Lay’s построит футбольные поля из переработанных пачек от чипсов

В рамках экологичного молодежного проекта компания Lay’s вместе с УЕФА и футбольной организацией Streetfootballworld создаст первые в мире футбольные поля из переработанных упаковок от чипсов. Они призваны принести максимальную пользу обществу при минимальном воздействии на окружающую среду.

Согласно программе RePlay, Lay’s планирует использовать инновационную технологию переработки отходов для строительства футбольных полей. «Мы дадим упаковкам вторую жизнь», — отметил Себнем Эрим, вице-президент по вопросам международного маркетинга компании PepsiCo, владеющей Lay’s.

Согласно технологии, разработанной совместно с Greenfields, пустые пачки из-под чипсов отбирают на сортировочных станциях, затем их моют, измельчают, добавляют резину и преобразуют в гранулы. Из них производят специальный слой Ecocept, на который укладывают искусственный газон. Срок службы полей оценивается приблизительно в 10 лет, после чего газон и слои Ecocept могут быть полностью переработаны. Строительство одного поля обходится от $200 тысяч до $250 тысяч.

Streetfootballworld — это организация, которая строит футбольные поля и устраивает спортивные фестивали по всему миру. Именно она занималась подбором мест для экологически чистых полей.

«Мы считаем, что футбол — это универсальный язык и инструмент для преобразования нашего общества», — рассуждает Владимир Боркович, управляющий директор Streetfootballworld.

Первое футбольное поле открылось в мае в Тембисе, Южная Африка. За ним последуют площадки в населенных пунктах Бразилии, Турции, России и Великобритании, которые планируют завершить до конца года. Эрим говорит, что выбор локаций зависит от того, где они будут иметь наибольшее социальное влияние на сообщество.

Lay’s также будет отвечать и за техническое обслуживание площадок и обещает, что все ремонтные работы будут проводиться с нулевым выбросом углерода. Аналогичный проект уже пилотируется в Осло. Streetfootballworld создаст различные программы привлечения молодежи. Планируется, что в первый год новые поля смогут привлечь 16 тысяч юных спортсменов.

Программы будут отвечать социальным потребностям каждого сообщества, но все они будут направлены на популяризацию спорта и обеспечение тренерской поддержки. Например, в Южной Африке программы включают в себя внеклассные футбольные мероприятия для детей, «которые поддерживают образование и являются образцам для подражания», — отметил Боркович. Lay’s также обещает предоставить юным участникам футбольную форму и учебные материалы.

По словам Борковича, участие сообщества в инициативе RePlay началось в период с 2017 по 2018 год, когда Lay’s построил три поля в самом крупном иорданском лагере для беженцев Заатари. Благодаря этому 35 тысяч человек получили возможность заниматься спортом. Однако в тот момент компания еще не использовала инновационный экологичный метод строительства полей.

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