Как войти в состояние потока и достичь максимальной производительности

Пиковая производительность или состояние потока — это состояние полной сосредоточенности на текущей задаче. Такая мобилизация умственных и физических ресурсов позволяет быстро и качественно выполнять работу. Главное — найти подходящий способ войти в это состояние.

Универсальных способов не существует

Достижение пиковой производительности происходит определенным образом. Однако тут не может быть универсальной инструкции из-за индивидуальных особенностей каждого человека. Стивен Котлер, автор книги «Искусство невозможного: учебник максимальной эффективности», считает, что следовать чужой системе может быть опасно. «Обычно спикеры находят способ, который помог достичь им успеха и делятся им с окружающими, — говорит он. — Однако это так не работает. Личность не масштабируется».

Основополагающие элементы характера отличаются у каждого человека. Возможность достичь максимальной производительности зависит от личного уровня экстраверсии/интроверсии, терпимости к риску и готовности к новому опыту.

«Как говорится, личность — это не смертный приговор, — говорит Котлер. — Вы можете изменить черты характера, но этот процесс требует времени и усилий».

Процесс адаптации

Хотя Котлер говорит, что склонность к высокой производительности более характерна для определенных типов личности, способность входить в состояние потока от этого не зависит. Это умение — наше эволюционное преимущество. «Это основа наших неврологических систем, которые существовали и развивались на протяжении миллионов лет», — рассуждает он.

Существует несколько способов, которые могут облегчить процесс адаптации к состоянию максимальной производительности. Первый заключается в приведении в равновесие пяти внутренних мотиваторов: любопытства, страсти, мотивации, автономии и мастерства.

Чтобы научиться направлять все внутренние ресурсы в одну сферу, нужно некоторое время. «В процессе вы можете начать работать над развитием своих сильных сторон, — говорит он. — Они могут меняться в зависимости от личности. Если вы можете направить всю энергию в одну сферу, вы сможете двигаться и развиваться быстрее».

Триггеры потока

Также, чтобы достичь состояния потока, можно использовать один из 22 триггеров потока, которые привлекают внимание в настоящий момент. Многие из них индивидуальны, соответственно нужно выяснить, что эффективно лично для вас.

Например, генеральный директор вызывает вас в зал заседаний. Этот триггер включает в себя элемент опасности, и для личностей с высокой толерантностью к риску это может стать толчком к максимальной производительности. Еще один триггер потока — это глубокая интеграция, когда вы расширяете свои знания по мере обучения на практике.

Триггеры могут меняться по мере развития личности и сильных сторон, добавляет Котлер. Он также рекомендует чередовать триггеры, чтобы поддерживать состояние потока.

Физическая и психологическая подготовка

Чтобы достичь пиковой производительности, необходимо поддерживать здоровье в хорошем состоянии. Важно иметь достаточный уровень энергии для наилучшей работы и держать свое беспокойство под контролем. Котлер считает, что необходимо уделить внимание шести вещам.

Здоровый сон от семи до восьми часов в сутки.

Хорошее питание и поддержание водного баланса.

Социальная поддержка.

Что касается когнитивного уровня, тревога существенно снижает производительность. Есть несколько способов поддерживать нервную систему в хорошем состоянии.

Ежедневная практика благодарности. Он рекомендует составить список из трех вещей, за которые вы благодарны.

Практика самоосознанности и дыхания. 15-20 минут в день достаточно, чтобы постоянно снижать уровень беспокойства и регулировать эмоции.

Физические упражнения. 20-40 минут в день будет достаточно. Начинающим Котлер советует делать одно упражнение, а потом нагрузку можно увеличить.

Котлер признает, что ни один из способов не является сверхсовременным или новаторским. «Это простые психологические приемы, которые появились миллионы лет назад, — говорит он. — Состояние потока возникает лишь тогда, когда мы сфокусированы на задаче. Понимание биологии и наличие эффективного набора инструментов могут сделать вас более продуктивным на работе и в жизни».

Источник.

Фото на обложке: Unsplash