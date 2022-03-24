Три признака, что вы слишком много работаете

Мнение о том, что переработки доказывают лояльность и профессионализм сотрудника, давно устарело. Поскольку человеческие ресурсы ограничены, работа без отдыха сказывается и на физическом, и на ментальном здоровье, а также на самой продуктивности. В материале — о признаках того, что вы работаете слишком много.

Вы изображаете, что работаете

Работникам интеллектуальной сферы часто приходится сохранять концентрацию, чтобы работать эффективно. Если проект занимает особенно много времени, на это уходит много сил — и мы используем внутренние резервы, из-за чего расходуем внутренние резервы на дни вперед.

После переработок выполнять задачи тяжело. Высок соблазн начать изображать работу — выполнять действия, которые внешне имитируют ее, но не несут пользы: перекладывать бумаги, просматривать сайты или погружаться в социальные сети.

Немного отвлечься — распространенная практика, особенно когда требуется переключить внимание с одного задания на другое. Но чем длиннее рабочий день, тем больше времени уходит на посторонние дела. Это хороший признак, что стоит работать меньше.

Вам трудно мыслить творчески

В той или иной степени работа подразумевает решение новых проблем. Легко сделать что-то, если ответ уже известен. Но часто приходится демонстрировать творческий подход, действуя в новых условиях.

Если вы проработали слишком много часов подряд, предложить по-настоящему креативное решение будет трудно. Из-за ментальной усталости трудно удержать в голове все элементы проблемы: мысли будут перескакивать с одного на другой. В результате мы либо заходим в тупик, либо выбираем старое проверенное решение.

Вы не можете сосредоточиться на прочитанном

Концентрация требует усилий. Даже если вы высыпаетесь, работа будет расходовать физические силы. Но есть легкий способ определить, когда нужно сделать отдых — и он занимает всего 10 минут.

Откройте книгу или статью, которая объясняет сложную тему, связанную с работой. Почитайте 10 минут. Если спустя это время вы сохраняете концентрацию и можете воспроизвести прочитанное, все в порядке. Но если вы чувствуете, что засыпаете, или мысли начинают блуждать в другую сторону, пора отдохнуть.

Нам свойственно думать, что чем больше мы проводим за рабочим столом, тем больше успеваем сделать. Но практика показывает, что эта логика не всегда справедлива. Универсального рецепта и идеального графика не существует — однако эти советы помогут найти баланс.

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