Курс по истории искусств, бесплатные мультики и мобильный зубной кабинет: как компании помогают людям пережить карантин

Все эти меры очень пагубно сказываются на самочувствии и настроении тех, кто привык вести активный образ жизни. Как же справиться с тяготами вездесущего вируса, самоизоляции, удаленной работы и грядущего карантина?

Коронавирус вносит свои коррективы — одна за другой страны по всему миру вводят карантин. В России тоже все идет к этому, но пока что дальше самоизоляции и удаленки дело не зашло. Команда Rusbase, кстати, тоже теперь работает из дома.

Виктор Чеканов, генеральный директор MEGOGO Россия

Мы даем людям большой объем развлечений и возможность с пользой провести время, особенно в период карантина.

Так, мы ввели подписку на 1 месяц за 1 рубль и максимально расширили библиотеку нашего бесплатного контента. С 19 марта по 21 апреля сразу более 30 каналов можно будет смотреть бесплатно, среди них канал «Театр». Пополнилась и библиотека бесплатных фильмов.

Важно, что большинство контента имеет сурдоперевод и тифлокомментарии для пользователей с нарушениями слуха или зрения. Всего же у нас больше 10 тысяч единиц бесплатного контента, из них более 4,5 тысяч — фильмы и 1,5 тысячи — мультфильмы.

Мы отмечаем рост длительности пользования сервисом на 22% по сравнению с прошлой неделей. В будние дни трафик почти сравнялся с трафиком в выходные. Люди остаются дома, их главным развлечением становятся кино, тв, книги.

Мы заметили интересный факт — всплеск интереса к фильмам про вирусы и апокалипсис. Весь февраль и особенно март мы наблюдаем рост интереса к фильмам о вирусах с пиковым ростом на 32%.

Так, в начале марта, когда СМИ начали сообщать о ситуации с коронавирусом в Италии, выросли просмотры фильмов «28 дней спустя» и «Эпидемия». А сейчас на первом месте фильм «Заражение».

Техническая база MEGOGO готова и к еще большим нагрузкам. Параллельно, на период карантина, мы усилили работу техподдержки. Перебоев не наблюдаем.

Илья Красильщик, руководитель «Яндекс.Лавки»

Я разговаривал с людьми, которые пережили китайский карантин (он там постепенно заканчивается). Там его можно было относительно легко перенести именно из-за очень развитых служб доставки.

Для нас это очень важный момент — мы должны обеспечить огромное количество людей всем необходимым в течение долгого времени и скрасить им домашнюю изоляцию.

Мне кажется, что для этого не нужны какие-то специальные акции, надо просто держать уровень, не задирать цены, а необходимость в таких сервисах, как «Лавка», очевидна. И еще нужно быть внимательными к деталям — так, мы запустили бесконтактную передачу заказа. Курьер ставит пакет с продуктами на свою сумку, звонит в дверь и отходит на два метра.

Сейчас мы видим огромный рост спроса — и в количестве заказов, и в их размере. Вообще, мы сервис не про то, чтобы закупиться — наша задача сделать так, чтобы продукты были всегда. Сейчас у нас полки немного опустели, но это совсем не катастрофа — за пару дней наполним, просто нужно перестроиться. Мы увеличили закупки, составили список критически важных товаров и следим за ним особенно внимательно. В общем, можем всем обещать, что если вы самоизолируетесь, мы вам поможем, не волнуйтесь.

Иван Штанько, генеральный директор Puzzle English

В период вынужденной самоизоляции люди могут посвятить личное время самообразованию и с нашей помощью выучить или подтянуть английский язык с нуля до уровня Upper-Intermediate — игры, геймифицированные упражнения и увлекательный видеоконтент доступны в любом месте, где есть интернет.

С 17 марта по 1 мая мы предоставляем всем зарегистрированным пользователям онлайн-платформы возможность полностью бесплатного использования двух курсов «Метода Тичера» — детского курса (для детей от 5 до 12 лет) и курса Beginner (для начинающих изучать английский).

Это отличная возможность для родителей занять детей полезным и увлекательным делом в период вынужденных каникул, а также самим вспомнить азы английского в преддверии летнего туристического сезона, в наступление которого мы, как оптимисты, верим!

Мы работаем в сегменте ru-eng по всему миру и с начала марта наблюдаем аномальное увеличение спроса на наши тренажеры. Ежедневное количество регистраций на платформе и в приложениях увеличилось в среднем на 30%, но отдел поддержки независимо от увеличения количества регистраций справляется со своей задачей, вовремя отвечая на все вопросы пользователей.

Виктория Алеманова, директор по маркетингу и продажам Domino’s

Мы кормим людей вкусной пиццей и даже сейчас, в условиях надвигающейся эпидемии, повышенных рисков и усиленных мер безопасности не оставляем своих покупателей голодными. В эти дни, когда многие люди находятся в режиме самоизоляции и не выходят на улицу, услуги по доставке еды особенно актуальны.

Чтобы снизить риски и дать нашим клиентам чувство защищенности, мы вводим бесконтактную доставку. Ей смогут воспользоваться все клиенты, оплатившие заказ онлайн или подготовившие сумму наличными без сдачи.

