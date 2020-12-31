Работать удаленно и постоянно путешествовать: опыт цифровых кочевников

В 2020 году практически каждый столкнулся с удаленкой и необходимостью адаптироваться к новым условиям. Однако есть категория людей, которая уже давно привыкла к такому режиму. Цифровые кочевники считают: как только появится возможность свободно путешествовать, их количество резко вырастет. Вот какие советы они дают тем, кто мечтает сменить образ жизни.

В 2014 году Андреа Валерия работала полный рабочий день на Гавайях. Когда она получила разрешение постоянно работать из дома и прошла испытательный срок, то отправилась в Аргентину.

Теперь уроженка Панамы работает из Мехико и управляет сайтом It's a Travel O.D., который предлагает ресурсы, помогающие начинающим цифровым кочевникам получить первую работу в интернете. Валерия рассказывает, что раньше она переезжала примерно в месяц. Однако потом она решила путешествовать реже.

«Я обнаружила, что могу быть продуктивнее, когда мне не приходится постоянно бронировать рейсы и искать новое жилье», — рассказывает она.

В этом году все поездки пришлось отменить. К счастью, она обосновалась в Мексике и получила статус резидента всего за несколько месяцев до пандемии.

Если большая часть работников была вынуждена перестроиться на удаленный режим, то цифровые кочевники уже научились работать из дома. И теперь все больше людей присоединяются к этому когда-то малоизвестному образу жизни.

По данным исследования независимой рекрутинговой компании MBO Partners, в 2019 году 7,3 млн американцев назвали себя цифровыми кочевниками. Это на 2,5 млн человек больше, чем годом ранее.

И поскольку такие технологические гиганты, как Twitter, один за другим переходят на удаленный режим, можно ожидать, что и другие компании последуют их примеру.

Быть блогером совсем не обязательно

На первый взгляд, большинство цифровых кочевников работают в области ИТ, маркетинга и коммуникаций, а также занимаются такой творческой работой, как написание и редактирование текстов или графический дизайн. Но на самом деле это сообщество самых разных профессионалов: актеров озвучания, бухгалтеров, юристов, виртуальных помощников, организаторов мероприятий, лайф-коучей, менеджеров по развитию бизнеса, рекрутеров, переводчиков, консультантов и многих других.

«Не нужно быть блогером или иметь много подписчиков в социальных сетях. Это большое заблуждение, — говорит Валерия. — Нужно просто зарабатывать деньги в интернете».

«Кто-то — фрилансер и выполняет услуги для нескольких клиентов, другие работают полный рабочий день на одну компанию, а некоторые люди владеют бизнесом. Рабочие условия зависят только от вас».

Чтобы создать такой образ жизни, нужно обеспечить себе доход в интернете. Затем наступает более захватывающая часть путешествия: выбор места направления.

Ванда Дункан была цифровым кочевником в течение пяти лет. Она описывает себя как «медленного одинокого путешественника» и говорит, что обычно она проводит в стране от одного до трех месяцев, часто это зависит от срока действия ее визы. Однако этот год ей пришлось провести преимущественно в Малайзии. Она не планировала создавать там домашнюю базу, но пытается воспользоваться возможностью.

Дункан отмечает: не стоит думать, что цифровые кочевники постоянно работают на пляже и переезжают каждую неделю, как туристы.

«Конечно, для кого-то это возможно. Но как правило, люди, которые хотят постоянно путешествовать, обычно платят ежемесячную арендную плату и моют посуду в другой стране», — говорит она.

Некоторые предпочитают проводить жизнь в дороге, в то время как у других есть домашняя база, куда они могут вернуться.

Главное — стабильный интернет

На данный момент Ким Лири поработала уже в 25 странах. Она советует определить, насколько надежным будет интернет-соединение в том районе, где вы планируете работать, и продумать план Б. Например, подключить тариф мобильной связи, который позволит использовать устройство в качестве точки доступа.

Также неплохо поискать местные кафе и коворкинги с Wi-Fi. Самое главное, Лири всегда дает себе дополнительное время, чтобы освоиться на новом месте. Так она может решить любые проблемы, например, с тем же интернетом, еще до того, как приступит к работе.

