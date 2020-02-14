6 шагов, с помощью которых аналитики ФБР прогнозируют поведение людей

Многие сложности как в деловых, так и в личных отношениях возникают из-за нашей неспособности точно считывать намерения окружающих. Робин Дрик, который двадцать лет проработал аналитиком поведения в ФБР, предлагает шесть шагов для прогнозирования чужих поступков. Его советы основаны на одной базовой установке — люди почти всегда будут действовать в собственных интересах.

Шаг №1. Выгода: верит ли человек в то, что ваш успех будет ему полезен?

Если люди видят, что ваши достижения положительно на них скажутся, они помогут всем, чем смогут. Они самостоятельно с вами свяжутся, защитят вас и найдут способы продвижения ваших интересов.

Мне нравится поддерживать успех как можно большего числа людей. Когда я это делаю, они обычно поддерживают меня и близких мне людей в ответ. Моя эффективность возрастает в геометрической прогрессии.

Чтобы выяснить, станет ли определенный человек хорошим союзником, поговорите с ним о его актуальных целях, потребностях, проблемах, увлечениях и оцените, насколько они вам близки. Если мысли собеседника в вас откликаются, скажите ему об этом. Вероятно, он пойдет навстречу — потребность в партнерских отношениях является первичной.

Но если вам все же придется убеждать кого-либо стать союзником, не беспокойтесь. Этому человеку нужно убедиться, что он получит пользу от сотрудничества — и захотеть этого.

Шаг №2. Продолжительность: считает ли человек, что ваши отношения будут длительными?

Время равно доверию. Если люди думают, что их связь с вами продлится долго, они будут мотивированы строить взаимовыгодные отношения, и вы сможете предсказывать их важные решения. Они с большей вероятностью будут беспокоиться о вашем мнении о них и будут склонны считать, что при необходимости вы сможете им помочь. Они будут стараться выполнять свои обещания и действовать в ваших интересах.

Шаг №3. Надежность: может ли человек сделать то, о чем заявил? И будет ли он это делать?

Вы не можете предсказать, как будет действовать человек, если он не демонстрирует признаков надежности. Это качество состоит из компетентности и усердия. То, что кто-то хочет что-то для вас сделать, не означает, что он на это способен. И даже если способен, это не означает, что человек достаточно усерден, чтобы выполнить обещание.

Ложные притязания на компетентность чаще всего связаны с отсутствием самоанализа и необязательно свидетельствуют о высокомерии или обмане. Люди типа А обычно думают, что могут справляться с задачами лучше, чем это есть на самом деле, а многие другие склонны переоценивать свои достижения. Вот почему важно самостоятельно проанализировать навыки и достижения другого человека.

Шаг №4. Действия: демонстрирует ли человек модели позитивного поведения?

Действия почти всегда более показательны, чем слова. Если поступки соответствуют предыдущим заявлениям, это говорит о предсказуемом, заслуживающем доверия поведении. Это доказывает, что человек серьезно относится к словам о своих намерениях. Если действия человека не соответствуют сказанному, от него стоит держаться подальше.

Но иногда прошлое поведение не гарантирует, что человек поведет себя так же в будущем. Текущее поведение всегда более показательно, чем то, что было ранее. На положительные черты характера прежде всего указывают честное общение, отсутствие секретов, соответствие действий словам, прозрачность и признаки старания.

Также обратите внимание на то, как человек сообщает о своих прошлых или текущих поступках. Простота — это хорошо: простота раскрывает суть, а сложность скрывает ее.

Шаг №5. Язык: знает ли человек, как общаться в позитивном ключе?

Многие люди думают, что для реализации своих планов нужно обвинять, грубить, проявлять высокомерие, преувеличивать, манипулировать, спорить или уклоняться от ответов. Негативный стиль общения прежде всего отражает страхи конкретного человека, но обычно его слова звучат злобно или обидно, даже если он шутит.

Самый действенный лингвистический метод изучения характера — это проверить, опираются ли слова собеседника о других людях на факты и нет ли в них осуждения. Эффективные коммуникаторы задают много вопросов, их легко понять, они не пытаются манипулировать и почти всегда ищут точки соприкосновения.

Найти хороших людей по речи довольно просто: услышав их разговор, вы сразу это поймете.

Шаг №6. Стабильность: демонстрирует ли человек эмоциональную зрелость, наличие самоанализа и социальных навыков?

У многих хороших людей отсутствует эмоциональная устойчивость, из-за чего они не могут выполнять задачи, в завершении которых нуждаются другие. Иногда это делает их ненадежными и непредсказуемыми. Нестабильность может быть вызвана травмой из прошлого, проблемами с психическим здоровьем, употреблением психоактивных веществ, эмоциональным или физическим насилием, стрессом, истощением или любой комбинацией этих и других факторов.

Сострадание важно. Хотя у вас нет морального обязательства удовлетворять потребности людей, чья эмоциональная нестабильность ограничивает их возможности, стоит помнить, что эмоциональная стабильность существует в континууме. Если вы улучшите ее у себя, то удивитесь, насколько устойчивее станут люди вокруг вас.

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Фото на обложке: Amanda Baeza