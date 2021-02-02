Четыре простых шага к повышению зарплаты

Кризис — не повод отказываться от справедливого вознаграждения за свой труд. Договариваться о зарплате на этапе приема на работу может быть непросто, но позже попросить о повышении будет еще сложнее. Для этого используйте следующую стратегию.

Опрос, проведенный кадровым агентством Robert Half среди руководителей, показал, что 36% опрошенных с большей вероятностью (и 50% с равной вероятностью) будут обсуждать оклад на этапе найма. Мелани Фельдман и Анна Шулигер, соучредители онлайн-курса по поиску работы Get Hired, считают, что главное в подобных переговорах — уметь исключать эмоции.

«Многие кандидаты считают, что они не должны участвовать в переговорах о зарплате, особенно в условиях экономического кризиса, — говорит Шулигер. — Они думают, что не вправе просить о большем, или что они должны быть благодарны любому предложению. Но у вас есть это право и вы заслуживаете справедливой компенсации».

Во время переговоров о заработной плате рассмотриваются как личные, так и общие факторы в конкретной ситуации и для того, чтобы добиться успеха, необходимо научиться находить между ними баланс.

1. Определитесь с потребностями и желаниями

Подумайте, что вам действительно необходимо, а что было бы просто приятным бонусом. Например, вам может быть нужна определенная сумма заработной платы или медицинское страхование, но компенсация за обучение также станет хорошим дополнением.

«На кону могут быть пособия, оплачиваемый отпуск, акции или работа из дома, — говорит Шулигер. — Помимо денег, качество жизни повышают многие вещи. Ищите возможность занять лучшую позицию».

2. Исследуйте рынок

Затем необходимо изучить диапазоны жалований для аналогичных должностей в регионе, которые соответствуют вашему опыту и отрасли.

«Люди приходят и воодушевляются тем, что сотрудники на аналогичных должностях зарабатывают больше, чем они, — говорит Фельдман. — Избегайте этого. Эмоции не помогают делу».

Изучите ресурсы с вакансиями и открытые источники компаний, чтобы понять, на что можно претендовать.

«Сложно объективно оценить свои способности в денежном эквиваленте, — говорит Фельдман. — Но проведя собственное исследование, вы будете четко уверены в своих требованиях и сможете занять лучшую должность».

3. Определите возможные альтернативы

Фельдман и Шулинджер советуют оценить свою заработную плату по принципу BATNA (best alternative to a negotiated agreement, лучшей альтернативы согласованной договоренности). Он был предложен Роджером Фишером и Уильямом Юри, авторами книги «Путь к согласию, или переговоры без поражения».

Задайте себе эти четыре вопроса и подсчитайте баллы:

Есть ли у вас другие предложения работы? Да=1, Нет=0 Работаете ли вы в настоящее время? Да=1, Нет=0 Можете ли вы себе позволить отпуск? Да=1, Нет=0 Это лучший вариант для вас? Да=0, Нет=1

Если ваш результат равен нулю, соглашайтесь на эту работу. Дальнейшие переговоры будут зависеть от вашего исследования рынка.

Если результат равен одному, ваши возможности ограничены. Переговоры будут зависеть от вашей личной оценки того, как долго вы можете оставаться в текущей ситуации и насколько предложение соответствует вашим требованиям.

Если результат — два балла, вы можете вести переговоры. Возможно, вы уже работаете или у вас есть другие предложения, а это значит, что вы востребованы. Так вы сможете обсудить достойный уровень оклада.

А если ваш результат от трех до четырех, вы имеете все шансы на успех в переговорах. Вы работаете, у вас есть другие предложения и можете позволить себе отпуск. Если у вас большой профессиональный опыт за спиной то, вероятно, вы сможете добиться хорошей зарплаты.

4. Установите диапазон зарплаты

Последний шаг — установить диапазон жалования. Фельдман и Шулигер выделяют четыре уровня оклада: минимальный, рыночный, желаемый и максимальный.

Минимальный — то, что вам необходимо для жизни.

Рыночный — учитывает средние оклады на рынке труда.

Желаемый — добавляет к рыночному окладу желаемую сумму для комфортной жизни.

Максимальный — это самый высокий показатель для должности в отрасли.

Используйте эту схему, чтобы вести переговоры о желаемой сумме.

Выполнив эти четыре шага, вы сможете сбалансировать личные и общие требования к окладу. «Взгляд на должность с субъективной или объективной точки зрения поможет найти лучшее предложение на рынке труда», — считает Шулигер.

Источник.

Фото на обложке: Unsplash