App Annie: во время пандемии расходы пользователей на мобильные игры выросли на 40%

Во время пандемии пользователи обратились к онлайн-источникам развлечений, в том числе к мобильным играм. Однако даже по мере ослабления ограничений спрос на них сохраняется. Сервис для анализа данных о мобильных приложениях App Annie в сотрудничестве с IDC представил новый отчет за первый квартал 2021 года. Вот какие интересные выводы сделали аналитики.

Согласно отчету, за первый квартал 2021 года пользователи по всему миру скачали на 30% больше игр, чем за четвертый квартал 2019 года. Более того, расходы на мобильные игры составили рекордные $1,7 млрд в неделю — это на 40% больше, чем до пандемии.

Влияние на средние мировые еженедельные расходы потребителей (до и после пандемии). Фото в тексте: Арр Annie

По данным за первый квартал 2021 года по Северной Америке и Западной Европе, США и Германия лидировали на других рынках c точки зрения роста расходов на мобильные игры. Саудовская Аравия и Турция доминировали в остальной части мира, за пределами Азиатско-Тихоокеанского региона. На сам АТР пришлось около половины расходов на мобильные игры за весь квартал.

Доли мировых потребительских расходов на игры по регионам (за первые кварталы 2020-2021 годов). Фото в тексте: Арр Annie

Но дело не только в пандемии. Стремительный рост мобильных игр также говорит о том, что эта сфера опережает другие формы цифровых игр. В этом году игры для мобильных устройств превзойдут компьютерные в 2,9 раз, а домашние игровые консоли — в 3,1 раза.

Мировые потребительские расходы на игры по основным группам устройств. Фото в тексте: Арр Annie

Помимо этого, как отмечает App Annie, мобильный и консольный рынки все больше объединяются. Современные мобильные устройства предлагают графику и геймплей, которые не уступают консольным, а также кроссплатформенные возможности и многопользовательские игры.

В категориях самых прибыльных приложений, как правило, доминируют игры с онлайн-функциями в режиме реального времени, в том числе «‎игрок против игрока»‎ и кроссплей. Например, в первой квартале 2021 года Roblox стала самой прибыльной игрой по всему миру в iOS и Google Play. За ней следует Genshin Impact, которая недавно получила премию Apple Design Award на всемирной конференции Worldwide Developer Conference.

10 самых прибыльных мобильных, портативных и компьютерных игр по платформам за первый квартал 2021 года. Фото в тексте: Арр Annie

В отчете также проанализирован рекламный рынок в игровой индустрии и рост мобильных приложений для игровых консолей, включая My Nintendo, Xbox Game Pass, PlayStation App, Steam, Nintendo Switch и приложения Xbox. Пик загрузок этих приложений пришелся на начало карантина в США в апреле 2020 года. Сейчас они продолжают сохранять более высокий уровень, чем до пандемии.

Рост приложений для игровых консолей (по всему миру, на iOS и Google Play). Фото в тексте: Арр Annie

Касательно рекламы, App Annie отмечает, что в третьем квартале 2020 года отношение пользователей к внутриигровой рекламе улучшилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Однако в США предпочтение отдается интерактивной рекламе и роликам, за просмотр которых можно получать награды.

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