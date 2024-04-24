Что такое повременная оплата труда, как рассчитывается и чем отличается от других форм

В статье рассказываем о повременной оплате труда, как она начисляется и чем отличается от других.

Оплата труда может зависеть как от количества произведённой продукции или оказанных услуг, так и от отработанного времени.

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Что такое повременная оплата труда?

Говоря простыми словами, повременная заработная плата начисляется согласно отработанному времени. Такой формат используется, когда труд сотрудника невозможно нормировать, а учёт выполненных операций сложно рассчитать.

СПРАВКА. Чаще всего повременная система оплаты труда применяется при вознаграждении сотрудников административно-управленческого отдела. Сюда относят и сотрудников вспомогательного производства и обслуживающего хозяйства.

Размер оплаты труда устанавливается в штатном расписании. Такой формат вознаграждения стимулирует чувство единства коллектива, так как почти все работают, отрабатывают одно и то же время. Если руководитель оплачивает работу повременно, то это помогает избегать текучки кадров, так как гарантируется стабильный заработок, не зависящий от того, сколько человек сделал, как при сдельной оплате труда.

Виды повременной оплаты труда

Есть две основных разновидности повременной оплаты труда:

Простая. Оплата начисляется за отработанное по факту время исходя из оклада или тарифной ставки за месяц, день или час.

Оплата начисляется за отработанное по факту время исходя из оклада или тарифной ставки за месяц, день или час. Повременно-премиальная. Кроме оплаты за время включает выплаты за выполнение (или перевыполнение) плановых показателей. Премия может быть фиксированной или высчитываться как процент от общего оклада.

Второй формат оплаты куда интереснее для работников, так как появляется больше мотивации. Они будут стараться не просто выполнить базовые задачи, уложенные в 8-часовой рабочий график, но ещё и смогут больше стараться, чтобы получить премию. По итогу все в плюсе: сотрудники получат дополнительное вознаграждение, а компания — больше выгоды.

Стоит отличать и следующие две формы оплаты труда: почасовая и помесячная. При почасовой оплате заработную плату рассчитывают исходя из часовой тарифной ставки рабочего и фактического количества отработанных им часов за расчетный период. А при помесячной оплате труда учитываются исключительно дни. На зарплату будет влиять конечное количество отработанных дней, из которых и будет формироваться оклад.

Как рассчитывать?

Рассмотрим каждый из форм оплаты труда на простых примерах.

Начнем с простой повременной формы оплаты труда. Такой формат подойдёт, если устанавливать 8-часовой рабочий день сотруднику не совсем удобно. В этом случае назначается стоимость одного трудового часа, и по ней уже выплачивается зарплата.

ПРИМЕР. Марина работает в общепите, её ставка за трудочас составляет 167 рублей. В общем, за месяц она отработала 50 трудочасов. По итогу её оклад составит 8 350 рублей за месяц. Рассчитать его очень легко: нужно перемножить количество часов (в нашем случае 50) на оплату труда согласно одному трудовому часу (167 рублей). В итоге получается 8 350 рублей — сумма до уплаты НДФЛ.

Вторая форма повременной системы оплаты труда — это повременно-материальная. Она особенно эффективна, если требуется повысить мотивацию подчинённых: сотрудник будет получать зарплату согласно почасовой оплате и может рассчитывать на прибавку, если, к примеру, выполнит свой личный план. Премия может быть фиксированной или же быть процентной к общему окладу.

ПРИМЕР. Допустим, что стоимость часа составляет 400 рублей. Если при производстве не возникнет проблем, то работникам начислят 20% от основной зарплаты. И если работа была качественной, а сотрудники отработали 175 часов, то схема расчёта будет следующая: 400 * 175 = 70 тысяч рублей + 70 тысяч * 0,2 = 14 тысяч. По итогу рабочие получат 84 тысячи. А если бы возник какой-то казус, то по итогу сотрудники получили бы по 70 тысяч рублей.

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Стоит помнить, что работодатель не может лишить премии персонал просто так: решение должно быть обоснованным.

Еще одна форма — сдельно-повременная. Некоторые работники заслуживают другого формата оплаты их ценного труда, из-за чего необходимо установить сдельно-повременную оплату. Если они работают в рамках какого-то плана, то стоит придерживаться повременной или повременно-премиальной системы оплаты.

Но если план был превышен, каждый час переработки необходимо вознаграждать по другому тарифу.

ПРИМЕР. На заводе есть рабочие, которые должны отрабатывать 120 часов в месяц. Их обычный час, находящийся в установленном плане, стоит 500 рублей. Но если рабочие перерабатывают, то каждый час сверх плана должен стоить 700 рублей в месяц. Соответственно, рабочие завода отработали 150 часов в этом месяце из-за большой нагрузки. Перемножаем 120 на 500 и получаем 60 тысяч рублей.

Не забываем про часы вне плана — в примере их 30. Получается, сверх 60 тысяч добавляем: 30 * 700 = 21 тысячу. По итогу рабочие получают 81 тысячу рублей (60 тысяч + 21 тысяча).

Есть и другой формат оплаты — окладной. Это классическая схема оплаты труда, которая применяется на многих должностях. Сумма не будет зависеть от количества отработанных дней: и в феврале, и в июле зарплата будет одинаковой.

ПРИМЕР. Допустим, в компании есть менеджер по персоналу, ее оклад 40 тысяч рублей. Всего она работает 21 день в месяц, а в июне она заболела и оформила больничный на 5 дней. Следовательно, всего рабочих дней было 16. Составим простую пропорцию, чтобы понять, как нам с ней рассчитаться:

21 день — 40 тысяч рублей;

16 дней — неизвестно.

Отсюда зарплата будет следующая: 16 дней * 40 тысяч рублей / 21 день = 30 476,19 рубля.

Чем отличается повременная оплата труда от других систем?

Сдельная оплата основана на принципе: чем больше сотрудник выполняет работы, тем больше он зарабатывает. Это особенно актуально в производственных секторах, где объем выполненной работы напрямую влияет на доходы работников. Сдельная система не предусматривает заработок в периоды снижения производственной активности, что может стать проблемой для стабильности доходов сотрудника.

Повременная форма оплаты труда гарантирует стабильный доход в виде фиксированного оклада, независимо от количества выполненных работ. Это обеспечивает финансовую уверенность, но может снижать мотивацию к повышению производительности, так как работник получает оплату за время, а не за результат.

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Одним из решений может быть введение повременно премиальной системе оплаты труда, где базовый оклад дополняется бонусами за достижение определённых производственных показателей. Это стимулирует сотрудников работать активнее, сохраняя при этом гарантии стабильного дохода.

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