Как открыться в Узбекистане, не слив весь бюджет

Два года назад Алёна Владимирская открыла TalentLab в Узбекистане. Она поделилась своим опытом и рассказала, почему некоторым компаниям из стран СНГ сложно адаптироваться в Узбекистане и на что стоит обратить внимание при ведении бизнеса там.

Узбекистан с его растущей экономикой и большим рынком привлекает российские компании, но запуститься здесь непросто.

«Хоп» не значит «да»

Когда россияне впервые приезжают в Узбекистан, ведут дела или открывают офисы, они поражаются гостеприимством местных. Они постоянно слышат «хоп» (да) — согласие на свои предложения. Однако после этого часто возникают проблемы: партнеры перестают отвечать на письма и не соблюдают договоренности.

Это не означает, что они плохие, — это просто местная особенность. В узбекской культуре «хоп» не всегда означает «да», а, скорее, «спасибо за информацию». Это важно понимать.

Люди — самая главная причина

Международных компаний в Узбекистане мало, и они работают сравнительно недавно. Местные специалисты, хоть и высококвалифицированные, имеют другие стандарты работы из-за уровня экономического развития страны.

Узбекские кадры, которые считаются лучшими специалистами здесь, в России будут занимать рядовые позиции. Обучение таких сотрудников требует много времени и усилий, поскольку они часто не понимают необходимость обучения.

Работа только с экспатами также не всегда эффективна, так как молодежь страны знает только узбекский и английский языки. Да и ментальность совсем другая, не похожа на российскую.

Дороговизна кадров

Низкие зарплаты в Узбекистане — миф. Они давно сравнялись с уровнем зарплат в провинциальных российских городах и часто превышают $300–400. Управленцы зарабатывают от $1,5 до $2,5 тысяч, а в некоторых случаях до $5–6 тысяч. Многие получают «серые» зарплаты и доходы.

Клановость

В Узбекистане личная жизнь тесно переплетается с рабочей, что создает сложности в разграничении рабочих и личных отношений и ответственности по KPI. Здесь принято, что люди, получившие работу с хорошими условиями, приводят в компанию своих родственников и знакомых, не обращая внимания на их профессиональные качества. Это негативно сказывается на качестве выполнения задач и бизнес-процессах. А отказывая в трудоустройстве, можно вызвать сильное недовольство.

Отсутствие данных

В Узбекистане автоматизация только начинает развиваться, что приводит к проблемам с передачей информации при увольнении сотрудников. Многие договоренности заключаются устно, поэтому при уходе сотрудника они теряются, что создает трудности для компании.

В TalentLab столкнулись с такой ситуацией, когда уходил местный рекрутер. Он знал, что вести CRM обязательно, иначе будут штрафы. И ее вел. Но компания обнаружила, что данные в CRM были введены неинформативно: например, «Абдурахман — хорошо, Гузаль — плохо» — что никак не помогало в оценке информации. Поэтому важно внедрить простую CRM и следить за ее заполнением постоянно, а не только во время испытательного срока сотрудника.

Компании, которым стоит открываться в Узбекистане

Экономика Узбекистана стремительно развивается и спрос на многие услуги огромный. TalentLab рекомендует открывать компании в логистике, транспорте, EdTech, HoReCa, медицине, автоматизации и маркетинге.

Тем российским компаниям, кто хочет открыться в Узбекистане, будет полезно несколько стартовых рекомендаций.

При открытии филиала важно иметь в штате и экспатов, и местных. Экспаты умеют работать с современными технологиями и быстро растить бизнес. Местные отлично понимают ментальность, язык и особенности страны. И главное — в KPI экспатов надо включить обучение местных сотрудников, чтобы через год–два передать им операционное управление. Старайтесь открывать «белый» бизнес. Во-первых, это правильно. Вы приехали в другую страну и обязаны уважать ее законы. Во-вторых, это делает вас привлекательными для лучших кадров. В Узбекистане такой же голод на хороших специалистов, как и в России. В неизвестную на этом рынке компанию лучшие специалисты не готовы идти. Единственный ваш козырь — «белая» зарплата. Разделяйте понятия «хоп» и «да». Когда вы слышите «хоп», очень вежливо зафиксируйте то, о чем реально договорились. И убедитесь, что все договоренности вы понимаете одинаково. Найдите местных проводников, дружите с местными экспертами, знатоками рынка. Здесь это абсолютно необходимо — иначе не получите хороших контрактов.

Узбекистан устроен не так, как большинство других стран СНГ. Те модели бизнеса, которые у вас хорошо запустились в Казахстане или Кыргызстане, здесь, вероятнее всего, не запустятся (например, Узбекистан не входит в ЕАЭС, а это другие таможенные сборы). Так что заложите время на проверку модели, кастдев, ошибки, которые будут.

А чтобы меньше ошибаться, приходите в TalentLab за:

качественными топ- и мидл-менеджерами;

местными экспертами рынка, которые расскажут об особенностях ведения бизнеса в Узбекистане, помогут оценить возможности и сложности этого открытия;

исследованиями. TalentLab делает много исследований для крупных компаний: стоимость персонала, бизнеса/ниши — для того, чтобы предприниматель еще раз оценил необходимость выхода на узбекский рынок.

Больше информации о TalentLab вы можете найти на сайте или по E-mail [email protected].

Алёна Владимирская — один из ведущих хедхантеров России, 27 лет на рынке HR. Уже больше двух лет на рынке Узбекистана функционирует TalentLab, подбирающий топ/мидл-менеджеров для узбекских, российских, казахстанских, арабских и саудовских компаний, а также предоставляет хантинговые услуги для компаний, которые выходят на рынок Узбекистана.

Фото на обложке: ways alfan / Unsplash

ИП Аринина Ольга Владимировна

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