Два способа получать пассивный доход с криптовалют

Для трейдеров, планирующих более долгосрочные вложения, есть и другие способы зарабатывать на криптоактивах, которые будут просто лежать в кошельке — стейкинг и доходное фермерство. Вот что они из себя представляют.

Вложившись в криптовалюту, многие задаются вопросом: что делать дальше? Отслеживать взлеты и падения биткоина, эфириума и прочих монет, а также активно торговать ими во время этих колебаний, — это работа на полный день, на которую не у всех есть время.

«Стейкинг» (staking) и «доходное фермерство» (yield farming) на сетях DeFi позволяют получать пассивный доход. DeFi — это общий термин для decentralized finance или децентрализованных финансовых сервисов для валют и смарт-контрактов, построенных на блокчейне.

По своей сути, стейкинг и доходное фермерство — это примерно одно и то же. Они предполагают вложение денег в одну или несколько криптовалют и сбор процентов и комиссии с транзакций на блокчейне.

Как работает стейкинг

Криптовалюту нужно хранить на счету, чтобы она собирала проценты и комиссии, когда средства проходят через валидаторы — узлы в блокчейне, которые поддерживают работоспособность сети. Когда валидаторы участвуют в выполнении транзакций, стейкхолдеры получают часть комиссии.

Этот способ пассивного заработка очень популярен и доступен на основных криптобиржах, таких как Coinbase. Какой доход можно получать? Некоторые токены, например стейблкоин USDC, привязанный к доллару США, приносят около 0,15% годовых, тогда как другие цифровые валюты — 5-6% в год.

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Некоторые сервисы могут блокировать средства на определенный период времени — это значит, что нельзя вносить и снимать их в любое удобное время. Помимо этого, для начисления процентов может потребоваться минимальная сумма.

Как работает доходное фермерство

Этот подход немного сложнее, хоть и не сильно отличается. Пользователи добавляют средства в пул ликвидности, часто объединяя несколько типов токенов.

К примеру, пул ликвидности, в котором объединены Raydium и USDC, может создать комбинированный токен, приносящий 54% годовых. Более того, некоторые новые и крайне нестабильные токены могут входить в фермы, предлагающие сотни процентов годовых и 10-20 тысяч годовой процентной доходности (ставка с учетом начисленных процентов).

Вознаграждения начисляются круглосуточно и обычно выплачиваются в виде криптотокенов. Собранные токены можно инвестировать обратно в пул ликвидности и добавить в ферму, чтобы получать более крупные вознаграждения. Их также можно вывести и конвертировать в наличность.

С каким рисками можно столкнуться

Доходное фермерство не только более прибыльно, чем стейкинг, но и рискованнее.

Токены, предлагающие столь высокие процентные ставки и прибыль с комиссий, с большей вероятностью могут сильно упасть в цене, если основной токен резко подешевеет. Это называется «непостоянные убытки» (impermanent loss). Даже если комиссии принесли хороший заработок, рыночная стоимость токенов может снизиться, обесценивая инвестиции в ферму.

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Некоторые DeFi-сервисы предлагают leveraged investing (кредитное инвестирование) — это еще более рискованный способ.

Добавляя мультипликатор 2x, 3x и выше к вложениям в ферму, пользователь одалживает токен одного типа, чтобы объединить его с другим, и платит залог, который можно будет вернуть за счет высокой годовой процентной доходности. В худшем случае весь актив может быть ликвидирован, а от вложенных средств вернется лишь процент.

Новичкам в доходном фермерстве следует избегать пулов с низкой ликвидностью. В мире DeFi это измеряется с помощью TVL (total value locked) — общей суммы средств, вложенных в определенный пул ликвидности, валюту или биржу.

И, как и в случае с любым типом цифровой сети, DeFi-сервисы сталкиваются со взломами и ошибками. Кроме того, чтобы получать хорошую и постоянную прибыль, может потребоваться больше усилий, чем для обычного пассивного дохода.

Постоянное отслеживание стоимости токенов и переход от одной фермы к другой может как приносить хорошие результаты, так и вызывать зависимость. К тому же это не сильно отличается от трейдинга на фондовой бирже — процесс рискованный, и иногда больше зависит от удачи, а не от мастерства.

С чего начать

Для начала проверьте, предлагает ли криптобиржа, которую вы используете, возможность зарабатывать с помощью одного из представленных выше способов.

Стейкинг валют, в том числе Ethereum, Tezos, Polkadot и Solana, могут предлагать следующие сервисы:

Доходное фермерство доступно на этих и прочих платформах:

Чтобы получить к ним доступ, обычно нужно подключить криптокошелек для внесения и вывода средств.

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