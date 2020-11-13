8 причин для инвестиций в редкие карточки покемонов

За неполные 25 лет некоторые из карточек первых изданий игры выросли в цене на 10 000%. Британский предприниматель Оливер Айзекс рассказывает, почему карточки покемонов — хорошая идея для вложений.

В 1996 году вышла коллекционная карточная игра Pokémon Trading Card Game. Участники игры используют карточки с изображением покемонов. Задача игроков — победить покемонов соперника.

Карточки покемонов стоят дороже, чем вы думаете

В июле 2020 года одну из редких карточек 1998 года продали на аукционе за $250 тысяч. Это была карточка Pikachu Illustrator, которая побила предыдущий рекорд стоимости.

Цена карточек зависит от их распространенности. Есть много коллекционных карт стоимостью от $200 тысяч. Например, карточка покемона Charizard издания 1999 года стоит от $150 тысяч до $200 тысяч.

Даже более распространенные карточки могут стоить тысячи долларов. Charizard Holo из набора 1999 года стоят от $5 тысяч до $10 тысяч, хотя в обращении около десяти тысяч таких карточек.

Редкие карточки будут расти в цене

Карточки покемонов — предметы коллекционирования. Многие наборы карточек вышли ограниченным тиражом много лет назад. С каждым годом получить карточки двадцатилетней давности все труднее, поэтому их ценность будет постоянно расти.

Инвестиционная модель при покупке карточек покемонов очень простая: чем дольше вы держите карточку, тем больше денег получите при ее продаже.

На карточки покемонов всегда есть покупатели

Торговля карточками покемонов идет по всему миру — благодаря популярности франшизы Pokémon. Карточки продают при личных встречах, во время тематических конференций, на аукционах. Это ликвидный рынок, на котором всегда можно найти покупателя.

Узнать цену конкретной карточки несложно

Не покупайте карточки наугад: проверьте их стоимость перед покупкой и инвестируйте осознанно. В интернете много сайтов, которые помогают уточнить приблизительную цену каждой когда-либо напечатанной карточки покемонов. Например, на pokemonprice.com можно увидеть графики с ценами покупки и продажи конкретных карточек.

Кроме того, на сайтах про игру можно найти характеристики карточки: когда она была выпущена, к какому набору принадлежит, сколько копий находится в обращении.

Для инвестиций не нужны специализированные знания

Торговля карточками покемонов не требует серьезных исследований рынка и изучения технического анализа.

Инвестировать в карточки легче, чем в недвижимость или фондовый рынок.

Вся необходимая информация находится в свободном доступе в интернете. Вам потребуется только немного времени, чтобы понять, на что обращать внимание при покупке карточек.

Растет спрос на наборы карточек

Вы можете торговать не отдельными карточками, а наборами — бокс-сетами. Неоткрытых наборов все меньше, поэтому их цены постоянно растут. Если вы купили редкий бокс-сет, то можете даже не открывать его, а продать через некоторое время с прибылью.

Карточки покемонов легко хранить.

Ценные карточки покемонов нужно хранить должным образом, чтобы не повредить их. Однако в целом хранение карточек требует минимальных усилий и затрат: можно купить специальную папку с отдельными кармашками для каждой карточки. Папки стоят недорого и защищают карточки от повреждений.

Вы не обязаны знать франшизу Pokémon

Некоторые инвесторы считают карточки покемонов несерьезным делом. Другие думают, что для вложений в карточки нужно знать франшизу Pokémon. Оба предположения неверны.

Франшиза Pokémon в первую очередь ориентировалась на подростков. Но в турнирах по карточной игре участвуют взрослые люди. А карточки стали предметом интереса серьезных коллекционеров.

Знание франшизы поможет разобраться в карточках. Но оно необязательно: всю необходимую информацию можно и так найти в интернете.