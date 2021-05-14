Топ-8 распространенных ошибок в дизайне приложений

Дизайн — один из самых важных этапов разработки приложения. Пользователи предпочитают инструменты, которые не только функциональны, но и интересны в использовании. Избегайте этих ошибок, чтобы не испортить впечатление от продукта.

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Первое, что нужно иметь в виду, это то, что большинство дизайнеров и разработчиков могут упустить очевидные недостатки, так как при длительной работе над проектом их глаз «замыливается» и они могут упустить некоторые нюансы. Вот список самых распространенных ошибок, которых стоит избегать.

Отсутствие режима управления одной рукой

Это чрезвычайно полезная функция, которая должна присутствовать в каждом приложении. Она позволяет пользователям использовать строку состояния или меню навигации приложения без необходимости задействовать вторую руку. Поэтому при разработке приложений следует помнить о «правиле большого пальца».

Решение

Чтобы убедиться, что ваше приложение удобно для пользователя, необходимо проанализировать то, как большой палец взаимодействует с экраном. Это позволит определить легкодоступные области и в дальнейшем разрабатывать продукт, опираясь на эти данные.

Слишком сложный интерфейс

Иногда разработчики так увлекаются написанием кода, что забывают о том, как приложение будет выглядеть. Неважно, сколько функций вы добавляете в свой продукт — если пользователи не поймут, как с ним взаимодействовать, они не станут его использовать. Поэтому необходимо создать простой, но эстетичный интерфейс.

Решение

Самое простое решение этой проблемы — самостоятельно убедиться, что элементы вашего дизайна не перегружены. Старайтесь создать красивый и чистый интерфейс с минималистичным подходом, чтобы пользователи не путались каждый раз, когда открывают ваше приложение.

Непоследовательность в дизайне

При разработке продукта важно придерживаться единообразного и последовательного дизайна. Необходимо найти баланс между визуальными и функциональными аспектами вашего приложения, чтобы интерфейс выглядел эстетично, и пользователи были довольны его функционалом.

Разработка приложения без четкой концепции приведет к тому, что продукт будет выглядеть непрофессионально.

Решение

Тщательная разработка визуальной составляющей создаст более целостный имидж бренда и позволит продумать все возможные дополнительные элементы, которые можно будет добавить в будущем.

Перегруженный функционал

Чрезмерное усложнение продукта — это распространенная ошибка, которую совершают многие разработчики. В надежде сделать свое приложение по-настоящему уникальным, они перегружают его различными функциями, не уделяя должного внимания дизайну. Прежде чем добавлять дополнительный элемент, необходимо спросить себя, какую ценность он принесет вашим пользователям.

Решение

Прежде чем включать какие-либо дополнительные возможности в свое приложение, необходимо обсудить это с дизайнером, чтобы новая функция не перегружала приложение.

Копирование чужих решений

Несмотря на то, что изучение конкурентов является неотъемлемой частью разработки собственного продукта, важно сохранять индивидуальность приложения. Копирование чужих дизайнерских решений может негативно сказаться на оценке пользователей.

Решение

Лучший способ решить эту проблему — это рассматривать конкурентов как источник вдохновения, а не как возможный дизайн-план вашего продукта. Необходимо сосредоточиться на разработке уникального приложения, которое обеспечит пользователю лучший опыт, чем ваш конкурент.

Отсутствие пустого пространства

Как было сказано ранее, загроможденный интерфейс негативно сказывается на восприятии пользователями. Интерфейс должен содержать правильное соотношение пустого пространства и контента. Это помогает пользователю ориентироваться в содержимом. Некоторые пренебрегают этим правилом, чтобы поместить на экран больше информации. Несмотря на то, что это делается из лучших побуждений, это вредит пользовательскому опыту.

Решение

Чтобы решить эту проблему, необходимо обеспечить открытую связь между дизайнерами и разработчиками. Пустое пространство — важный элемент дизайна, который позволяет переключать внимание пользователя с одного элемента на другой и особенно полезен для выделения любых призывов к действию (CTA) или скидок.

Отсутствие обратной связи на этапе разработки

Если вы хотите привлечь разнообразную аудиторию, важно в процессе разработки прислушиваться к различным точкам зрения. Вне зависимости от того, являетесь ли вы дизайнером, разработчиком или менеджером, необходимо предусмотреть систему для сбора отзывов. Четкая обратная связь значительно повышает удобство использования приложения, поскольку позволяет разработчикам и дизайнерам собирать ценные сведения, которые помогают им улучшить взаимодействие с пользователями.

Решение

Создайте команду бета-тестирования, чтобы обращаться к ней за обратной связью на каждом этапе разработки. Необходимо донести до специалистов важность беспристрастных и открытых отзывов. Лучше получить негативную оценку на ранних этапах, чем после запуска приложения.

Игнорирование потребностей целевой аудитории

Нечеткое определение целевой аудитории и ее потребностей — это также серьезная ошибка. Некоторые разработчики создают продукт лишь в ответ на определенные тренды. Но разрабатывая приложение, важно убедиться, что вы предлагаете пользователям уникальный продукт для решения конкретных проблем. Не стоит стремиться повторить чей-то успех.

Решение

Прежде чем выйти на какой-либо рынок, необходимо провести небольшое исследование. Если у вас уже есть аудитория, разошлите подробный опрос, чтобы понять, чего она ждет от нового приложения. На разработку продукта может уйти много времени и средств, поэтому важно понимать его актуальность среди потребителей. Найдите проблему, решение которой вы можете предоставить, и создайте инструмент, который захочет использовать ваша аудитория.

Дизайн — это решающий этап создания приложения. Следуйте этим рекомендациям, что избежать распространенных ошибок. Не забывайте об аналитике, прислушивайтесь к обратной связи и никогда не упускайте из виду желания и потребности вашей целевой аудитории.

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