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Истории

Почему сотрудники не хотят расти и работать на результат

Истории
Владислав Афонин
Владислав Афонин

Редактор

Владислав Афонин

Мотивированные сотрудники не только выполняют свои обязанности эффективнее, но и проявляют инициативу, стремятся к личностному и профессиональному росту. Однако компании сталкиваются с проблемой низкой мотивации и отсутствия стремления к достижению высоких результатов среди своих работников. Понимание причин явления и поиск решений становятся базовыми для руководства.

Каждый из этих факторов вносит свой вклад в общее состояние демотивации, снижая производительность и удовлетворенность работой.
В статье узнаете, почему сотрудники не хотят работать на результат, а также рассмотрим методы для повышения мотивации и вовлеченности персонала.

Почему сотрудники не хотят расти и работать на результат
  1. Истории

Содержание

Отсутствие ясной цели

Когда сотрудники не понимают, к чему должны стремиться и какие задачи стоят в приоритете, это приводит к путанице, снижению мотивации и потере интереса к работе. Ясные и четко определенные цели служат ориентиром, помогают сконцентрировать усилия и дают единое направление команды. Основные причины, по которым возникает отсутствие ясной цели:

  1. Недостаток коммуникации. Руководитель не доносит стратегические цели и приоритеты компании.
  2. Неправильная постановка задач. Задачи сформулированы абстрактно или расплывчато. Неправильно определили критерии успеха и способы измерения прогресса.
  3. Отсутствие участия в процессе планирования. Работники не вовлечены в процесс постановки целей. Отсутствие обратной связи от команды приводит к несоответствию задач реальным возможностям и потребностям.
  4. Перегруженность задачами. Слишком большое количество проектов приводит к рассеиванию внимания и энергии. Отсутствие приоритетов делает выполнение человека менее работоспособным.
  5. Изменчивые приоритеты. Если направления часто меняются, то исполняющий погружается в состояние дезориентации. Важна стабильность и ясность в планировании.
  6. Нехватка ресурсов. Недостаток времени, финансов и других ресурсов мешает достижению целей. Нереалистичные ожидания и требования вызывают стресс и снижают мотивацию.
  7. Культура компании. В организациях, где нет четкой системы планирования и оценки, цели часто остаются неясными.

Чтобы избежать отсутствия ясной цели, работодатель должен правильно формулировать задачи, вовлекать сотрудников в процесс планирования, устанавливать приоритеты и учитывать доступные ресурсы. Это поможет понять, что делать, если сотрудники не хотят работать, и какие причины послужили этому основой.

Отсутствие возможностей для развития и роста сотрудника

Когда отсутствуют возможности для развития и продвижения, мотивация сотрудников в организации снижается, а неудовлетворенность работой  только растет. Так и приходит выгорание. Происходит это по ряду причин:

  1. Недостаток обучающих программ. В компании нет повышения квалификации.
  2. Отсутствие карьерного плана. Сотрудники не имеют четкого представления о возможных карьерных траекториях внутри компании. Нет обсуждений и планирования карьерного роста с руководителями.
  3. Неправильное распределение ресурсов. Компания сосредотачивает ресурсы на краткосрочных целях и проектах, пренебрегая долгосрочным развитием. Так происходит недостаток времени и финансов для инвестиций в развитие персонала.
  4. Закрытая корпоративная культура. В организациях с закрытой культурой мало внимания уделяют профессиональному росту
  5. Ограниченные возможности для продвижения. Недостаточно горизонтальных и вертикальных карьерных возможностей.
  6. Игнорирование индивидуальных потребностей. Компания не настроена научить человека новому.

Чтобы преодолеть отсутствие возможностей развития и роста, инвестируйте в обучающие программы, разрабатывайте карьерные планы, давайте регулярную обратную связь и создавайте поддерживающую корпоративную культуру.

Выгорание

Это состояние эмоционального, физического и умственного истощения, вызванное длительным стрессом и перегрузкой.  Происходит это по следующим причинам:

  1. Высокие требования и перегрузка. Руководство ставит перед работником нереалистичные цели.
  2. Недостаток возможностей для развития и роста. Чувство застоя и отсутствие развития.
  3. Плохая поддержка со стороны руководства. Руководитель игнорирует потребности и проблемы подопечных.
  4. Неудовлетворительные условия труда. Это как неблагоприятная рабочая среда, включающая неудобные условия и плохую организацию рабочего места, так и отсутствие баланса между работой и личной жизнью.
  5. Недостаток контроля и автономии. Работники чувствуют себя лишенными контроля над своей работой.
  6. Эмоциональное истощение. Сотрудники на постоянной основе работают с трудными клиентами или коллегами.
  7. Неправильное распределение ресурсов.

Понимание причин выгорания поможет компаниям разрабатывать стратегии для предотвращения этого явления, создавая более поддерживающую и продуктивную рабочую среду.

Недостаток вознаграждения и признания

Недостаток вознаграждения и признания приводит к потере интереса к работе по следующим причинам:

  • Снижение мотивации и энтузиазма. Когда человек не получает должного признания за усилия и достижения, внутренняя мотивация сотрудников снижается. Человек перестает видеть смысл и стараться на работе, так как чувствует, что его труд не ценится. Это приводит к утрате интереса.
  • Чувство несправедливости и обиды. Недостаток признания создает у работника чувство несправедливости. Он может начать чувствовать обиду на руководство за то, что тот недооценивает трудовых усилий человека. Это негативно влияет на отношения с коллегами и восприятие корпоративной культуры, что дополнительно усиливает желание удалиться от работы.
  • Утрата морального духа и эмоциональной вовлеченности. Без регулярного признания и вознаграждения человек не ощущает себя важным членом команды. Это приводит к утрате морального духа и эмоциональной вовлеченности в работу, что долгосрочно сказывается на его результатах.

