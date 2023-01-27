«Я передал свою память на аутсорс искусственному интеллекту»

Сегодня мы потребляем как никогда много информации, и удерживать ее в памяти все сложнее. На помощь приходят различные инструменты, которые помогают сохранить контент и напомнят о нем, когда это будет полезно. Журналист Шубхам Агравал решил испытать такое приложение на себе и обсудил эффект с экспертами. Публикуем перевод его текста из Business Insider.

Недавно я почувствовал, что память меня подводит. День близился к вечеру, и судя по истории просмотров браузера, я успел прочитать десяток новостных статей, множество сообщений в Slack, несколько тредов в Twitter и кучу заметок для следующего задания. И почему-то я не мог вспомнить большую часть этой информации. Я мог воспроизвести прочитанное в общих чертах, но мне не хватало деталей.

В том случае не было ничего особенного — несколько дней спустя в разговоре с другом я с трудом мог вспомнить подробности прочитанной мной длинной истории о коронавирусе. Эти случаи не были кризисами памяти или последствиями травмы. Просто в моем мозгу было слишком много шума. Неважно, что или как много я читаю онлайн, моя память просто не может надолго это удержать.

Впрочем, мой мозг тут не виноват. Большинство людей ежедневно потребляют огромный объем текста — сотни тысяч слов — поэтому не удивительно, что наша память не может удержать больше чем несколько скудных деталей.

«У людей память хуже, чем мы думаем, а память на текст в целом невелика», — объясняет Вирджиния Клинтон-Лизелл, адъюнкт-профессор психологии образования в Университете Северной Дакоты.

Интернет лишь усугубляет проблему. Чтение онлайн сопровождается множеством препятствий, которые мешают мозгу зафиксировать потребляемую информацию в долгосрочной памяти. Когда мы читаем книгу, такие факторы, как число страниц и физическая возможность держать и переворачивать страницы, помогают мозгу создать ментальную карту содержащейся в ней информации.

Однако у сайтов нет таких триггеров памяти. И поэтому многочисленные исследования продемонстрировали, что участники, которые читали текст офлайн, лучше понимали его, концентрировались и вспоминали информацию, чем те, что читали в интернете.

Кроме того, сеть добавляет немало дополнительных отвлекающих факторов — автоматически воспроизводящиеся видео, всплывающая реклама и безостановочная лавина уведомлений — которые также не способствуют удержанию информации.

«Наша способность обрабатывать поступающую информацию имеет естественные ограничения», — комментирует Эндрю Диллон, профессор информатики и психологии в Техасском университете.

Он добавляет, что когда мы пытаемся обработать много вещей одновременно, «мы расплачиваемся за это своей памятью и пониманием либо временем».

Еще одна проблема в том, что люди тратят намного меньше умственных усилий на чтение онлайн, потому что мы воспринимаем это как социальные сети — будто текст нужно просто бегло просмотреть. Чтобы информация попала в наши структуры знаний, объясняет Диллон, мы должны распределять внимание. «Это требует времени и усилий», — говорит он.

Поскольку мы знаем, что можем в любой момент посмотреть нужную информацию — будь то мобильный номер или день рождения Джорджа Клуни — мы с меньшей вероятностью ее запомним. Часто в течение дня я ищу в Google статьи, которые прочитал всего несколько часов назад, потому что не могу вспомнить больше нескольких ключевых слов.

Чтобы решить эту проблему, в последние годы появились десятки приложений для сохранения закладок и статей. Такие инструменты, как Pocket и Instapaper, привлекли миллионы пользователей, предложив им способы организовать ссылки и сохранить то, что они хотят почитать онлайн. Но управление ими похоже на еще одну рутинную обязанность и не всегда помогает удержать информацию с этих страниц.

Из-за этого я решил попробовать новый малоизвестный сервис Heyday.

Он позиционирует себя как ассистент с ИИ-памятью и обещает решить две ключевые проблемы инструментов для чтения: он практически не требует усилий от пользователя и помогает лучше запоминать информацию. Вместо того, чтобы создавать каталог из прочитанного мною, он обещал помочь мне удерживать это в памяти.

