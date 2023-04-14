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Истории

Рабочее пространство влияет на продуктивность — вот как изменить его в свою пользу

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

За последние годы взгляд на рабочее пространство изменился. Стало ясно: обстановка формирует и отражает важные аспекты нашей личности, влияет на производительность и самочувствие. Эти рекомендации помогут организовать пространство так, чтобы оно не только было комфортным, но и помогало достигать целей.

Рабочее пространство влияет на продуктивность — вот как изменить его в свою пользу

Рабочие места состоят из нескольких элементов, которые влияют на то, как мы работаем и взаимодействуем с другими.

  • Функциональные: физические атрибуты, упрощающие работу.
  • Сенсорные: освещение, звуки, запахи, текстуры, цвета и виды.
  • Социальные: возможности для общения с коллегами.
  • Временные: маркеры прошлых достижений и будущих устремлений.

Пространство отражает и невольно формирует нашу профессиональную идентичность: кем мы были, являемся и стремимся стать как работники. Идентичность переплетается с рабочим местом по мере того, как в нем накапливаются достижения, воспоминания и опыт.

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Рабочее пространство может как побуждать к обучению и росту, так и сводить усилия на нет. Эти советы помогут организовать его так, чтобы вы преуспевали.

Изучите обстановку

Проанализируйте каждое место, в котором вы работаете — дом, офис или любое другое.

  • Какие ощущения вы испытываете в этом месте? Как вы себя чувствуете, когда входите в него? Успокаиваетесь или наоборот тревожитесь? Заряжаетесь энергией? Сосредотачиваетесь или же теряете фокус?
  • Как это место влияет на вашу работу? Вы продуктивны или же вам мешают некие физические и социальные барьеры? Можете ли вы с легкостью переключаться с одной задачи на другую в течение дня?
  • Как рабочее место влияет на социальные отношения? Чувствуете ли вы принадлежность к команде и уважение со стороны коллег? Или же испытываете изоляцию и отчуждение?
  • Отражает ли это место ваш профессиональный путь? Напоминает ли оно о том, где вы были и какого прогресса достигли? Демонстрирует ли ваши цели на будущее?

Оцените отдельные элементы

Это потребует самоанализа. Обратитесь к ответам на вопросы из раздела выше и подумайте, отражает ли физическое окружение то, кем вы хотите быть на работе.

  • Какие личные стремления удовлетворяет это место?
  • Какие части вашей личности оно раскрывает или подавляет?
  • Видят ли окружающие вас так, как вы хотите?
  • Чувствуете ли вы, что можете стать лучшей версией себя в этом месте?
  • Есть ли в окружении то, что вам не нравится?

Так, если вы любите природу, то вам, возможно, комфортнее работать в окружении растительности (как живой, так и просто на картинах). И наоборот, вам может быть сложнее раскрыть себя, поскольку офис находится в центре города, где вы чувствуете себя как в «бетонных джунглях».

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Затем представьте свое идеальное рабочее место. Какие аспекты вашей личности из прошлого, настоящего и будущего оно отражает? Где вам удобнее руководить другими, проявлять творческие способности и взаимодействовать с командой? Это может быть как одно пространство, так и несколько.

Загляните в будущее. Подумайте, как вы хотите развиваться, какие аспекты вашей личности потребуют внимания и «пространства», а также как рабочие пространства этому поспособствуют.

Действуйте

Начните менять окружающую обстановку так, чтобы она лучше отражала то, кем вы являетесь и стремитесь стать. Вот несколько идей.

Персонализируйте рабочее место

Добавьте вдохновляющие элементы, такие как награды и дипломы, или предметы, вызывающие ностальгию, например фотографию со старой командой. Так вы создадите пространство для себя в рамках организации.

Меняйте обстановку

Ступор, вялость и отсутствие вдохновения могут говорить о том, что стоит работать в другом месте по несколько часов в день. Исследование показывает, что даже небольшие изменения, например высота потолка, могут стимулировать иной тип мышления и улучшать самочувствие.

Так, в уединенном месте, вероятно, будет удобнее выполнять задачи, требующие обдумывания и расчетов, а в окружении коллег — те, где нужен творческий подход.

Подберите социальный ландшафт

Удаленка позволяет сосредоточенно работать в тишине, но может вызывать ощущение изоляции. Чтобы удовлетворить потребность в чувстве принадлежности, можно проводить по одному дню в неделю в офисе или даже по несколько часов в кофейне.

Помимо этого, можно изменить то, когда и как вы взаимодействуете с другими. С кем вы разговариваете, когда пьете утренний кофе? Как вы связываетесь с коллегами, когда хотите предложить идею или спросить совет? Как вы показываете, что открыты к общению: оставляете дверь в свой офис открытой или же сами подходите к коллегам?

Установите границы

Физическое пространство и то, как оно используется, позволяет создавать психологические границы между жизненными ролями, такими как родитель и работник. Подумайте, есть ли возможность организовать место, где нет доступа к работе и можно раскрыть другие свои стороны. Это важно, чтобы восстановиться после трудового дня, а затем начать следующий с новыми силами.

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Фото на обложке: myboys.me / Shutterstock

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