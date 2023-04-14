Рабочее пространство влияет на продуктивность — вот как изменить его в свою пользу

За последние годы взгляд на рабочее пространство изменился. Стало ясно: обстановка формирует и отражает важные аспекты нашей личности, влияет на производительность и самочувствие. Эти рекомендации помогут организовать пространство так, чтобы оно не только было комфортным, но и помогало достигать целей.
Рабочие места состоят из нескольких элементов, которые влияют на то, как мы работаем и взаимодействуем с другими.
- Функциональные: физические атрибуты, упрощающие работу.
- Сенсорные: освещение, звуки, запахи, текстуры, цвета и виды.
- Социальные: возможности для общения с коллегами.
- Временные: маркеры прошлых достижений и будущих устремлений.
Пространство отражает и невольно формирует нашу профессиональную идентичность: кем мы были, являемся и стремимся стать как работники. Идентичность переплетается с рабочим местом по мере того, как в нем накапливаются достижения, воспоминания и опыт.
Рабочее пространство может как побуждать к обучению и росту, так и сводить усилия на нет. Эти советы помогут организовать его так, чтобы вы преуспевали.
Изучите обстановку
Проанализируйте каждое место, в котором вы работаете — дом, офис или любое другое.
- Какие ощущения вы испытываете в этом месте? Как вы себя чувствуете, когда входите в него? Успокаиваетесь или наоборот тревожитесь? Заряжаетесь энергией? Сосредотачиваетесь или же теряете фокус?
- Как это место влияет на вашу работу? Вы продуктивны или же вам мешают некие физические и социальные барьеры? Можете ли вы с легкостью переключаться с одной задачи на другую в течение дня?
- Как рабочее место влияет на социальные отношения? Чувствуете ли вы принадлежность к команде и уважение со стороны коллег? Или же испытываете изоляцию и отчуждение?
- Отражает ли это место ваш профессиональный путь? Напоминает ли оно о том, где вы были и какого прогресса достигли? Демонстрирует ли ваши цели на будущее?
Оцените отдельные элементы
Это потребует самоанализа. Обратитесь к ответам на вопросы из раздела выше и подумайте, отражает ли физическое окружение то, кем вы хотите быть на работе.
- Какие личные стремления удовлетворяет это место?
- Какие части вашей личности оно раскрывает или подавляет?
- Видят ли окружающие вас так, как вы хотите?
- Чувствуете ли вы, что можете стать лучшей версией себя в этом месте?
- Есть ли в окружении то, что вам не нравится?
Так, если вы любите природу, то вам, возможно, комфортнее работать в окружении растительности (как живой, так и просто на картинах). И наоборот, вам может быть сложнее раскрыть себя, поскольку офис находится в центре города, где вы чувствуете себя как в «бетонных джунглях».
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Затем представьте свое идеальное рабочее место. Какие аспекты вашей личности из прошлого, настоящего и будущего оно отражает? Где вам удобнее руководить другими, проявлять творческие способности и взаимодействовать с командой? Это может быть как одно пространство, так и несколько.
Загляните в будущее. Подумайте, как вы хотите развиваться, какие аспекты вашей личности потребуют внимания и «пространства», а также как рабочие пространства этому поспособствуют.
Действуйте
Начните менять окружающую обстановку так, чтобы она лучше отражала то, кем вы являетесь и стремитесь стать. Вот несколько идей.
Персонализируйте рабочее место
Добавьте вдохновляющие элементы, такие как награды и дипломы, или предметы, вызывающие ностальгию, например фотографию со старой командой. Так вы создадите пространство для себя в рамках организации.
Меняйте обстановку
Ступор, вялость и отсутствие вдохновения могут говорить о том, что стоит работать в другом месте по несколько часов в день. Исследование показывает, что даже небольшие изменения, например высота потолка, могут стимулировать иной тип мышления и улучшать самочувствие.
Так, в уединенном месте, вероятно, будет удобнее выполнять задачи, требующие обдумывания и расчетов, а в окружении коллег — те, где нужен творческий подход.
Подберите социальный ландшафт
Удаленка позволяет сосредоточенно работать в тишине, но может вызывать ощущение изоляции. Чтобы удовлетворить потребность в чувстве принадлежности, можно проводить по одному дню в неделю в офисе или даже по несколько часов в кофейне.
Помимо этого, можно изменить то, когда и как вы взаимодействуете с другими. С кем вы разговариваете, когда пьете утренний кофе? Как вы связываетесь с коллегами, когда хотите предложить идею или спросить совет? Как вы показываете, что открыты к общению: оставляете дверь в свой офис открытой или же сами подходите к коллегам?
Установите границы
Физическое пространство и то, как оно используется, позволяет создавать психологические границы между жизненными ролями, такими как родитель и работник. Подумайте, есть ли возможность организовать место, где нет доступа к работе и можно раскрыть другие свои стороны. Это важно, чтобы восстановиться после трудового дня, а затем начать следующий с новыми силами.
Фото на обложке: myboys.me /
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