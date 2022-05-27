Технологии для людей: в чем уникальность Phygital офисов Альфа-Банка

Что такое phygital и почему в новых офисах Альфа-Банка хочется остаться подольше — рассказываем в статье.

Цифровые технологии позволяют решать множество вопросов онлайн — будь то покупки, оплата счетов, заказ карты, открытие вклада или счета в банке. При этом у людей сохраняется потребность в офлайн-пространствах, где они могут пообщаться с экспертом лично и получить профессиональную консультацию.

Что такое phygital

Phygital (от англ. physical и digital) — это сочетание цифрового и физического опыта. Как это выглядит на самом деле? В таком пространстве все решается быстро и легко с помощью цифровых технологий, но при этом в нем чувствуется уют и комфорт.

Первый пилотный Phygital офис Альфа-Банк открыл в мае 2020 года, а сейчас у банка уже более 160 таких офисов по всей России: они есть и в городах-миллионниках, и в небольших городах. Все офисы одинаково комфортны — компании важно, чтобы каждый клиент получил уникальный опыт и обслуживание вне зависимости от того, где он живет или сейчас находится.

Кафе, коворкинг и офис

В Phygital офисах Альфы посетителей встречают светлые открытые пространства – в них максимально сохранено естественное освещение. Здесь панорамные окна в пол и высокие потолки, играет приятная музыка и — что особенно бросается в глаза — отсутствуют привычные стойки и перегородки. Так уходит излишняя официальность, создается доверительная и уютная атмосфера, в которой клиент чувствует себя комфортно, понимает, что ему не навязывают какие-то условия и предложения, а бережно решают его задачи.

Дизайн «умных» офисов тщательно продуман, ставку сделали на минимализм, натуральность и функциональность: в отделениях много дерева, живых растений, удобной современной мебели. Например, есть стол-кракен – это трансформер, который одновременно можно использовать как письменный и как стол для переговоров. Благодаря необычному дизайну он полюбился клиентам и стал точкой притяжения в пространстве.

Прийти в Phygital офис Альфа-Банка можно спонтанно, а можно предварительно спланировать визит, выбрав удобное время в мобильном приложении. Когда клиент заходит в банк, его распознает технология Face ID, а после на телефон поступает цифровой талон с информацией о сотруднике, который будет с ним работать: имя и фото. Сотруднику же в это время приходит вся информация о клиенте и услугах, которыми он пользуется.

Расположиться в офисе можно где угодно — консультант подсядет к клиенту, даже если тот выбрал широкий подоконник. Это стало возможным, когда в банке отказались от стационарных компьютеров в пользу ноутбуков — это очень удобно и стирает границу между сотрудником и клиентом, создавая атмосферу доверительного общения.

В таких офисах также есть переговорные — если клиенту нужно решить сложный вопрос, который может занять длительное время.

В таких отделениях Альфа-Банка практически отсутствуют очереди: в основном сотрудник подходит сразу. Как этого удалось достичь? Увеличить скорость обслуживания помогают технологии. Например, благодаря единой системе сотрудники значительно экономят время на внесение в программу данных, а операции подтверждаются по SMS: на смартфон клиента поступает секретный код, который он сообщает сотруднику — своего рода электронная подпись.

В итоге подобные решения позволили банку больше внимания уделять клиенту и его потребностям — можно даже попросить сотрудника провести экскурсию по офису, и он будет счастлив это сделать.

Детали имеют значение

В Phygital офисах Альфа-Банка комфортные условия для каждого. Например, в обновленных ипотечных центрах есть комнаты с пеленальными столиками и всё необходимое для посетителей с маленькими детьми.

Клиенты, у которых есть домашние животные, могут взять их с собой: Альфа-Банк стал первым pet-friendly банком в России. Питомцам найдут место, где они могут комфортно расположиться и не мешать другим посетителям, о них позаботятся и предложат миску с водой.

Узнать pet-friendly офисы Альфа-Банка можно по большому стикеру с собакой на двери. Собаки на стикерах — не случайные модели с фотостока, а самые настоящие, из подмосковного приюта, который банк поддерживает в рамках доброго социального проекта Альфа-Друг.

Альфа-Банк — трендсеттер банковской сферы во многих решениях. Ему удалось превратить офисы из места оказания банковских услуг в точку притяжения, куда приходят не только для обсуждения финансовых вопросов, но и чтобы провести встречу с деловыми партнерами. Wow-технологии и продуманные мелочи для людей делают офисы Альфа-Банка частью устойчивой городской среды.

Фото на обложке и в тексте: предоставлены пресс-службой Альфа-Банка