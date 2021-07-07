Текстовый поиск устарел. Пора оптимизировать голосовой поиск

Пользователи все чаще ищут информацию в интернете, используя голосовые, а не текстовые запросы. Это существенно меняет подход к SEO — ведь мы говорим и пишем совершенно по-разному. Рассказываем об особенностях голосового поиска и как оптимизировать для него контент.

С момента создания таких виртуальных помощников, как Siri от Apple и Alexa от Amazon, голосовой поиск стал больше похож на набор вопросов, а не ключевых слов. Поэтому компаниям необходимо сосредоточиться не на классическом SEO, а на Voice Search Optimisation (VSO).

Как люди используют голосовой поиск

В первую очередь необходимо изучить, как применяется эта функция. Только после этого мы сможем оптимизировать контент для голосового поиска. И главное, что нужно уяснить — мы говорим не так, как печатаем.

Любой, кто использовал программы для диктовки, мог заметить, насколько разговорная речь отличается от того, что мы привыкли набирать на клавиатуре.

Текстовый поиск: «Матрица 4» дата выхода.

Голосовой поиск: когда выйдет «Матрица 4»?

В этом примере следует обратить внимание на две вещи.

Для голосового поиска мы используем вопрос, а не набор ключевых слов Запрос для голосового поиска длиннее, чем для текстового.

Также стоит учитывать семантический поиск. Это очень важная часть голосового поиска, особенно когда пользователь делает несколько запросов.

Когда выйдет «Матрица 4»?

Кто играет главную роль в «Матрице 4»?

Где еще снимались главные актеры?

Для поисковых систем это довольно новое явление, но они уже умеют определять основную цель серии запросов.

Вместо того, чтобы просто дать нужный ответ, они стремятся предугадать возможные вопросы по теме и предоставить соответствующую информацию. Таким образом, создавая контент с датой выхода фильма, следует подумать об ответах и на смежные вопросы.

Представьте разговор двух людей и попробуйте предугадать, о чем они спросят дальше.

На что обращают внимание пользователи

VSO невероятно важен для локального SEO. По данным BrightLocal, 74% владельцев смартфонов еженедельно пользуются голосовым поиском. Он также очень удобен за рулем. Благодаря ему клиенты могут находить необходимую информацию, не отвлекаясь от дороги.

Кроме того, 32% тех, кто использует голосовых ассистентов для поиска местных компаний, делают это для того, чтобы совершать покупки напрямую. Допустим, приближается день рождения друга.

Голосовой поиск:

Что подарить другу на день рождения?

Идеи для контента:

Лучшие идеи для подарков другу на день рождения.

Идеальный подарок другу на день рождения.

Что близкие хотят получить в подарок на день рождения.

Советы по оптимизации голосового поиска

1. Настройте таргетинг на длинные вопросы и ключевые слова

При таргетинге на ключевые слова важно думать о том, как попасть в блок с ответами Google, который и является источником информации для голосового помощника.

Если проанализировать уже существующие блоки, можно заметить, что Google выбирает короткие, сжатые абзацы, которые содержат много ключевых слов.

Для того, чтобы сообщить поисковой системе, что определенный блок отвечает на конкретный вопрос, можно использовать заголовки второго уровня (h2).

2. Сосредоточьтесь на локальном SEO

Голосовые запросы очень важны для поиска информации о местных предприятиях.

Таким образом, для успешного VSO необходимо уделять много внимания лучшим методам локального SEO.

Компаниям важно максимально использовать свои данные в Google Мой Бизнес. Часто именно здесь устройства собирают информацию о том, как люди ищут услуги неподалеку.

Убедитесь, что в профиле предприятия есть вся доступная информация, которая может понадобиться покупателю. Например, часы работы, адрес и многое другое. Чем информативнее профиль, тем выше коэффициент конверсии.

Также не забудьте оптимизировать рекламу в картах.

3. Будьте в курсе исследований и тенденций

VSO появился недавно, а это значит, что впереди еще много нового.

Именно от пользователей будет зависеть ее дальнейшее развитие, поэтому очень важно отслеживать их поведение. Чтобы быть в курсе новых тенденций и исследований рынка, необходимо настроить Google Alerts.

Не стоит забывать отслеживать ключевые вопросы и слова, чтобы иметь возможность прогнозировать последующие запросы. Важно создавать информативный контент, который отвечает не только на конкретные вопросы.

Также необходимо использовать такие инструменты, как Google Аналитика, чтобы узнать, как аудитория потребляет контент на мобильных устройствах.

Самое главное помнить, что те, кто используют голосовой поиск, хотят получить емкий и лаконичный ответ. Для этого оформляйте контент с помощью маркированных списков и коротких абзацев. Также не стоит забывать о видеоконтенте.

VSO сильно изменится в будущем, поэтому очень важно быть в курсе основных тенденций и инноваций. Эти знания позволят успешно развивать бизнес и привлекать больше клиентов.

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