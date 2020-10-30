Шесть навыков, необходимых для работы после пандемии

Эксперты предполагают, что для успешной карьеры в будущем будут необходимы эти шесть качеств.

Согласно консалтинговой компании Gartner, число навыков, необходимых для одной должности, растет на 10% каждый год. При этом в 2021 году не будет актуальна треть навыков, которые считались важными в 2017 году.

Самостоятельность

Основатель и CEO консалтинговой компании по управлению бизнесом Rethinkery Foresight Девин Фидлер считает, что во время кризиса сотрудникам придется выступить в роли предпринимателей.

По мнению Фидлера, сотрудники должны «самостоятельно управлять своей карьерой и обладать хакерским менталитетом».

Особенно это важно для начинающих специалистов.

Цифровая грамотность

85% компаний из недавнего опроса McKinsey заявили, что ускорили диджитализацию. Стратегический консультант по персоналу PwC Джулия Ламм полагает, что сотрудники должны хорошо владеть цифровыми технологиями. Специалистам придется применять разные технологии — от программ для совместной работы до видеоконференций.

Во время пандемии сотрудники работают удаленно, и управлять персоналом на расстоянии сложнее. Руководители и менеджеры кадровых служб будут использовать цифровые инструменты измерения продуктивности.

Эмпатия

Президент аутсорсинговой рекрутинговой компании PeopleScout Брэннон Лейси считает, что эмпатия или возможность понимать, с какими трудностями сталкиваются сотрудники и организации, — еще один необходимый навык. «Эмпатия нужна всем, а не только тем, кто пытается справиться с хаосом», — говорит он.

Управление коммуникациями

Навыки общения всегда были важны и востребованны. Но Лэйси отмечает, что теперь для этого нужно уметь применять разные инструменты. Развитие платформ видеоконференций и инструментов для совместной работы требует новых навыков.

«Вы должны лучше обращаться со своими словами, говорить кратко и просто, чтобы вас поняли», — говорит президент аутсорсинговой рекрутинговой компании PeopleScout .

Сотрудники должны понимать, как использовать видео-, аудио- и цифровую коммуникацию, чтобы не она не приводила к негативным последствиям —например, усталости от Zoom или отсутствию вовлеченности.

Способность адаптироваться

Способность продолжать работу, даже когда вам не совсем удобно, очень важна в нестабильные времена. Чтобы выработать это умение, можно перейти на новую должность или взять на себя больше обязанностей.

«Вы должны сохранить искру инноваций, давать результат и быть продуктивным для компании», — говорит Лэйси.

Мотивационные навыки

Исследование Deloitte выявило ряд аспектов, которые становятся все критичнее для успеха на рабочем месте. Специалист по рекрутингу Арт Мазор считает, что важны не только способность адаптироваться и рабочие достижения, но также мотивация и убеждение.

«Я могу быть принимать на себя самые большие риски, и это важно. Но если моя организация не готова быть смелой перед лицом неопределенности, тогда я не на своем месте, — говорит Мазор.

Способность мотивировать себя и вдохновлять других может помочь справиться с инерцией во время кризиса.

Даже в условиях новой реальности возможность адаптироваться к изменениям, находить решения, общаться и убеждать — это навыки, которые вряд ли устареют.

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