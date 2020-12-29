Три способа построить крепкие отношения с коллегами

Личные встречи с людьми невозможно заменить телефонными звонками или другими технологиями. Однако в новой реальности нам предстоит какое-то время коммуницировать с близкими и коллегами исключительно в виртуальной среде. Вот несколько способов наладить отношения с коллегами в подобных условиях.

Психологический климат в жизни компании очень важен, так как от этого зависит доверие клиентов и партнеров.

Проблема в том, что надежные взаимоотношения сложно построить во время холодных звонков или официальных презентаций. Эмоциональная связь возникает в моменты личного взаимодействия, когда люди узнают друг друга не только с профессиональной стороны. Подобный опыт сложно воспроизвести во время рабочих встреч онлайн.

40% участников опроса Atlassian заявили, что переход на удаленный формат работы отразился на их социальном взаимодействии с коллегами.

Участники также сообщили, что, по их мнению, вынужденное общение с сотрудниками негативно влияет на их способность строить органичные отношения. Однако ни одна из этих проблем не является неразрешимой. Вот как наладить отношения с коллегами даже на расстоянии.

1. Будьте надежны

Надежность — это важная черта как в обслуживании клиентов, так и в отношениях с коллегами или подчиненными. Как и в общении с покупателями, важно удовлетворять все их запросы. Если обещаете сделать что-то, нужно выполнить это в ближайшее время. Когда сотрудники запрашивают информацию, желательно предоставить ее сразу.

2. Будьте полезны

Для этого важно понимать запросы и желания собеседника, и что может помешать их достичь. Для этого необходимо задавать правильные вопросы.

Лучшие продавцы не продвигают товар. Они умеют выявлять проблемы клиента и сопоставлять их со своим продуктом или услугой. Задача лидера также заключается не только в умении говорить, но и слушать.

3. Преодолевайте препятствия

Предлагайте свою помощь коллегам. Если вы заметили, что один из членов команды изо всех сил пытается продвинуться по карьерной лестнице, поговорите с ним, чтобы узнать о его целях и дать несколько советов о том, как их достичь. Также полезно будет познакомить тех, чьи проекты могут выиграть от сотрудничества. Когда вы действуете в интересах работников, они чувствуют свою ценность.

Наконец, важно применять эти знания в реальной жизни. Откровенно говорите о том, что вы можете делать как руководитель, а что — нет. Искренне рассказывайте о причинах определенных действий или решений, которые могут разочаровать окружающих. Умение признавать недостатки — проявление силы.

Также необходимо вовлекать в отношения всего себя, а не только свою профессиональную сторону. Расскажите немного о своих хобби, целях и других вещах, не касающихся работы. Это позволит отношениям выйти на новый уровень.

Часто недоверие и непонимание могут стать причиной разногласий. Однако развивать отношения на расстоянии непросто, но возможно. Это умение позволяет нам эффективно работать в любых условиях.

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