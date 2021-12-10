Компания OutSystems: платформа для кодовой разработки и интеграции

Почему стоит ознакомиться с этой технологией? Какими преимуществами она обладает и чем отличается от аналогов? Разбираемся подробно.

Технологии low code все больше распространяются в мире ИТ. OutSystems — одна из самых популярных платформ этого типа. В последнем раунде финансирования серии E компания привлекла $150 млн, после чего ее оценка достигла $9,5 млрд.

Содержание:

Перспектива low code разработки

Платформа OutSystems была создана в 2001 году и за последние 20 лет стала одним из лидеров среди технологий low code. OutSystems используют компании из различных отраслей по всему миру, в том числе такие гиганты, как Mercedes-Benz, Volkswagen, Honda, ING, AXA, Intel и Hewlett-Packard.

По словам создателей OutSystems, платформа завоевала популярность благодаря тому, что она ускоряет реализацию новых решений. По качеству такие решения не уступают приложениям, разработанным традиционным образом, — и даже сопоставимы по уровню сложности.

Одно из бесспорных преимуществ low code разработки — возможность сэкономить деньги и, что наиболее важно, время. Все благодаря упрощенному методу проектирования.

Поскольку сложный код представлен в виде готовых графических элементов, для построения базы данных и логики приложения достаточно создать лишь подходящую блок-схему. А для этого не нужно знать языки программирования.

Создатели OutSystems глубоко прониклись этой идеей. Среда программирования платформы помогает разработчику на каждом этапе: от него требуются лишь указания, которые технология затем переводит на соответствующий язык программирования.

Таким образом, для создания таблиц, из которых состоит база данных, и их заполнения требуется лишь несколько щелчков мыши — это не намного сложнее, чем заполнить таблицу в Excel.

Особенности технологии

Быстрая доставка приложений. OutSystems предоставляет корпоративную платформу Rapid Application Delivery (RAD), которая позволяет легко и быстро разрабатывать приложения, а затем беспрепятственно доставлять их на iOS, Android и в интернет.

Low code. OutSystems — это платформа low code, которая позволяет визуально создавать приложения. Она доступна как облачное, локальное и гибридное решение. Ее можно с легкостью интегрировать с другими системами, а также добавлять в нее собственный код.

Алгоритмы ИИ. Искусственный интеллект помогает разрабатывать приложения в OutSystems. Это можно заметить, например, при создании новых столбцов в таблице или установке параметров в приложении, для которых нужно определить тип данных. Основываясь на названии столбца или параметра, ПО автоматически устанавливает подходящий тип.

Редакции (Free, Standard и Enterprise)

OutSystems предлагает четыре уровня лицензии для доступа к платформе: бесплатный, стандартный и корпоративный. Выбор зависит от количества человек в команде и того, для каких целей она будет использоваться. Рассмотрим каждую из них в отдельности.

Free

Количество конечных пользователей: 100.

Стоимость: бесплатно.

Этот уровень открывает доступ к 2 Гб памяти в общедоступном облаке OutSystems — этого хватает для простых приложений. Он подойдет для небольших компаний и разработчиков, которые хотят ознакомиться с технологией и понять, как она работает.

Standard

Количество конечных пользователей: не ограничено.

Стоимость: от $1,5 тысяч в месяц.

Стандартная версия предлагает ряд дополнительных преимуществ: возможность использовать технологию локально или в частном облаке и доступ к более безопасному типу облака OutSystems. За дополнительную плату также можно увеличить число доступных сред.

Enterprise

Количество конечных пользователей: не ограничено.

Стоимость: индивидуальна для каждого клиента.

Основное отличие от более дешевых вариантов — количество доступных сред (от пяти и более) и конвейеров (от двух и более).

Стоит отметить, что при наличии любой платной версии OutSystems можно использовать службу поддержки клиентов. Однако ее возможности зависят от типа подписки: например, «корпоративные» клиенты могут связаться с поставщиком в любое время (24/7). На все подписки также распространяется гарантия работоспособности на 99,5%.

