многим нравится думать, что мы марионетки. Понятие ″зависимость″ обсуждается все время, но только когда мы назовем это явление своим именем — отвлечением внимания — мы получим возможность что-то с ним сделать. Виноватых здесь нет», — подчеркнул специалист.

Эяль предпочитает полагаться не на силу воли, а на систему, чтобы выявлять диверсии до того, как они произойдут. Он говорит, что иногда мы обвиняем уведомления на телефоне в том, что они нас отвлекают, хотя на самом деле мы и не были сосредоточены. «Речь идет не только об отключении уведомлений, но и о понимании, что вы хотите делать со своим временем. Вы не можете назвать что-то отвлекающим, если не знаете, от чего оно вас отвлекает», — указывает Эяль.

Выдвижение претензий к технологиям также избавляет нас от необходимости признать более неприятный вариант: даже если бы мы жили без гаджетов, мы все равно нашли бы способы отвлекаться.

Нилли Лави, профессор психологии и нейронаук в Институте когнитивной нейробиологии Калифорнийского университета, говорит, что ее исследование установило четкую связь между отвлечением от дел из-за телефона и плохим настроением — но очень сильная связь была также зафиксирована с блужданием мыслей в целом.

Другое направление исследований привело Лави к выводу, что восприимчивость к отвлекающим факторам — Лави называет ее «отвлекаемостью внимания» — разная у всех людей. Еще не известно, влияет ли на эту особенность генетика, но она упоминается в исследованиях синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). У человека могут отсутствовать клинические проявления СДВГ, но если его показатели выходят за границы того, что Лави называет «спектром невнимательности», он не только более уязвим для отвлекающих факторов, но и рискует оказаться полностью поглощенным ими.

Лави, как и Эяль, очень скептически относится к идее о том, что проблема заключается лишь в технологиях. «Очень просто отключить звук, верно?» — говорит она. Вместо этого существует «общая проблема отвлекаемости». «Очевидно, что мобильные телефоны отвлекают внимание, но наши исследования также показали, что это более обширная проблема», — отметила Лави.

По словам Эяля, люди, чувствующие себя подавленно, считают источником проблем технологии, хотя на самом деле это их отношение к работе или их работодатель. Он спрашивает: «Если начальник звонит по стационарному телефону поздно вечером в пятницу, то виноват телефон или корпоративная культура, которая допускает такой тип поведения?»

Сотрудникам Slack, корпоративной платформы для обмена мгновенными сообщениями, которую часто называют источником «спам-уведомлений», советуют не пользоваться ей в нерабочее время, добавляет Эяль. Руководство компании продвигает концепцию «усердно работай и уходи домой». Возможно, нам следует научиться управлять не уведомлениями, а ожиданиями: от других людей и от самих себя.

Мелисса Уэбб, учитель средней школы из Линкольншира, три года назад сменила работу. Культура постоянной доступности на новом месте усугубила ее беспокойство и депрессию до такой степени, что у девушки случился нервный срыв. Постоянные электронные письма от родителей, учеников и коллег появлялись в виде уведомлений. В то время они были «жутким триггером», вспоминает Уэбб.

«Когда вы боретесь с психологическими проблемами, повседневная жизнь становится действительно сложной, и вам может не хватить сил, чтобы должным образом ответить кому-то. Думаю, что уведомления были для меня символом того, что другие люди чего-то от меня ждут», — отмечает она.

«Вы внезапно осознаете, что вам нужно быть хорошим сотрудником, хорошей коллегой, дочерью, партнером, другом. При этом в голове крутится мысль ″я не могу быть всем этим для всех этих людей, я не могу справиться с этой нагрузкой, этой социальной жизнью″. Это было слишком. Иногда содержание уведомлений не имеет значения — это просто чувство, что вы не можете спастись от них», — добавляет Уэбб.

29-летняя Уэбб сейчас работает как иллюстратор-фрилансер. У нее 43 тысячи подписчиков в Instagram, с которыми она ведет откровенные беседы о душевном здоровье. «Я никогда не жаловалась на технологии — они удивительны. В последние три года они позволяют мне зарабатывать деньги, несмотря на то, что я не могу находиться в обычном рабочем пространстве», — поделилась девушка.

Однако большинство уведомлений на ее телефоне остаются выключенными. «Это так просто, но так полезно. Это то чувство контроля над временем, энергией и эмоциями, которое я считаю действительно важным», — отмечает Уэбб. Икбал также активно охраняет эти границы. Около месяца назад Instagram начал предупреждать ее о новых личных сообщениях. «Я сразу же отключила эти уведомления. Я не знаю, почему они стали приходить, но вспомнила, почему я отказалась от них ранее», — заключила она.

Источник.