В начале пандемии она потеряла работу в туристической индустрии, из-за чего смогла начать путешествие. Однако она не отказывается от своего образа жизни. Теперь она вернулась в свой родной Сиэтл и ищет работу в технологической отрасли. Она хочет сохранить возможность переезжать, даже если это всего лишь неполный рабочий день.

Самые привлекательные направления

Из-за большого количества коворкингов, кафе и доступного жилья цифровые кочевники часто приезжают в Медельин (Колумбия), Лиссабон, Бали, Чиангмай (Таиланд) и с недавних пор — в Тбилиси.

Стремясь привлечь больше цифровых кочевников и достичь экономического подъема, которому они часто способствуют, некоторые страны создали новые визы, предназначенные специально для удаленных работников.

Эстония запустила программу цифрового резидентства еще в 2014 году. А в 2020 о подобных инициативах объявили Грузия, Барбадос и Бермуды. Таким образом они входят в список таких стран, как Мексика, Германия и Испания, где уже есть визы для самозанятых, которые подойдут цифровым кочевникам.

Проблемы цифровых кочевников

Ненадежный интернет, процедуры получения визы и балансирование между работой и развлечениями — неизбежные трудности, с которыми сталкиваются все кочевники. Кроме того, все они испытывают одиночество.

Лири предлагает оставаться на одном месте по крайней мере месяц и использовать коворкинг-пространства, чтобы сделать рабочий день структурированнее и познакомиться с другими людьми.

И Дункан, и Валерия отмечают, что в социальных сетях есть множество групп поддержки для экспатов и цифровых кочевников. Также можно посещать тренажерный зал, местные мероприятия и использовать ресурсы вроде Couchsurfing, чтобы общаться с путешественниками по всему миру. Однако во время пандемии это не самые безопасные варианты.

Существуют и специализированные компании, такие как Remote Year, Hacker Paradise и WiFi Tribe, которые курируют поездки для удаленных работников, которые стремятся упорядочить такой образ жизни и ощутить причастность. Такие компании часто занимаются жильем, коворкингами и транспортировкой между пунктами назначения. Стоит отметить, что сейчас некоторые из них приостановили деятельность или временно ограничили ассортимент предоставляемых услуг.

Готовиться можно уже сейчас

Опытные путешественники говорят, что сейчас самое подходящее время для тех, кто хотел бы изменить образ жизни.

Поработайте над навыками и профессиональным опытом

Лири считает, что любой человек, стремящийся стать цифровым кочевником, может подготовить себя к такому образу жизни, независимо от того, работает он дома или нет. Например, она 10 лет работала в Boeing. Ее совет — создать профессиональный опыт, который будет выделять вас среди прочих удаленных сотрудников.

«Есть определенные требования к профессиональным навыкам для многих профессий, особенно в виртуальной среде, где вы должны быть подотчетны как себе, так и своему клиенту. Мне кажется, многое из этого развивается во время "офисной работы", — говорит она. — Наличие этого фундамента является ключевым. Это повышает вашу привлекательность для работодателей, которые позволяют работать удаленно».

Стоит отметить, что многие люди не могут выполнять свою работу из дома. Но если проявить изобретательность, можно найти удаленную работу во многих отраслях. Даже медработники стали проводить виртуальные осмотры, вести горячие линии и оказывать поддержку по страхованию и многое другое.

Ведите переговоры с руководством

Что касается тех, кто возвращается в вновь открытый офис, Дункан говорит, что сейчас самое время начать прощупывать почву.

«Начиная разговор, подчеркните, какую ценность принесете компании и насколько продуктивны будете, работая удаленно, — сказала она. — Если вы не работали в таком формате, предложите устроить пробный период в три месяца».

Следите за эмоциональным состоянием

И хотя логистика обеспечения работы и соответствующие визы важны, Дункан также призывает цифровых кочевников заботиться об эмоциональных, физических и умственных потребностях.

«Некоторые люди думают, что они оставляют свои проблемы позади, — говорит она. — На самом деле куда бы мы не шли, мы находимся с собой. На самом деле, иногда ситуация, например неуверенность в себе, депрессия или сомнения, может даже усугубиться».

«Научитесь ставить рамки и не сидеть у ноутбука с утра до ночи каждый день. И не забудьте завести одно-два хобби, просто забавы ради», — советует она.

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