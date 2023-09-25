Правило успешной карьеры: вышли на работу в новую компанию — сходите на интервью с руководителем

Публикуем отрывок — о том, зачем новичку в компании интервью с руководителем и как правильно его провести.

В книге «Синдром сбитого летчика. Как не упасть с вершины карьерной лестницы» эксперт по развитию руководителей Арина Гороховская рассказывает о важных этапах карьеры и разбирает частые ошибки на примерах из своего опыта работы со специалистами разных уровней.

С руководителем важно назначить специальную встречу сразу же после выхода на новую работу и взять у него интервью. Так поступают внешние консультанты, чтобы более подробно изучить потребности и интересы клиента. Это помогает им предложить максимально соответствующие решения.

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Многие клиенты задают мне вопрос:

— Зачем проводить интервью с новым руководителем сразу после выхода на работу? Ведь мы только что общались на собеседовании? Пусть поставит задачи и даст возможность показать результаты.

Встречаться надо! Даже если вы задавали много вопросов своему будущему руководителю на собеседовании, имейте в виду, что там он был в роли нанимающего менеджера и мог несколько приукрашивать действительность или замалчивать проблемы. Также с помощью такого интервью вы повышаете уровень осознанности и ответственности руководителя за тот функционал, который он планирует вам поручить.

Преимущества проведения вводного интервью:

вы повысите собственную ценность в глазах руководства;

проясните его ожидания от вашей деятельности, на которые будете опираться;

сформируете доверительные отношения и заручитесь поддержкой на время адаптации;

соберете информацию для определения приоритетов и первых проектов;

узнаете истинные цели руководства, которые обычно не раскрываются на собеседовании. Вам будет легче подобрать подходящие способы коммуникации, чтобы быстро сформировать партнерские отношения и доказать собственную ценность и экспертизу;

будете точно понимать те проблемы и вызовы, с которыми сталкивается бизнес, и сможете предложить максимально действенные решения;

учитывая мнение руководства, намного легче внедрять непопулярные решения (скорее всего, ради них вас и приняли на работу), минимизировать сопротивление персонала на всех уровнях и повышать их лояльность к нововведениям;

вы сформируете договоренности об обязательствах каждой стороны и потом будете ориентироваться на них при оценке результатов.





Что можно ожидать от руководителя после такого интервью:

он будет оценивать вас не по личным предпочтениям, зачастую весьма интуитивным, а по реальным результатам и не ждать мгновенного чуда;

будет слышать вас, конструктивно воспринимать и обсуждать ваши идеи, обращаться за советами, находиться в постоянном диалоге;

открыто скажет, если ему что-то не нравится, а не будет передавать эту информацию через третьих лиц;

лучше поймет вашу функциональную роль и будет воспринимать вас как партнера для бизнеса;

убедится, что сделал правильный выбор, приняв вас на работу, и обеспечит административной поддержкой для внедрения необходимых изменений.

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Назначение встречи

Лучше, если встреча пройдет лично в специально выделенное время. Не стоит начинать разговор после каких-то совещаний или до них, а также в те моменты, когда он пригласил вас, чтобы обсудить другую тему.

Напишите руководителю сообщение или скажите лично, что хотели бы поговорить на важную тему, и просите его уделить вам время. Если он станет спрашивать, зачем это необходимо, постарайтесь не раскрывать цель разговора, пусть это останется интригой, тогда повышается вероятность того, что встреча будете назначена как можно скорее:

— Я прошу вас уделить мне 30 минут времени, чтобы обсудить важный для меня вопрос, связанный с моей адаптацией внутри организации.

Если руководитель захочет пригласить на встречу кого-то из коллег, скажите, что хотели бы переговорить наедине, и настаивайте на этом.

Как только дата и время будут назначены, поблагодарите и не начинайте никаких других разговоров.

Накануне встречи уточните, остается ли в силе ваша договоренность о разговоре.

Структура проведения интервью

Настройтесь на то, что во время данного разговора вы только задаете вопросы, никак не комментируете услышанное, не обозначаете свою позицию и не спорите с мнением руководителя. Ваша задача — собрать информацию и выяснить его личное мнение по текущим вопросам.