Спустя три недели использования я нашел его эффективным, но обнаружил недостаток: подобный инструмент может со временем ухудшить биологическую память.

Новая память

Основанный в 2021 году Heyday был разработан так, чтобы функционировать как память — инструмент обрабатывает все, что вы читаете в фоновом режиме и извлекает информацию тогда, когда она может понадобиться. Он автоматически сканирует все, что пользователь просматривает в браузере: веб-страницы, Google Документы, записи, переписку в Slack и твиты.

Читайте по теме:

Цифровая амнезия: как смартфоны разрушают нашу память

9 мнемотехник, которые позволят запомнить что угодно

Как офисная работа влияет на наш мозг и почему она так утомительна

Затем он сортирует все по категориям в зависимости от темы или от того, сколько времени на это потрачено. Как только информация попадает в каталог, он предоставляет динамические подсказки рядом с результатами поиска или внутри самих статей, чтобы помочь восстановить в памяти уже прочитанное.

После установки расширения для браузера Heyday приступил к работе, сканируя все, что я читал. Как только он собрал достаточно, то стал показывать мне, что я читал. Когда я ввел в поисковую строку «Илон Маск», чтобы просмотреть новости о том, как CEO Twitter блокирует журналистов, приложение представило рядом с результатами список связанных ссылок из моей истории с кратким содержанием.

В этом случае Heyday отобразил текст из новостной рассылки одного журналиста, твит о том, как Маск набросился на него в чате Spaces, и профиль другой социальной сети, в которую стекались люди.

Этот список сразу помог мне вспомнить, что я уже искал по теме, и добавил к поиску полезного контента, помогая мне полезнее распорядиться своим временем.

Скриншот: Shubham Agarwal / Heyday

При чтении статьи Heyday также подчеркивает ключевые слова, о которых я читал в прошлом, и когда я навожу на них курсор, приложение рассказывало мне больше об этой теме на основе того, что я прочитал.

В то время как инструмент для браузера Heyday действует как ассистент, его веб-версия похожа на статическое представление моей онлайн-памяти. Она распределяет весь просмотренный контент по категориям: видео, твиты, отчеты об исследованиях и так далее.

Поскольку этот поисковый инструмент понимает естественный язык, я мог написать точный запрос, например «статьи о блокировке Илона Маска», и не беспокоиться о корректном синтаксисе и ключевых словах.

Плюс, если в моей истории поиска были статьи, которые мне особенно понравились, я мог попросить Heyday сохранить их в отдельной папке «избранное» или «рецепты», и в следующий раз, когда найду подобный материал, приложение автоматически порекомендует сохранить его в этой папке.

Скриншот: Shubham Agarwal / Heyday

Один из потенциальных недостатков Heyday — то, что он собирает огромное количество данных о пользователе и истории его посещений. Но Самиур Рахман, соучредитель и CEO стартапа, говорит, что данные зашифрованы, а бизнес-модель не зависит от продажи пользовательских данных или рекламы. Компания получает доход от ежемесячной подписки в $19 за использование приложения.

Хотя подписка помогает сохранить мои данные в безопасности, высокая цена ограничивает аудиторию этого инструмента такими людьми, как исследователи или журналисты, которые часто им пользуются и могут оправдать затраты.

Еще одно ограничение инструмента заключается в том, что виджету поиска часто требовалось несколько секунд, чтобы появиться рядом с моими результатами поиска. И хотя он никогда не пропускал то, что я читал, алгоритм Heyday иногда не понимал содержание ссылки и контекст, в результате чего нужные мне статьи не появлялись.

Однако за 3 недели использования Heyday я постоянно чувствовал, что инструмент существенно повлиял на то, как много я могу вспомнить — и эксперты, с которыми я говорил, могли это объяснить.

Новая информация попадает в первую «кривую забывания» в нашей памяти, и большая ее часть ускользает, если мы не тратим время на повторение материала. Диллон объясняет, что перечитывание или повторение критически важно, чтобы лучше запомнить новую информацию. По его словам, постоянная демонстрация одной и той же информации может быть очень полезна для улучшения памяти.

