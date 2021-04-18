Как повысить цитируемость сайта за счет внешних ссылок

Индекс цитируемости демонстрирует, как часто ссылались на определенный ресурс на внешних площадках. От этого зависит авторитетность сайта и его место в поисковых выдачах, а, значит, и его посещаемость. Рассказываем о способах получить входящие ссылки и вывести площадку.

1. Бесплатные приложения и инструменты

Если на вашей площадке размещены бесплатные ресурсы, это естественным образом стимулирует появление входящих ссылок. Продвижение этих инструментов может значительно повысить ваш уровень цитируемости.

Но помните, что создание инструмента или приложения может обойтись недешево. Тем не менее, ничто не демонстрирует экспертность лучше, чем собственная разработка, способная облегчить клиентам жизнь.

2. Товары для конкурсов и обзоров

Если у вас есть продукты или услуги, которые вы готовы предоставлять бесплатно, вы можете получить больше упоминаний с помощью конкурсов, обзоров от экспертов или пожертвований. Это самый простой способ увеличения цитируемости, но важно помнить, что его могут использовать и ваши конкуренты. Но помните, что ажиотаж вокруг бесплатных товаров и услуг может создать некоторые проблемы с логистикой или даже с сайтом.

3. Лидеры мнений и профильные эксперты

Потенциальные инфлюенсеры или эксперты в организации также могут поднять цитируемость за счет создания полезного контента. Это могут быть интервью, публикации, подкасты или даже лекции. Все это поможет привлечь внимание клиентов. Если в компании есть отдел по связям с общественностью, необходимо ввести его в курс дела.

4. Контент для других сайтов

Активно распространяйте свои виджеты, инструменты, изображения или данные, которые могут быть полезны другим сайтам. Так вы получите много входящих ссылок на свой ресурс. Инфографика, встраиваемые инструменты, данные исследований и другие типы информации — это классический и эффективный метод повышения цитирования.

5. Партнерские отношения

Деловые партнеры, поставщики и клиенты — все это потенциальные обозреватели, которые своими отзывами и рекомендациями могут привлечь больше пользователей на ваш сайт. Составьте список поставщиков и партнеров и найдите способы разместить свои ссылки на их ресурсах.

6. Объявления о вакансиях, события и купоны

Если ваша организация постоянно публикует вакансии, проводит мероприятия или запускает новые продукты, то вы можете использовать это для повышения цитирования. Вот несколько примеров.

Колледжи и отраслевые сайты иногда размещают ссылки на новые вакансии. Страница, которая описывает преимущества работы в компании, может принести много переходов.

Во многих городах есть календари мероприятий. Разместите там новости о предстоящих событиях и добавьте ссылки на сайт, где пользователи получат дополнительную информацию.

Если компания часто предлагает купоны своим клиентам, ссылки на сайт можно размещать на ресурсах со скидками.

7. Публикации в блоге и социальных сетях

Если ваша компания активно публикует контент, то вам открыты множество способов повышения цитирования. Это может быть что угодно: от нишевых новостных сайтов до ресурсов для отправки PDF-файлов. Даже тот факт, что генеральный директор ведет блог уже примечателен сам по себе и заслуживает упоминаний.

8. Платные ссылки

Деньги открывают все двери. Если вы располагаете бюджетом, можно предлагать сайтам плату за размещение ваших ссылок. Однако это довольно рискованный способ, так как его могут использовать и ваши конкуренты, а некоторые поисковые системы могут заблокировать ресурс или понизить сайт в выдаче за проплаченные упоминания.

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Фото на обложке: Andrey_Popov / Shutterstock