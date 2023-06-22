Почему не стоит оставлять смартфон на солнце

Головной убор и солнцезащитный крем защищают нас в жаркие дни. Но солнце может навредить не только нашей коже. Рассказываем, чем это грозит телефону.

Телефон рассчитан на выделение тепла, а не на его поглощение

Смартфоны изготавливают из разных материалов, но чаще всего — из металла и стекла. Металлический корпус работает как теплоотвод: поглощает внутреннее тепло и помогает ему рассеиваться.

Когда тепло исходит только от самого телефона, проблем, как правило, не возникает. А вот избыточное тепло от внешних источников, например солнца, мешает устройству охлаждаться. Солнце нагревает его компоненты через металл, и он не выпускает тепло наружу.

Кроме того, стекло на сенсорном экране обычно довольно тонкое. Если телефон лежит на солнце лицевой стороной вверх, то быстро нагревается, что может привести к дефектам дисплея.

Избыточное тепло повреждает батарею

Как компьютеры и другая электроника, смартфоны лучше всего работают в относительно прохладной среде. Идеальная температура для них составляет от 0°C до 35°C. Apple также рекомендует хранить устройства при температуре от -20°C до 45°C.

Причина — деградация батареи. Чем горячее батарея, тем тяжелее ей преобразовать химическую энергию в электричество. Это снижает ее работоспособность и сокращает срок службы.

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Большинство смартфонов предупреждают, если температура выходит за пределы безопасного диапазона. Например, на iPhone появляется сообщение: «Перед использованием iPhone требуется охлаждение».

Перегрев аккумулятора опасен

При перегревании батарее грозит не только деградация. Еще хуже, если она вздуется или выйдет из строя.

Батареи перемещают ионы через электролитное вещество. Со временем оно разлагается и выделяет газ, который может накапливаться и приводить к вздутию. При использовании аккумулятор постоянно деградирует, но обычно это происходит за счет медленного сокращения времени автономной работы и не представляет опасности.

Однако высокие температуры от солнца ускоряют процесс, из-за чего газы могут накапливаться быстрее. Вздутый аккумулятор сильнее подвержен взрыву и возгоранию. Конечно, это маловероятно, но важно знать наихудший сценарий.

Резкое охлаждение также не рекомендуется

Если устройство перегрелось, не стоит класть его в холодильник: большой перепад температур может вызвать внутри него конденсацию.

Батареи не любят не только жару, но и холод. Как упоминалось выше, идеальная температура — от 0°C до 35°C. При крайне низких температурах телефон работает нестабильно, а уровень заряда (временно) отображается некорректно. Однако когда устройство нагревается до комнатной температуры, проблема устраняется, если только внутри него не сконденсировалась влага.

Если телефон слишком долго находился на солнце, лучше просто выключить его и переложить в тень или более прохладное место. Подождите, пока он остынет.

За несколько минут на солнце с устройством не случится ничего страшного. Но в остальное время лучше хранить его в сумке или в другом месте, защищенном от солнечных лучей.

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Фото на обложке: Casezy idea / Shutterstock