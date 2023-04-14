Рабочее пространство влияет на продуктивность — вот как изменить его в свою пользу

За последние годы взгляд на рабочее пространство изменился. Стало ясно: обстановка формирует и отражает важные аспекты нашей личности, влияет на производительность и самочувствие. Эти рекомендации помогут организовать пространство так, чтобы оно не только было комфортным, но и помогало достигать целей.

Рабочие места состоят из нескольких элементов, которые влияют на то, как мы работаем и взаимодействуем с другими.

Функциональные: физические атрибуты, упрощающие работу.

Сенсорные: освещение, звуки, запахи, текстуры, цвета и виды.

Социальные: возможности для общения с коллегами.

Временные: маркеры прошлых достижений и будущих устремлений.

Пространство отражает и невольно формирует нашу профессиональную идентичность: кем мы были, являемся и стремимся стать как работники. Идентичность переплетается с рабочим местом по мере того, как в нем накапливаются достижения, воспоминания и опыт.

Рабочее пространство может как побуждать к обучению и росту, так и сводить усилия на нет. Эти советы помогут организовать его так, чтобы вы преуспевали.

Изучите обстановку

Проанализируйте каждое место, в котором вы работаете — дом, офис или любое другое.

Какие ощущения вы испытываете в этом месте? Как вы себя чувствуете, когда входите в него? Успокаиваетесь или наоборот тревожитесь? Заряжаетесь энергией? Сосредотачиваетесь или же теряете фокус?

Как это место влияет на вашу работу? Вы продуктивны или же вам мешают некие физические и социальные барьеры? Можете ли вы с легкостью переключаться с одной задачи на другую в течение дня?

Как рабочее место влияет на социальные отношения? Чувствуете ли вы принадлежность к команде и уважение со стороны коллег? Или же испытываете изоляцию и отчуждение?

Отражает ли это место ваш профессиональный путь? Напоминает ли оно о том, где вы были и какого прогресса достигли? Демонстрирует ли ваши цели на будущее?

Оцените отдельные элементы

Это потребует самоанализа. Обратитесь к ответам на вопросы из раздела выше и подумайте, отражает ли физическое окружение то, кем вы хотите быть на работе.

Какие личные стремления удовлетворяет это место?

Какие части вашей личности оно раскрывает или подавляет?

Видят ли окружающие вас так, как вы хотите?

Чувствуете ли вы, что можете стать лучшей версией себя в этом месте?

Есть ли в окружении то, что вам не нравится?

Так, если вы любите природу, то вам, возможно, комфортнее работать в окружении растительности (как живой, так и просто на картинах). И наоборот, вам может быть сложнее раскрыть себя, поскольку офис находится в центре города, где вы чувствуете себя как в «бетонных джунглях».

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Затем представьте свое идеальное рабочее место. Какие аспекты вашей личности из прошлого, настоящего и будущего оно отражает? Где вам удобнее руководить другими, проявлять творческие способности и взаимодействовать с командой? Это может быть как одно пространство, так и несколько.

Загляните в будущее. Подумайте, как вы хотите развиваться, какие аспекты вашей личности потребуют внимания и «пространства», а также как рабочие пространства этому поспособствуют.

Действуйте

Начните менять окружающую обстановку так, чтобы она лучше отражала то, кем вы являетесь и стремитесь стать. Вот несколько идей.

Персонализируйте рабочее место

Добавьте вдохновляющие элементы, такие как награды и дипломы, или предметы, вызывающие ностальгию, например фотографию со старой командой. Так вы создадите пространство для себя в рамках организации.

Меняйте обстановку

Ступор, вялость и отсутствие вдохновения могут говорить о том, что стоит работать в другом месте по несколько часов в день. Исследование показывает, что даже небольшие изменения, например высота потолка, могут стимулировать иной тип мышления и улучшать самочувствие.

Так, в уединенном месте, вероятно, будет удобнее выполнять задачи, требующие обдумывания и расчетов, а в окружении коллег — те, где нужен творческий подход.

Подберите социальный ландшафт

Удаленка позволяет сосредоточенно работать в тишине, но может вызывать ощущение изоляции. Чтобы удовлетворить потребность в чувстве принадлежности, можно проводить по одному дню в неделю в офисе или даже по несколько часов в кофейне.

Помимо этого, можно изменить то, когда и как вы взаимодействуете с другими. С кем вы разговариваете, когда пьете утренний кофе? Как вы связываетесь с коллегами, когда хотите предложить идею или спросить совет? Как вы показываете, что открыты к общению: оставляете дверь в свой офис открытой или же сами подходите к коллегам?

Установите границы

Физическое пространство и то, как оно используется, позволяет создавать психологические границы между жизненными ролями, такими как родитель и работник. Подумайте, есть ли возможность организовать место, где нет доступа к работе и можно раскрыть другие свои стороны. Это важно, чтобы восстановиться после трудового дня, а затем начать следующий с новыми силами.

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Фото на обложке: myboys.me / Shutterstock