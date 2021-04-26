Израильские ученые нашли способ «отключить голод»

Благодаря новому исследованию ученых из Израиля, в будущем будет возможно с помощью препаратов «отключать чувство голода» с минимальными побочными эффектами. Это поможет не только пациентам страдающим генетическими мутациями, но и обычным людям в борьбе с лишним весом

Рецептор меланокортин 4 (MC4) отвечает за чувство голода. Считается, что наиболее частая причина ожирения — генетически унаследованная неисправность. Исследователи из Института Вейцмана научились воздействовать на MC4 у людей с подобной мутацией.

Более того, ученые говорят, что рецептор можно использовать, чтобы помочь людям, у которых нет генетического заболевания. То есть для того, чтобы похудеть, можно будет просто «выключить голод».

Исследование, опубликованное в журнале Science, включало в себя построение подробной трехмерной модели рецептора, которое помогло понять то, как он функционирует.

«Это переключатель, который активируется гормоном, выделяемым нашим телом, и на который можно воздействовать извне, — сказала Моран Шалев-Бенами, доктор Института Вейцмана. — Мы показали, как именно это происходит, и описали процесс на молекулярном уровне».

Фармацевтическим компаниям уже удавалось создавать препараты, которые манипулируют MC4. Однако из-за недостатка знаний о работе рецептора лекарства влияли и на другие участки мозга, вызывая побочные эффекты.

В ноябре первый препарат такого типа, сетмеланотид, продаваемый под торговой маркой Imcivree, был одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США для систематического контроля веса. Однако это средство вызывало такие побочные эффекты, как спонтанная эрекция у мужчин, нежелательные сексуальные реакции у женщин, депрессия и суицидальные мысли.

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«Теперь, когда мы знаем точное молекулярное строение рецептора, мы можем разрабатывать препараты, не вызывающие подобные побочные эффекты», — заметила Шалев-Бенами. Ее команда провела детальное наблюдение за воздействием сетмеланотида.

Начало исследованию положил Хадар Исраэль, студент-медик Еврейского университета, который узнал о семье, все члены которой страдают тяжелым ожирением. У большинства из них индекс массы тела превышал 70, что примерно в три раза больше нормы.

Исраэль был поражен тем фактом, что семейная проблема связана с единственной мутацией рецептора MC4. Он поинтересовался у специалистов, могут ли новые достижения в области визуализации биологических образцов дать представление о том, как работает рецептор.

Шалев-Бенами решила начать исследование структуры MC4, пригласив Исраэля присоединиться к ее лаборатории в качестве внештатного ученого. Они выделили большое количество чистых рецепторов MC4 из клеточных мембран и определили его трехмерную структуру с помощью криогенной электронной микроскопии — метода визуализации, который выполняется при очень низких температурах.

Шалев-Бенами заметила, что их основная задача — помочь людям с генетическими заболеваниями, напрямую влияющими на MC4. Однако достижения в этой области помогут придерживаться диеты и здоровым людям.

«Если мы сможем избавиться от побочных эффектов и научимся изолированно воздействовать на этот рецептор, это поможет многим людям в борьбе в лишним весом», — добавила она.

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