Заказать такую доставку можно будет при оформлении заказа, и она не будет стоить никаких дополнительных денег. Кроме того, в нескольких регионах мы в тестовом режиме запускаем возможность заказа при минимальном чеке в 300 рублей: мы понимаем, что потребности изменились, и сейчас в наших услугах нуждается больше людей, которые хотят в одиночку пообедать маленькой пиццей и напитком, тогда как обычно основную долю составляют заказы на двоих человек и больше. Также продолжают действие все наши акции, стартовавшие в рамках перезапуска бренда месяц назад.

Значительное увеличение спроса мы ожидаем после 21 марта, когда начнется детский карантин, и готовимся к увеличению нагрузки — проводим специальные тренинги для сотрудников, прорабатываем возможность увеличения курьерского штата.

Одним из главных приоритетов Domino’s по всему миру всегда было обеспечение доставки в течение 30 минут, и даже в это трудное время мы не отказываемся от своих обещаний.

Ольга Акатьева, CEO Global Group

Наша компания занимается частными перелетами. Сейчас это практически единственное авиасообщение для ряда стран, закрывших свои границы, что повлекло за собой отмену регулярных рейсов. Мы доставляем пассажиров из любого города мира домой, так как время и дата вылета выбираются непосредственно клиентом.

Мы ввели повышенные меры безопасности: обработка самолетов после каждого рейса стала тщательнее, предусмотрены маски для экипажа и пассажиров, усилена система безопасности, а также стали обязательны осмотр у врача и сдача анализов.

До недавнего времени мы работали в обычном режиме. В марте некоторые клиенты традиционно вылетали по таким направлениям, как Сан Мориц и Куршевель. Несмотря на то, что вирус уже бушевал в Италии, на тот момент никто не придавал этому большого значения. Некоторые даже предпочли регулярные рейсы. Однако возвращаться уже пришлось частными рейсами.

Пик случился в прошлый четверг: в этот день к нам обратились практически все клиенты с просьбой подобрать джет из разных стран Европы, чтобы вернуться домой или вывезти из зоны карантина свои семьи.

Несмотря на повышенный спрос, с ситуацией мы смогли справиться довольно оперативно. Не могу сказать, что на рынке существует нехватка частных самолетов. Плюс сработал тот фактор, что часть рейсов все же была отменена в связи со всеобщим карантином — некоторым клиентам пришлось отложить заранее запланированные путешествия.

Многие авиакомпании уже перестали летать: самолеты припаркованы на базе, а экипаж и сотрудники отправлены домой на карантин.

Ожидается полное закрытие границ, но мы готовы к небольшому падению спроса в ближайший месяц, что нормально для этого периода. Важно, что люди не отменяют путешествия совсем, просто меняется направление. И, судя по всему, эта ситуация позитивно скажется на отечественных курортах. Так, на майские праздники мы разрабатываем поездки в Сочи и Крым, на Камчатку. Становятся популярны Эльбрус, Карелия и Алтай.

Игорь Безгалов, руководитель отдела маркетинга клиники US Dental Care

Наш проект DENTABUS — это мобильная стоматологическая клиника, оснащенная высокотехнологичным оборудованием для современной диагностики и стоматологического лечения. Мы принимаем пациентов на парковке бизнес-центров, а также сотрудничаем с организациями, посольствами и школами на предмет стоматологического лечения и профилактики.

Кроме того, мы приезжаем на лечение к нашим пациентам прямо к их дому. Это может быть как формат «Семейного дня здоровья», так и вызов на индивидуальный заказ, в формате стоматологической скорой помощи.

Количество предварительных заказов выросло в два раза, люди (в первую очередь, жители таунхаусов) стали чаще вызывать нас, чтобы не ехать лишний раз в город.

Мы не вводили новых акций на период эпидемии, но, чтобы справиться с возросшим спросом, улучшили планирование маршрутов, а также максимально увеличили количество смен и штат докторов. Так, даже главный врач теперь может выехать на дом для проведения сложного лечения.

Анастасия Постригай, основательница онлайн-школы популярного искусства в России и СНГ Op Pop Art

Изучение истории искусств дает человеку больше, чем просто возможность анализировать и разбираться в живописи. Знания формируют осознанность и свободу делиться своими открытиями с друзьями, делают походы по музеям и прогулки по городу интереснее и познавательнее. Кроме того, развиваются такие положительные качества как креативность, творческое мышление, умение решать вопросы в нестандартном ключе.

Во время этой нестабильной ситуации мы вновь запустили наше самое популярное направление: базовый онлайн-курс по истории искусства. Эта программа рассчитана на три месяца и дает возможность получить фундаментальные знания по этому направлению.

Пока что мы не наблюдаем какого-то сверхъестественного роста — спрос остался прежним. Каждый месяц мы составляем план спроса, так что сейчас у нас все стабильно, как мы и прогнозировали.

Однако мы заметили интересную особенность: некоторые клиенты говорят, что у них наконец-то появилось время на онлайн-образование. Другие, наоборот, сетуют, что теперь они сидят дома вместе с детьми, и им совсем некогда учиться.

Эпидемия не стала для нас форс-мажорной ситуацией — бизнес существует с 2014 года, он полностью в онлайне. Все сотрудники работают удаленно из разных концов мира, а все процессы давно налажены. Поэтому мы готовы принять любое количество учеников.

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