Таким же образом, говорит Клинтон-Лиселл, создавая связи между предметами или темами, мы естественным образом улучшаем понимание и память. Он добавляет, что если такой инструмент, как Heyday, помогает формировать связи во время чтения, он должен помочь нам лучше запоминать.

Я убедился в этом и сам.

Смена фокуса

Рахман говорит, что конечная цель Heyday как ассистента для памяти — «увеличить творческий потенциал отдельных людей». Он верит, что если освободить мозг от задачи кодировать и восстанавливать воспоминания, у него будет больше свободы, чтобы «сфокусироваться на том, в чем человеческий мозг особенно хорош — размышлениях, креативности и анализе».

Heyday — не единственный проект в этой области. Деннис Сюй, сооснователь Mem AI, самоорганизующегося рабочего пространства, хочет помочь мозгу запоминать разрозненные фрагменты информации, чтобы он прилагал меньше усилий и не хранил сырые данные, которые легко посмотреть. Стартап уже получил поддержку Open AI.

Цель Mem AI — позволить людям сосредоточиться на творческой работе и запоминать такие личные детали, как лицо любимого человека.

«Я думаю, что это более достойное использование памяти мозга, чем, например, хранить в ней даты битвы за Аламо», — говорит Сюй.

Rewind, стартап, который собрал $10 млн в раунде, который в прошлом году возглавил Andreessen Horowitz, заявил, что его «долгосрочное видение заключается в том, чтобы дать людям идеальную память». Rewind фиксирует все, на что вы смотрите на своем компьютере, и создает временную шкалу ваших действий, позволяя просто искать факты и переписки вместо того, чтобы вспоминать их или тратить время на поиск в разных приложениях.

С другой стороны, Personal AI хочет клонировать ваш разум, создав виртуальный «второй мозг» со всеми вашими воспоминаниями и данными.

Однако, если мы регулярно начнем передавать работу по запоминанию на аутсорсинг интернет-инструментам, эволюционирует ли наша биологическая память, чтобы устареть? У нас уже есть свидетельства, что интернет ухудшает память, поскольку мы не чувствует потребности помнить то, что можно просто «погуглить».

Представитель Personal AI Джонатан Бикофф считает, что это не обязательно плохо. Он ожидает, что с поддержкой технологий разум будет более мощным и надежным, чем сейчас.

«С помощью ИИ люди, возможно, смогут больше наслаждаться жизнью, спокойнее относиться к забывчивости и научиться вплетать искусственный интеллект в повседневную жизнь», — говорит Бикофф.

Хотя единого мнения о биологической эволюции нашей памяти еще нет, Диллон считает, что степень, в которой интернет и цифровой доступ делают запоминание устаревшим, по крайней мере для некоторых людей, интересна.

«Зачем учить стихотворение наизусть, если можно открыть его по необходимости? Какой смысл учить математические таблицы, если можно просто спросить ответ у голосового помощника? Нуждается ли наш разум, как и тело, в упражнениях, чтобы полноценно функционировать? Думаю, в этом есть некоторая правда», — рассуждает он.

С ним трудно не согласиться. Когда я использовал Heyday, меня постоянно удивляло количество уже забытых мною историй в виджетах. Это напоминало, как много прочитанной информации ускользает из моего мозга.

Хотя Heyday эффективно восполнял пробел в моей ограниченной памяти, облегчая исследования, я беспокоюсь, что зависимость от этого инструмента сделает мою память еще хуже. Но, учитывая растущий объем текста, который мы читаем онлайн, возможно, мы уже прошли точку невозврата.

Современный мир требует, чтобы мы потребляли огромное количество информации, и наша биологическая память просто не в состоянии запомнить все это. Таким образом, вместо того, чтобы вести безнадежную игру, можно использовать Heyday как расширение памяти. И, по крайней мере, для меня это приложение останется надолго.

Источник.

Фото на обложке: Peshkova / Shutterstock