Эффективное управление признанием и вознаграждением помогает создать поддерживающую и стимулирующую рабочую среду, способствующую удовлетворенности и профессиональному росту.

Некомпетентное руководство

Некомпетентные руководители не способны четко определить стратегические цели и задачи. Это приводит к путанице у подчиненных, которые не понимают, как именно работа вписывается в картину компании. Без ясного направления сотрудники теряют чувство цели и сомневаются в смысле усилий.

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Компетентные руководители не только ориентируют сотрудников на цели и задачи, но и предоставляют поддержку в развитии профессиональных навыков. Некомпетентные руководители могут не обладать необходимыми знаниями и опытом, чтобы поддержать свою команду. Это приводит к тому, что сотрудники ощущают себя забытыми.

Монотонная и неинтересная работа

Отсутствие новизны и вызовов не только уменьшает мотивацию, но и снижает интерес к тому, что делает сотрудник каждый день. Без стимула к развитию и улучшению навыков, работник чувствует себя замкнутым в рамках однообразного процесса.

Научиться эффективному управлению или прокачать свои навыки можно выбрав курс в каталоге курсов управления.

Сотрудники, желающие развивать себя и улучшать способности, могут быстро потерять интерес, если работа не позволяет им раскрыть свой потенциал или внести что-то новое.

Отсутствие возможности для творчества и самовыражения

Творческие задачи и возможности для самовыражения — неотъемлемая часть мотивации и производительности сотрудников. Однако есть аспекты, которые нужно уточнить:

  1. Некоторые сотрудники предпочитают стабильность и предсказуемость в своей работе. Для них выполнение рутинных задач без необходимости внесения новаторских идей — источник комфорта и спокойствия. Такие сотрудники могут чувствовать себя уверенно, имея четко определенные рамки своих обязанностей.
  2. В некоторых отраслях и профессиях ключевым аспектом считается достижение конкретных результатов без сильного уклонения в сторону творческого процесса. Например, в финансовой аналитике или инжиниринге требуется точное соблюдение процедур и расчетов, что не всегда предоставляет пространство для творчества.
  3. Некоторые сотрудники могут предпочитать более структурированный подход к работе и чувствовать себя менее комфортно в условиях, где важно постоянно проявлять творческий подход. Для них более важны ясные задачи и четкие ожидания, чем свобода самовыражения.

Результат  отсутствия возможности для творчества и самовыражения зависят от специфики работы и личных предпочтений. Для некоторых это источник дискомфорта и недовольства, в то время как для других — элемент стабильности и профессионального роста.

Недостаточная коммуникация

Когда коммуникация между коллегами или руководством оставляет желать лучшего, возникает риск недопонимания требований или задач. Это может привести к ошибкам в выполнении задач и несоответствию ожиданиям, что в свою очередь отрицательно сказывается на качестве работы и результативности сотрудника.

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Когда сотрудник ощущает, что он не вовлечен в общение или его мнение не учитывается, это приводит к снижению чувства принадлежности к команде и компании. Недостаток коммуникации создает ощущение изоляции и уменьшить мотивацию для активного участия в жизни организации.

Недостаточная коммуникация оказывает значительное отрицательное влияние на работу сотрудника, влияя на его эффективность, мотивацию, отношения в коллективе и возможности личностного и профессионального роста. Это подчеркивает важность развития культуры открытого и эффективного общения в организации.

Отсутствие координации

Когда отсутствует ясная координация между сотрудниками или отделами, возникает риск выполнения одних и тех же задач несколькими людьми или отделами. Это приводит к дублированию усилий, неэффективному использованию времени и ресурсов.

Недостаточная координация приводит к задержкам в выполнении проектов из-за несогласованных действий или непонимания последовательности работы. Каждый сотрудник выполняет свою часть задачи, не учитывая зависимости от других, что ведет к общему замедлению процессов. Благодаря разбору этих факторов становится понятнее, почему сотрудник не хочет работать.

Негативная рабочая атмосфера

Это вызывает стресс, тревожность и депрессию у сотрудников. Постоянное нахождение в такой среде приводит к снижению самооценки, потере мотивации и даже к физическим и психосоматическим проблемам. Это влияет на готовность выполнять задачи, из-за чего сотрудник отказывается работать.

Отсутствие открытой и эффективной коммуникации усиливает конфликты и напряженность в коллективе. Неясность в общении приводит к недопониманиям, недовольству и конфликтам между сотрудниками, что отрицательно влияет на рабочую атмосферу и коллективный дух.

Эффективные методы мотивации персонала

Каждый руководитель может столкнуться с ситуацией, в которой сотрудник отказывается работать. Что делать в таком случае расскажем далее. Для повышения работоспособности используйте разнообразные методы:

  1. Материальная система мотивации сотрудников  (премии, бонусы).
  2. Нематериальные стимулы (признание, благодарности).
  3. Возможности для развития (тренинги, семинары).
  4. Интересные проекты и задачи.
  5. Поддержка здорового баланса между работой и личной жизнью.

Комплексный подход помогает создать условия для успешной работы и профессионального роста сотрудников. Чтобы не возникало подобных ситуаций:

  • поощряйте достижения сотрудников,
  • развивайтесь профессионально,
  • устанавливайте четкие цели,
  • предоставляйте гибкий график
  • поддерживайте баланс между работой и отдыхом,
  • участвуйте в принятии решений,
  • организуйте командные мероприятия.

Эти методы мотивации сотрудников помогут создать поддерживающую и стимулирующую рабочую среду, способствующую эффективности и удовлетворенности сотрудников. 

Фото на обложке: Pexels

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