Олимпийские игры 2024 уже стартовали — но не в Париже, а на китайских фабриках

Церемония открытия Игр пройдет в Париже только через три месяца, однако на китайских фабриках уже вспыхнула «олимпийская лихорадка». Город Иу — один из крупнейших торговых центров Китая — за первые два месяца года экспортировал спортинвентаря на $235 млн, на 70,5% больше, чем годом ранее.

Китайские торговцы сообщают о резком росте экспорта спортивного инвентаря во Францию по мере приближения Летних Олимпийских игр 2024.

Торговцы в Иу, городе в восточном Китае, известном своими впечатляющими оптовыми рынками, сообщают о росте заказов из Франции. Местные фабрики спешно производят огромные партии самых разных товаров — от надувных палок-стучалок с триколором до сувениров в виде Эйфелевой башни.

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Об увеличении спроса в преддверии Олимпиады сообщают и китайские СМИ. Фабрикам в регионе придется работать на полную мощность весь май или даже июнь, чтобы успеть выполнить все заказы.

По данным о таможенных пошлинах, экспорт спортивного инвентаря из Иу за первые 2 месяца 2024 года вырос до 1,7 млрд юаней ($235 млн), +70,5% к аналогичному периоду прошлого года.

По показателям год к году экспорт во Францию вырос на 42,1%.

О резком скачке экспорта спортивного оборудования во Францию в марте свидетельствуют и показатели гиганта онлайн-торговли Alibaba. Популярностью пользуются теннисная форма, спортивная одежда с олимпийской атрибутикой, сумки для гольфа и шлемы.

Тот факт, что большая часть сувенирной продукции для Олимпийских игр в Париже производится в Китае, не остался незамеченным во Франции. В конце 2022 года Парижский Олимпийский комитет сообщил, что только 8% игрушек в виде олимпийских талисманов будут производиться во Франции, что вызвало недовольство в стране.

Представитель правительства объяснил, что большую часть производства пришлось передать на аутсорс в Китай, так как из-за «структурной проблемы» производственного сектора Франция не может в краткие сроки изготовить 2 млн мягких игрушек.

Олимпийский ажиотаж стимулировал развитие предпринимательства в Иу. Е Демо, экспортер кубок и медалей, рассказал местным СМИ, что благодаря Олимпиаде значительно увеличилось количество контрактов, пик заказов ожидается в мае и июне.

Другая предпринимательница Чжоу Цзянь заявила, что ей удалось хорошо заработать на сувенирной олимпийской продукции. Например, мячи для настольного тенниса обычно продаются на оптовом рынке по цене 0,6 юаня за штуку, а мячи для Олимпиады-2024 стоят уже более 6 юаней за штуку.

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Предприниматели в Иу также считают, что благодаря играм можно будет заработать не только на сбыте спортивной сувенирной продукции. Ожидается, что Олимпийские игры вызовут всплеск интереса к туризму в Европе.

Китайские фабрики уже готовятся к расширению клиентской базы. По их опыту, после того как новый клиент сделал первый заказ, с высокой долей вероятности он обратится еще раз.

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Фото на обложке: Pexel