Я советую своим клиентам брать блокнот, чтобы записывать ответы. Во-первых, так вы продемонстрируете максимальное внимание к мнению руководства. А во-вторых, сможете вклеить в блокнот цветной стикер с нарисованной на нем ладошкой, который будет вам напоминать о том, что надо мысленно закрыть свой рот ладонью, потому что вы пришли задавать вопросы, а не высказывать свое мнение.

Поблагодарите за уделенное время и начните с таких вопросов:

Какие задачи в настоящее время стоят перед подразделением / организацией? Что он хотел бы видеть в качестве результатов работы вашего подразделения? По каким параметрам будет оценивать вашу результативность? Какие сложности в настоящий момент существуют в данном направлении? С какими трудностями сталкивается лично он? Чего ждет руководство более высокого уровня? Как действовал предыдущий начальник (ваш предшественник), чтоб решить данные проблемы? Чем остались недовольны в его работе? Что хочется изменить в первую очередь? Что ни в коем случае нельзя менять, а нужно оста-

вить как есть? Если можно было бы изменить что-то одно, то что бы это было? К кому из коллег он посоветует прислушаться в первую очередь? На кого обратить особое внимание? А с кем из них нужно быть максимально осторожным? (Ответы на эти вопросы помогут вам понять, как руководитель представляет себе расклад политических сил в команде); Есть ли какие-то проблемы, которые его тревожат, но которые он не обсуждает на общих совещаниях?

Заранее трудно предугадать, как развернется ваш разговор. Задайте сначала вопросы, на которые вам критично получить ответы, а далее уже зададите все остальные вопросы, если останется время. Главное: не высказывайте свое мнение, даже если категорически не согласны с идеями руководителя. Высказать свои мысли вы успеете в дальнейшем.

Внимательно наблюдайте за невербальным поведением собеседника. Вы должны применить все свои навыки эмоционального интеллекта, чтобы создать во время беседы атмосферу доброжелательности и доверия.

Записывайте важную информацию. Это позволит вам в дальнейшем сравнить записи со своими первоначальными впечатлениями и продемонстрирует руководителю серьезное отношение к его словам.

Возможно, во время разговора вы получите какие-то указания. Примите их к сведению, но держитесь ранее запланированного курса. Ваша ключевая задача — получить ответы на свои вопросы.

По итогам интервью

Проанализируйте полученные ответы и выделите ключевые направления для дальнейшей работы:

Моменты, по которым у вас нет разногласий с руководителем: озвученные задачи и проблемы вам понятны и есть предположения, как их решить. Именно в этой области вы будете предпринимать усилия в первую очередь. Те моменты, с которыми вы не согласны или они вам не понятны, а также у вас нет собственного мнения о способе их решения. Эта область требует дополнительного сбора информации из других источников, осмысления и обсуждения. Те претензии, которые были высказаны в отношении работы вашего предшественника, а также советы, которые руководитель дал лично вам по повышению результативности и выстраиванию отношений с коллегами. Из этой обратной связи необходимо выделить то, с чем вы готовы согласиться, после чего запланировать ряд мероприятий, чтобы в дальнейшем можно было отчитаться перед руководителем о принятых мерах.

Ни с кем из коллег не стоит делиться полученной информацией, а также обсуждать сам факт вашей встречи. Вооружившись данными от такого важного и надежного источника, вы становитесь политически сильнее и повышаете статус своего влияния по сравнению с теми, кто ими не обладает. Информация также поможет вам сосредоточить энергию на тех задачах, которые от вас ожидает руководитель, а значит, ваш адаптационный период закончится максимально результативно.

Интервью по такой же схеме я предлагаю провести с шефом перед окончанием испытательного срока, а далее проводить его на регулярной основе не реже чем раз в полгода.

Если вы сейчас никуда переходить не планируете, но в отношениях с руководителем чувствуете некоторое напряжение, вооружитесь списком таких же вопросов, назначьте встречу и получите массу преимуществ от этой беседы. Для тех, кто решит провести такое интервью со своим нынешним руководителем, советую добавить к списку вопрос, как он оценивает вашу текущую работу, чем доволен, а что хотел бы изменить в вашей работе. Только помните про ладошку, которой должен быть закрыт ваш рот во время этого интервью. Высказаться вы всегда успеете. Здесь важно услышать, что он вам скажет.