Плюсы и минусы платформы

Одно из основных преимуществ OutSystems — короткий разработческий цикл, что достигается благодаря визуальной разработке. Более того, платформа позволяет создавать приложения для Android и iOS и с легкостью адаптировать их под различными носители, такие как смартфоны, планшеты и прочие.

Сейчас системы полностью интегрированы в бизнес-процессы, поэтому непросто переключиться на новую среду разработки. Создатели OutSystems это учли, поэтому инструмент легко внедрить в текущие среды.

Когда нужно быстрее выпустить рабочее приложение, легко упустить из виду вопрос безопасности. OutSystems решает эту проблему с помощью встроенной системы безопасности, которая предотвращает многие риски и потенциальные утечки.

OutSystems побуждает разработчика создавать код без ошибок, которыми с легкостью могут воспользоваться хакеры. Если он содержит уязвимости, инструмент просто не позволит его опубликовать.

Однако, независимо от уровня знаний и владения платформой, не получится избежать некоторых трудностей. OutSystems помогает разработчикам двумя способами.

Обширная документация. Сайт OutSystems предлагает сборник знаний и советов по использованию среды проектирования и ее элементов, а также конкретные инструкции. Документация очень детализирована и представлена в доступной форме.

Сайт OutSystems предлагает сборник знаний и советов по использованию среды проектирования и ее элементов, а также конкретные инструкции. Документация очень детализирована и представлена в доступной форме. Форум для разработчиков. Решения также можно найти на форуме OutSystems, где пользователи делятся своим опытом и идеями о том, как преодолеть различные трудности. Он содержит огромное количество записей, а значит, велик шанс, что проблема, с которой вы столкнулись, уже описана и решена кем-то другим.

Решения также можно найти на форуме OutSystems, где пользователи делятся своим опытом и идеями о том, как преодолеть различные трудности. Он содержит огромное количество записей, а значит, велик шанс, что проблема, с которой вы столкнулись, уже описана и решена кем-то другим. Служба поддержки. При возникновении более сложных технических проблем можно обратиться в службу поддержки. Тем не менее стоит учитывать, что сервис отдает приоритет владельцам более дорогих подписок.

Несмотря на все преимущества, некоторых пользователей, особенно индивидуальных и представителей небольших компаний, может отпугнуть высокая стоимость продукта. В таком случае можно рассмотреть альтернативы.

Аналоги

В течение многих лет OutSystems считается лидером среди платформ для low code разработки. Однако рынок предлагает и другие варианты.

Kissflow Low-code

Стоимость: $360 в месяц.

Это платформа no code, предназначенная для автоматизации бизнес-процессов. Поэтому она позволяет создавать лишь некоторые из типов приложений, доступных в OutSystems. Кроме того, в отличие от OutSystems, Kissflow считается no code, а значит, любой бизнес-пользователь может в ней работать.

Mendix

Стоимость: от $56 в месяц (есть бесплатный вариант).

По функциям и интерфейсу Mendix очень похож на OutSystems. Однако Mendix с самого начала был нацелен на облачные, а не локальные решения, поэтому некоторые из них более развиты.

Zoho Creator

Стоимость: от $37 в месяц.

В плане функций Zoho Creator кажется более упрощенной, и чаще всего ее используют маленькие и средние компании. Платформа также предлагает множество шаблонов приложений и надежный контроль данных.

Appian

Стоимость: зависит от целей использования.

Appian — это, в первую очередь, корпоративный инструмент, а его ценность заключается в соответствующих функциях и большом количестве пользователей. Платформа предлагает ряд продвинутых возможностей, таких как роботизированная автоматизация процессов (Robotic Process Automation, RPA) и управление документацией, и используется в основном для управления бизнес-процессами.

QuickBase

Стоимость: от $500 в месяц.

QuickBase — это современный облачный инструмент, предназначенный для создания баз данных, используемых в бизнес-приложениях. Кроме того, он предлагает возможность автоматизировать рабочие процессы с помощью новой базы данных. С помощью QuickBase часто создают пользовательские приложения, такие как CRM-системы. Но, поскольку это новый продукт, он не лишен проблем со скоростью и требует доработок.

В статье использовались материалы следующих источников:

Providit.eu

Ada-ict.nl

Pretius.com

Kissflow.com